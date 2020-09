Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.20 | Überblick

Adam Driver in «65» wieder in Science-Fiction-Rolle

LOS ANGELES: «Star Wars»-Schauspieler Adam Driver (36) kehrt nach «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» (2019) zum Science-Fiction-Genre zurück. Driver werde in dem geplanten Thriller «65» im Auftrag des Sony Studios die Hauptrolle übernehmen, berichteten die Branchenportale «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Dienstag. Der Inhalt ist noch unter Verschluss.

Scott Beck und Bryan Woods, die mit dem Drehbuch für den Grusel-Thriller «A Quiet Place» Erfolg hatten, sind als Autoren und Regisseure an Bord. Als Produzent wirkt zudem «Spider-Man»-Regisseur Sam Raimi mit. Über einen möglichen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.

Driver war im Februar für seine Hauptrolle in dem Scheidungsdrama «Marriage Story» für einen Oscar nominiert. Unter der Regie von Ridley Scott drehte er zuletzt das Historiendrama «The Last Duel». Wegen der Coronavirus-Pandemie waren die Arbeiten am Set vorübergehend eingestellt worden, nun sind sie laut «Deadline.com» wieder angelaufen. Driver sagte in den letzten Monaten auch Rollen in dem geplanten Historiendrama «Yankee Comandante» und in dem Kriminaldrama «Gucci» zu.

Uraufführung «7 Deaths of Maria Callas» von Abramovic gefeiert

MÜNCHEN: Es war eine faszinierende Mischung aus Film, Gesang und Musik: Mit der Uraufführung von «7 Deaths of Maria Callas» der Performance-Künstlerin Marina Abramovic ist die Bayerische Staatsoper in München am Dienstagabend in die neue Spielzeit gestartet. «Es geht um das Sterben an einem gebrochenen Herzen, um den Tod aus Liebe», hatte Abramovic zuvor erklärt. Sieben Arien waren unter musikalischer Leitung von Yoel Gamzou zu hören, begleitet von Kurzfilmen, in denen Abramovic an der Seite des US-Schauspielers Willem Dafoe die Bühnentode nachstellt - sie siecht dahin, wird erstochen, erdrosselt, verfällt dem Wahnsinn oder geht ins Feuer.

Berühmte Opern hat die Künstlerin ausgewählt - allesamt Partien, die die von ihr besonders verehrte Callas einst gesungen hat, etwa die Violetta aus Giuseppe Verdis «La Traviata», die «Norma» von Vincenzo Bellini oder die Lucia aus Gaetano Donizettis «Lucia die Lammermoor». Zusammengehalten wird die Opernmusik von Kompositionen und Soundcollagen des Musikers Marko Nikodijevic. Am Ende geht es um den realen Tod der berühmten Sopranistin, die Abramovic im Bett liegend selbst darstellt. Dabei ist die Künstlerin überzeugt, dass ihr Idol an gebrochenem Herzen gestorben ist, aus Kummer über die gescheiterte Liebe zu dem Milliardär Aristoteles Onassis.

Eigentlich sollte das Opernprojekt bereits im April groß gefeiert werden. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Uraufführung aber erst jetzt stattfinden. Vier weitere Vorstellungen sind geplant. Am Samstag (5. September) wird die Vorstellung um 18.30 Uhr kostenlos auf staatsoper.tv übertragen sowie auf BR-Klassik Concert und Arte Concert. Anschließend ist das Video noch gut einen Monat abrufbar.

Porno-Star wegen Vergewaltigung angeklagt - Weitere Vorwürfe

LOS ANGELES: Der US-amerikanische Porno-Darsteller Ron Jeremy (67) muss sich wegen zahlreicher Vorwürfe von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen vor Gericht verantworten. Bereits im Juni hatte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Anklage erhoben, dabei ging es um die Vorwürfe von vier Frauen. Jetzt wurde das Verfahren erweitert: Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft sind nun insgesamt 17 Frauen unter den angeblichen Opfern, darunter auch ein 15-jähriges Mädchen.

Die Übergriffe, darunter Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, sollen sich unter anderem in einem Haus und in einer Bar in West Hollywood zwischen 2014 und Januar 2020 ereignet haben. Laut Staatsanwaltschaft drohen Jeremy im Fall eines Schuldspruchs mehr als 250 Jahre Haft.

Jeremy, mit bürgerlichem Namen Ronald Jeremy Hyatt, zählt zu den ikonischen Figuren der Porno-Branche. Er hat in mehr als 1000 Sexfilmen mitgespielt. 2007 brachte er eine Autobiografie mit dem Titel «Ein Mann und viertausend Frauen» heraus. Darin bezeichnete er sich als sexbesessen. In den vergangenen Jahren wurde er häufiger mit Vorwürfen von sexuellen Übergriffen konfrontiert, darunter auch von Kolleginnen aus der Sexfilm-Branche - doch er stritt die Schilderungen der Frauen stets ab.

Filmfestspiele Venedig werden mit italienischem Drama eröffnet

VENEDIG: Die 77. Internationalen Filmfestspiele Venedig werden an diesem Mittwoch eröffnet. Zur Premiere am Abend wird das italienische Ehedrama «Lacci» mit Alba Rohrwacher zu sehen sein. Das Festival in der Lagunenstadt ist das erste der weltweit großen, das seit Beginn der Corona-Pandemie wie geplant stattfindet, allerdings unter strengen Hygieneauflagen. Das Filmfest im französischen Cannes fiel im Mai aus.

Im Wettbewerb konkurrieren 18 Beiträge um die Auszeichnungen wie den Goldenen Löwen. Darunter ist auch ein deutsches Werk: Julia von Heinz stellt «Und morgen die ganze Welt» vor. Darin erzählt die Regisseurin von einer jungen Frau, die sich angesichts des Rechtsrucks in Deutschland entscheidet, etwas dagegen zu tun. Beim Festival werden außerdem «The Duke» mit Jim Broadbent und Helen Mirren, «Nomadland» mit Frances McDormand sowie der neue Film des Spaniers Pedro Almodóvar gezeigt.

Die Hauptpreise werden am 12. September von einer internationalen Jury unter Vorsitz der australischen Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Cate Blanchett vergeben.

Grütters fordert EU-Hilfe für Kulturschaffende in der Corona-Krise

BRÜSSEL: Kulturstaatsministerin Monika Grütters fordert EU-Hilfen für die von der Corona-Pandemie gebeutelte Kulturszene. Es sei vieles in Gefahr, was in Jahrzehnten aufgebaut worden sei, erklärte die CDU-Politikerin am Dienstag bei einer Anhörung im Europaparlament. Das müsse in den laufenden Verhandlungen über den mehrjährigen EU-Finanzrahmen berücksichtigt werden.

«Daher mein Appell an das Europäische Parlament, an die Europäische Kommission und an den Europäischen Rat: Lassen Sie uns Kultur und Medien in Europa gemeinsam wieder stark machen», erklärte Grütters.

Sie stellte in einer digitalen Ausschusssitzung Details aus dem Programm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in diesem Halbjahr vor. Ein Schwerpunkt sei Medienvielfalt. Die Corona-Krise habe gezeigt, «wie wichtig verlässliche Informationen, aber auch wie anfällig unsere Mediensysteme sind». Deutschland werde mit den übrigen EU-Staaten diskutieren, wie Qualitätsjournalismus und Meinungsfreiheit besser geschützt werden könnten.

Sängerin Adele steht wegen afrikanischer Frisur in der Kritik

LONDON: Die britische Sängerin Adele hat mit einem Kostüm-Foto auf Instagram eine Welle von Kritik ausgelöst. Das Foto zeigt die in Los Angeles lebende 32-Jährige mit einer aus der afrikanischen Kultur stammenden Frisur («Bantu Knots») und einem Bikini-Oberteil mit der jamaikanischen Flagge. Adele postete das Foto am Sonntag in Gedenken an den jährlich stattfindenden Londoner Notting-Hill-Karneval, der wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr weitgehend ausfallen musste.

Etliche Nutzer warfen der Sängerin («Hello», «Rolling in the Deep») in ihren Kommentaren vor, sich mit der Frisur Elementen einer Kultur zu bedienen, auf die sie als weiße Frau keinen Anspruch habe. Mehrere britische Medien berichteten am Dienstag über die Vorwürfe. Allerdings bekam Adele für ihr Foto auch prominenten Zuspruch - unter anderem von Supermodel Naomi Campbell und dem schwarzen Labour-Abgeordneten David Lammy, in dessen Wahlkreis der Notting-Hill-Karneval stattfindet.

Der Karneval wurde 1959 von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen. Die Organisatoren bezeichnen ihn als das «größte Fest der Kultur, Vielfalt und Inklusion» in Großbritannien. Afrikanische und karibische Kulturen spielen dabei eine große Rolle. In diesem Jahr fanden wegen der Corona-Krise nur einige Online-Events statt.

Tim Oliver Schultz will mit «Tatort»-Rolle Großeltern überzeugen

BERLIN: Schauspieler Tim Oliver Schultz (32, «Club der roten Bänder») würde gerne mal eine Rolle beim ARD-«Tatort» übernehmen. «Damit mich meine Großeltern endlich mal ernst nehmen», sagte der Berliner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Meine Großeltern haben immer gefragt, wie es bei mir mit der Schauspielerei läuft und ob ich schon mal im «Tatort» mitgespielt hätte. Dann musste ich immer verneinen, und dann kam von denen nur ein «Ah, alles klar». Die haben mich mit meinem Beruf lange nicht ernst genommen, weil ich noch nie beim «Tatort» mitgemacht habe», erklärte Schultz. Konkretere Vorstellungen von der Rolle hat er auch schon, wie er dem RND weiter erzählte: «Ich würde gern einen verdeckten Ermittler spielen, der die Fälle undercover lösen muss.»

BTS schaffen es als erste koreanische Gruppe an Spitze der US-Charts

BERLIN: Als erste südkoreanische Musikgruppe hat es die Boygroup BTS laut «Billboard»-Magazin an die Spitze der US-Charts geschafft. Ihr Song «Dynamite» wurde in der ersten Woche nach Veröffentlichung am 21. August insgesamt 33,9 Millionen Mal online gehört und 300.000 Mal gekauft, wie das Magazin am Montag mitteilte. «Billboard» veröffentlicht jede Woche die US-Singlecharts. BTS setzten sich demnach mit ihrer Single vor den koreanischen Musiker Psy, der mit «Gangnam Style» (2012) Platz zwei erreicht hatte. Für BTS sei es der vierte Song in den US-Top-10-Charts. «Dynamite» ist die erste rein englisch-sprachige Single der siebenköpfigen Band und ihr viertes Lied in den Top 10 der US-Charts.

Ed Sheeran ist Vater geworden - «Wir sind total verliebt»

LONDON: Der britische Popstar Ed Sheeran und seine Ehefrau Cherry sind erstmals Eltern geworden. Ihre Tochter heiße Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, teilte der 29-jährige Sänger («Shape Of You», «I Don't Care») am Dienstag auf Instagram mit. Zuletzt hatte Sheeran am vergangenen Weihnachtsfest etwas gepostet.«Hallo! Eine kurze Nachricht von mir, da ich private Neuigkeiten habe, die ich mit euch teilen möchte», schrieb der Musiker jetzt. «Cherry hat unsere wunderschöne und gesunde Tochter geboren - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Wir sind total in sie verliebt. Sowohl der Mama als auch dem Baby geht es großartig.» Dazu postete er ein Bild, auf dem eine bunte Babydecke und Söckchen zu sehen waren. Das Baby war nicht darauf. Zugleich appellierte Sheeran an seine Fans, die Privatsphäre der jungen Familie zu achten.

Daniel Brühl und seine Frau haben zweiten Sohn bekommen

BERLIN: Schauspieler Daniel Brühl («Good bye, Lenin!», «Inglourious Basterds») ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Felicitas (31) habe einen Sohn zur Welt gebracht, bestätigte die Agentin des 42-Jährigen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Der in Barcelona geborene Schauspieler hat bereits einen vierjährigen Sohn. Brühl arbeitet derzeit an seinem Regiedebüt. In der schwarzen Komödie «Nebenan» geht es auch um die soziale Ungleichheit in Berlin. «Es ist ein sehr, sehr persönlicher Film. Ein interessantes Kammerspiel», sagte Brühl im Februar am Rande der Berlinale.

Michael B. Jordan über Boseman: Wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt

BERLIN: Hollywoodstar Michael B. Jordan hat sich mit bewegenden Worten von seinem Schauspielerkollegen Chadwick Boseman verabschiedet. «Ich habe versucht, Worte zu finden. Aber nichts kommt auch nur ansatzweise an das heran, was ich fühle», schrieb der 33-Jährige in einem Post bei Instagram. Die beiden Schauspieler spielten die Hauptrollen in dem Superhelden-Hit «Black Panther». Michael B. Jordan schrieb in seinem Post bei Instagram dreimal den Satz: «Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt.» Das letzte Mal, als die beiden sprachen, habe Boseman gesagt, sie seien für immer miteinander verbunden. Er werde Bosemans Ehrlichkeit, Großzügigkeit und seinen Sinn für Humor vermissen.

René Kollo: Helene Fischer ist eine Könnerin

BERLIN: Sänger René Kollo (82) hat Respekt vor Schlagerqueen Helene Fischer. «Helene Fischer ist eine Könnerin - absolut», sagte Kollo der Deutschen Presse-Agentur. «Sie ist professionell, verkauft das perfekt und sieht attraktiv aus. Darüber muss man gar nicht diskutieren. Ihre Shows sind immer sehr opulent.» Einer der größten Interpreten der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik bleibt für Kollo aber der 2014 gestorbene Udo Jürgens. «Er hat unglaublich schöne und melodiöse Themen mit wunderbaren Texten geschrieben. Das war musikalisch gesehen viel mehr als was man heute allgemein unter Schlager versteht», sagte er. «Und wenn man noch ein bisschen über Deutschland hinaussieht, dann natürlich Frank Sinatra. Er ist für mich ein Genie, nicht nur seine Hits. Ich bin ein großer Fan von Sinatra, von Judy Garland - von dieser ganzen Zeit der 40er, 50er und 60er Jahre.»

Kultur in New York trotz Corona-Krise: Park-Comedy und Truck-Konzerte

NEW YORK: Stand-up-Comedy im Park und klassische Konzerte via Pick-up-Truck: In der Corona-Krise haben sich Kulturveranstalter in New York viel Neues einfallen lassen. Weil die berühmten Comedy-Clubs der Metropole seit März geschlossen sind, organisieren beispielsweise die Betreiber des Clubs «Stand Up NY» seit kurzem Auftritte in verschiedenen New Yorker Parks. Inzwischen sind es rund 40 Shows pro Woche, etwa im Central Park in Manhattan oder im Prospect Park in Brooklyn, der Zugang funktioniert auf Spendenbasis.

Die New Yorker Philharmoniker, deren Konzerthalle ebenfalls seit März und noch bis mindestens Ende des Jahres geschlossen ist, haben einen Pick-up-Truck gemietet und veranstalten sogenannte «Pull-up Concerts». Eine kleine Gruppe von Musikern und Sängern fährt mit dem Truck durch die Stadt und gibt an verschiedenen Orten spontan Konzerte.

Die Millionenmetropole war im Frühjahr eines der Epizentren der Coronavirus-Pandemie. Inzwischen ist das Infektionsgeschehen auf niedrigem Niveau stabil. Trotzdem haben viele Kultur-Einrichtungen immer noch geschlossen und manche - wie etwa die Theater des Broadway oder die Metropolitan Opera - haben bereits angekündigt, dieses Jahr nicht mehr öffnen zu wollen.

Matthias Schweighöfer zu seiner Beziehung: «Schlagen uns tapfer»

BERLIN: Matthias Schweighöfer (39) sieht seine Beziehung zu Schauspielerin Ruby O. Fee (24, «Bibi & Tina») auch als kleine Herausforderung. «Zwei unterschiedliche Altersgruppen und noch Kinder im Spiel, das ist spannend, aber auch cool. Wir schlagen uns tapfer», sagte der Schauspieler und Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Das Paar hatte seine Beziehung im Februar 2019 öffentlich gemacht. Zuvor hatte Schweighöfer die Trennung von seiner langjährigen Partnerin Ani Schromm bekanntgegeben, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat. «Es ging vor allem darum, die Kinder zu schützen. Das war das Wichtigste. Man muss zu Beginn auch die Zeit bekommen, sich in Ruhe kennenzulernen», sagte der 39-Jährige zu der anfänglichen Zurückhaltung in der Öffentlichkeit.