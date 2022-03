Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.03.22 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Dolly Parton zieht sich als Nominierte für Rock-Ruhmeshalle zurück

CLEVELAND: Country-Sängerin Dolly Parton zieht sich vorerst aus dem Rennen um einen Platz in der «Rock & Roll Hall of Fame» zurück. Obwohl sie sich angesichts ihrer Nominierung sehr geschmeichelt fühle und dankbar sei, habe sie nicht das Gefühl, dieses Recht zu verdienen, teilte die 76-Jährige am Montag (Ortszeit) auf ihren Social-Media-Accounts mit. Sie wolle wirklich nicht, dass es bei der Abstimmung wegen ihr Uneinigkeit gebe - «also muss ich mich respektvoll zurückziehen».

Sie hoffe, irgendwann erneut für eine Nominierung berücksichtigt zu werden, wenn sie «würdig» sei. «Dies hat mich jedoch dazu inspiriert, irgendwann in der Zukunft ein hoffentlich großartiges Rock'n'Roll-Album herauszubringen, was ich schon immer tun wollte!», schrieb Parton weiter. Ihr Ehemann sei ein großer Rock'n'Roll-Fan und habe sie schon immer dazu ermutigt. «Ich wünsche allen Nominierten viel Glück und bedanke mich nochmal für das Kompliment», teilte der Country-Star mit.

Die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio hatte Anfang Februar insgesamt 17 Nominierungen für dieses Jahr bekanntgegeben. Auf der Liste stehen unter anderem Eminem, Beck und Lionel Richie sowie die Bands Duran Duran, Judas Priest und Rage Against The Machine. Mehr als tausend Künstler und Musik-Experten stimmen nun ab. Auch die Stimmen von Fans fließen in das Votum ein. Bedingung für die Aufnahme in das Museum ist, dass die Veröffentlichung des ersten Albums mindestens 25 Jahre zurückliegen muss.

Warum Comedian Till Reiners Olaf Scholz Klasse findet

BERLIN: Der Comedian Till Reiners hält den neuen Bundeskanzler aus beruflicher Sicht für interessant. Auf die Frage, wer aus der Politik die besten Steilvorlagen liefere, sagte der 37-Jährige, da müsse sich jemand für den neuen Andy Scheuer, den früheren Verkehrsminister, noch warm laufen. «Aber Olaf Scholz finde ich schon erst mal ganz große Klasse. Man dachte ja, man kann bei Angela Merkel keinen mehr draufsetzen, dass sie jeglichen Diskurs zerstört.» Aber bei Scholz merke man noch eine diebische Freude dabei, dass er einfach gar nicht mehr auf Fragen antworte. Das mache ihn schon etwas aggressiv, sagte Reiners. «Und das ist ganz gut. Ein bisschen Grundaggression braucht man, um auf die Bühne zu gehen.»

Ist an dem Klischee der unpolitischen Jüngeren etwas dran? «Ich tue mich schwer damit, für meine Generation zu sprechen», sagte Reiners der Deutschen Presse-Agentur. Bei ihm sei es nicht so. «Und ich habe viele Freundinnen und Freunde, die sehr politisch sind. Die Zeit schreit ja danach, sich für Politik zu interessieren.» Er merke es bei den «heute-show»-Nummern im Netz, dass die Leute auf eine Einordnung Lust hätten und sich sehr für Politik interessierten. Sie guckten halt vielleicht nicht mehr die «Tagesschau», so der Comedian.

Reiners wird in der Satire-Mix-Show von 3sat der Nachfolger von Sebastian Pufpaff. Das erste Mal moderiert er seine «Happy Hour» mit wechselnden Gästen in der Berliner Kulturbrauerei am 20. März.

Kourtney Kardashian und Travis Barker möchten ein Kind bekommen

LOS ANGELES: Reality-Star Kourtney Kardashian (42) und Musiker Travis Barker (46) wünschen sich ein gemeinsames Kind. Das sagt Kardashian im ersten Trailer für die neue Reality-Serie «The Kardashians», der am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. In dem Trailer werden außerdem zwei Clips von Arztbesuchen des Paars gezeigt. In einer Szene wird Kardashian im Liegen untersucht, während ihr Verlobter ihre Hand hält. Die neue Show der Kardashian-Großfamilie soll am 14. April bei den Streamingdiensten Hulu, Disney+ und Star+ starten.

Die Unternehmerin und der Musiker hatten ihre Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht und verlobten sich im Oktober. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.

TV-Moderatorin Sylvie Meis: Lieber «The Witcher» als «Gossip Girl»

HAMBURG: Was schaut Moderatorin und Model Sylvie Meis eigentlich gern im Fernsehen? Am liebsten «Shopping Queen» und «Gossip Girl»? Nicht unbedingt. Die Wahl-Hamburgerin hat durchaus auch düstere Vorlieben.

Cowboys und Monster statt Mode und Glamour: TV-Moderatorin Sylvie Meis (43) ist nach eigenen Angaben großer Fan brutaler und blutiger Fernsehserien. «Viele würden aufgrund meines Berufs vielleicht denken, dass ich privat nur «Sex and the City» oder «Gossip Girl» gucke», erzählt das Model im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Tatsächlich könne sich die 43-Jährige jedoch für deutlich düsterere Serien mindestens genauso sehr begeistern. «Meine absolute Lieblingsserie der letzten eineinhalb Jahre ist «Yellowstone». Das ist eine ziemlich heftige, männliche und brutale Serie, in der Kevin Costner einen Cowboy spielt - aber ich bin sowas von süchtig.»

Auch die polnisch-amerikanische Fantasyserie «The Witcher», in welcher der mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) grässlichen Monstern den Garaus macht, hat es der Moderatorin angetan. «Ich liebe «The Witcher» - und das nicht nur, weil der Hauptdarsteller so gut aussieht, sondern vor allem wegen der starken Frauen, die mitspielen», so die 43-Jährige. Seit dem 21. März steht Sylvie Meis selbst jedoch erstmal wieder vor der Kamera: als Moderatorin der siebten Staffel von «Love Island».

Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards schwärmt von Solokarriere

LONDON: Mit den Rolling Stones steht er seit fast 60 Jahren regelmäßig auf der Bühne. Aber gelegentlich brauchte Keith Richards (78) eine Auszeit von seinen Bandkollegen. So entstanden 1988 und 1992 zwei Soloalben. «Die Möglichkeit, mit anderen Musikern zu spielen, war eine völlig neue Erfahrung», sagte Richards im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Obwohl ich schon ein alter Hase war, hat es mir ein neues Gefühl gegeben für die Dinge, die ich mache.»

Damals war sein Verhältnis zu Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger angespannt. Es gab kreative Differenzen und die Stones legten eine Pause ein. So rekrutierte Richards seine eigene Band X-Pensive Winos, mit denen er auch auf Tournee ging. Eigentlich wollte Richards zwar nur ein Soloalbum aufnehmen. «Aber zwei Jahre später bestanden irgendwie alle darauf, dass wir wieder zusammenkommen.»

So entstand die zweite Platte «Main Offender», die zum 30. Jubiläum am Freitag (18.3.) als Neuauflage mit Bonusmaterial erscheint. Unter anderem enthält sie ein bisher unveröffentlichtes Konzert der Winos aus London. «Man kann überall aufnehmen, aber ich glaube, wenn du in deiner Heimatstadt spielst, ist das einfach was Besonderes», schwärmte Richards, der im Sommer wieder mit den Rolling Stones auf Tournee geht. Die feiern dieses Jahr nämlich schon ihr 60. Jubiläum.

Nicht ausgeschlossen, dass Richards auch bald mit seinen Winos wieder auf der Bühne steht. «Das ist eine interessante Idee und es gibt Gespräche dazu», verriet er. «Ich weiß nicht genau, ob ich darüber sprechen darf und weiß auch kaum was darüber.»

Michaela May verbringt runden Geburtstag am Mittelmeer

MÜNCHEN: Angesichts des Kriegs in der Ukraine sieht Michaela May «für Feiern leider keinen Anlass». Zu ihrem 70. Geburtstag (18.3.) ist die populäre Schauspielerin dennoch ein paar Tage auf Sizilien. Sie wolle «das Mittelmeer genießen und ansonsten versuchen, den Menschen aus der Ukraine zumindest mit Sach- und Geldspenden zu helfen», sagte May in einem dpa-Interview. In ihrer jüngst erschienenen Autobiografie «Hinter dem Lächeln» macht May («Polizeiruf 110», «Münchner Geschichten») die Suizide ihrer drei Geschwister in den Jahren 1974, 1977 und 1980 öffentlich. «Vielleicht kann ich mit meiner Geschichte auch erzählen, dass man trotz dieser schwierigen Familiengeschichte ein glückliches Leben leben kann. Ich dachte auch, dass es vielleicht Menschen hilft, die auch einen Rucksack mit sich herumschleppen.»

Mit der «Augsburger Allgemeinen» (Dienstag) sprach May, deren bürgerlicher Name Gertrud Mittermayr lautet, über ihren Künstlernamen. Ihre Agentur habe ihr in den 60er Jahren zum Pseudonym geraten. «Meine Agentur sagte, der Name Mittermayr sei zu lang für Filmplakate. Er klinge außerdem sehr bairisch und das Mayr ohne E sei auch schwer zu sprechen.» Ihr selbst sei es damals wichtig gewesen, den Vornamen zu ändern: «Gertrud hat mir noch nie gefallen und gefällt mir auch heute noch nicht.» Michaela sei damals ihr Lieblingsname gewesen.

Heute würde sie wohl ihren vierten Vornamen Franziska bevorzugen. «So hieß meine Großmutter. Inzwischen sind diese alten Namen ja wieder in Mode.» Allerdings habe sie ihre Namenswahl Michaela May nie bereut. «Meine Freunde von früher nennen mich allerdings immer noch Traudi.»

Moderator Jochen Schropp: «Lange werde ich nicht mehr ledig sein»

BERLIN: Moderator Jochen Schropp (43, «Big Brother») schaut seiner im April geplanten Hochzeit in Südafrika gelassen entgegen. «Momentan bin ich noch nicht nervös. Vor Kapstadt steht ja noch der standesamtliche Termin an. Das heißt: Lange werde ich nicht mehr ledig sein», sagte Schropp am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Berliner Modewoche.

Der 43-Jährige hatte sich vor zwei Jahren mit seinem langjährigen Partner Norman verlobt. Die beiden würden die Hochzeit selbst organisieren und hofften, dass viele Freunde und Familienmitglieder kommen werden.

«Die Leute nehmen natürlich viel auf sich, um nach Kapstadt zu fliegen - auch finanziell. Da spielt es uns in die Karten, dass die Leute zwei Jahre nicht so reisen konnten und vielleicht etwas Geld zur Seite gelegt haben», sagte Schropp weiter.