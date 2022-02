Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.02.22 | Aktualisiert um: 15:35 | Überblick

Krimineller Handel mit Nazi-Devotionalien: «Die letzte Schuld»

BERLIN: Im Frühjahr 1946 ist das kriegszerstörte München ein Zentrum krimineller Aktivitäten. Der Schwarzmarkt und der Schmuggel blühen. Als eine Frau gefesselt und stranguliert aufgefunden wird, bereitet der Fall dem jungen Kriminalkommissar Emil Graf großes Kopfzerbrechen. Billa Löwenfeld, eine deutsche Jüdin, die aus dem amerikanischen Exil in ihre Heimatstadt als Reporterin zurückgekehrt ist, stößt bei ihren Recherchen auf Emil und unterstützt ihn. Ins Zentrum ihrer Nachforschungen gerät bald der illegale Handel mit Nazi-Devotionalien.

Heidi Rehns historischer Kriminalroman «Die letzte Schuld» behandelt ein heikles Thema der Nachkriegszeit, den Umgang mit Kulturgütern aus der NS-Zeit, die als ständige Mahnung an die Diktatur vielen Zeitgenossen unangenehm waren. Das zeitgeschichtliche Umfeld gelingt der Autorin sehr gut, der Plot ist indes etwas weitschweifig geraten. Viele parallele Handlungsstränge, die erst nach und nach zusammenfinden, machen es den Lesern schwer, dem roten Faden der Geschehnisse zu folgen.

Christian Kohlund: Trage nur im Notfall Anzug

ZÜRICH: Die schicken Maßanzüge des unkonventionellen Anwalts Thomas Borchert in der ARD-Serie «Der Zürich-Krimi» sind dem Schweizer Schauspieler Christian Kohlund, der Borchert spielt, eher fremd.

«Ich trage privat nur im äußersten Notfall einen Anzug», sagte Kohlund (71) der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin in meiner Kleidung eher bodenständig.» Der Anwalt aber sei eben nicht uneitel, deshalb gehörten die edlen Anzüge dazu. Eine andere Idee von Kostümbildnerin Mirjam Muschel passt dagegen auch privat zu Kohlund: Sie hat Borchert eine ungewöhnliche blaue Sonnenbrille verpasst, die er oft trägt. Das soll seinen Freigeist aufblitzen lassen. Nicht, dass Kohlund privat so eine Brille trägt. «Aber der Freigeist ist auch in mir drin», sagte Kohlund.

«Geschenk zum Valentinstag» - Nick Cannon posiert vor Kondomautomat

LOS ANGELES: Ein Kondomautomat zum Valentinstag? Auf einem Instagram-Foto von US-Schauspieler und Rapper Nick Cannon sieht es ganz danach aus. Der 41-Jährige postete das Bild genau eine Woche nach der Bekanntgabe seiner achten Vaterschaft. Auf dem Foto posiert er im Anzug vor der Maschine. «Sieht so aus, als hätte mir jemand ein verfrühtes Geschenk zum Valentinstag geschickt», schrieb Cannon dazu. Gut zu erkennen neben den verpackten Kondomen: Die rote Geschenkschleife auf dem Automaten. Der Valentinstag ist am 14. Februar.

Vergangene Woche Montag hatte Cannon bekanntgegeben, dass er zum achten Mal Vater wird. Er erwarte einen Sohn mit Model Bre Tiesi, erzählte er in seiner «Nick Cannon Show». Der Weg bis zu dieser Bekanntgabe sei «sehr schwer» für ihn gewesen, sagte Cannon weiter. Sein jüngster Sohn Zen, dessen Mutter Model Alyssa Scott ist, war im Dezember im Alter von fünf Monaten gestorben.

Cannon hat bereits Zwillinge (10) mit seiner Ex-Frau Mariah Carey sowie einen Sohn (4) und eine Tochter (1) mit Model Brittany Bell. Vor Zens Geburt wurde er 2021 noch ein weiteres Mal Vater von Zwillingen. Deren Mutter ist DJane Abby De La Rosa.

Medien: Eine Ermittlung gegen Spaniens Altkönig kurz vor Einstellung

MADRID: Eine von insgesamt drei Ermittlungen gegen Spaniens Altkönig Juan Carlos könnte nach Medienberichten bald eingestellt werden. Bei der Untersuchung von Millionenkonten in der Steueroase Jersey, einer britischen Insel im Ärmelkanal, habe die Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichts in Madrid keine Indizien für die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den 84-Jährigen gefunden, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien am Montag unter Hinweis auf einen Berichtsentwurf des zuständigen Behördenchefs Alejandro Luzón. Die Einstellung müsste noch von Generalstaatsanwältin Dolores Delgado abgesegnet werden.

Seit 2020 leiteten die spanischen Behörden drei Ermittlungen gegen den Vater von König Felipe VI. ein. Neben den Konten auf Jersey geht es dabei nach Behördenangaben um mutmaßliche Schmiergeld-Zahlungen beim Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in Saudi-Arabien sowie um angeblich nicht deklarierte Spendeneinnahmen. Ein mexikanischer Geschäftsmann soll Juan Carlos Kreditkarten zur Verfügung gestellt haben, die er benutzt haben soll, um etwa einer Enkelin ein Springpferd im Wert von über 10.000 Euro zu kaufen. Zur Abwendung eines Strafverfahrens wegen Steuerbetrugs zahlte Juan Carlos vor etwa einem Jahr mehr als fünf Millionen Euro an Steuerschulden nach, wie sein Anwalt seinerzeit bestätigte.

Juan Carlos lebt seit gut eineinhalb Jahren fern von Frau Sofía (83) und dem Rest der Familie im Emirat Abu Dhabi im Exil. Der Mann, der zwischen 1975 und 2014 Staatsoberhaupt Spaniens war, hatte am 3. August 2020 seine Heimat heimlich verlassen, um - wie es in einem später veröffentlichten Brief hieß - die Arbeit Felipes vor dem Hintergrund der Vorwürfe zu «erleichtern». Seitdem zeigt sich Juan Carlos in der Öffentlichkeit kaum. Im Dezember saß er jedoch bei einem Match des spanischen Tennisstars Rafael Nadal in Abu Dhabi auf der Tribüne. Zur Lage des Ex-Monarchen in Abu Dhabi gibt das Königshaus in Madrid keine Stellungnahmen ab.

Guns N' Roses-Gitarrist Slash: «Rock 'n' Roll wird es immer geben»

LONDON/LOS ANGELES: Gitarrenlegende Slash von Guns N' Roses («Paradise City») glaubt an die Zukunft der Rockmusik. «Es entwickelt sich eine riesige Unterströmung an jungen Rock 'n' Roll-Bands, es brummt richtig», sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. «Es läuft alles ein bisschen unter dem Radar, weil es noch nicht im kommerziellen Mainstream-Bewusstsein angekommen ist. Aber ich merke es, und es passiert.»

Dass beim riesigen Coachella-Festival in Kalifornien, wo Slash 2016 mit Guns N' Roses als Headliner spielte, in diesem Jahr kaum Rockbands auftreten, lässt den Kultgitarristen mit dem Zylinderhut kalt. «Weil Coachella von Anfang an eigentlich mehr auf Indie, ungewöhnliches und trendiges Zeug ausgerichtet war», sagte er. Dass klassische Rockbands «in Ungnade gefallen» seien, wie die britische Zeitung «Guardian» nach Bekanntgabe des Coachella-Lineups mutmaßte, sei «Bullshit».

«Rock n' Roll wird es immer geben», so Slash, der am Freitag sein neues Album «4» mit Sänger Myles Kennedy und der Band The Conspirators veröffentlicht. «Es ist eine Art Lebensgefühl und eine Einstellung, die die Menschen sonst nirgendwo finden, und ich glaube, das ist wichtig. Rock 'n' Roll ist seit jeher so beliebt, weil es ein Ventil ist, das andere Musikgenres nicht bieten. Und ich glaube, so wird es immer sein.»

Nach einer US-Tour mit Myles Kennedy und den Conspirators will Slash im kommenden Sommer mit Guns N' Roses die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Europa-Konzerte von 2020 nachholen. Dann werden die Rockgiganten unter anderem in Hannover und München auftreten. Langfristig ist laut Slash auch ein neues Album mit Axl Rose und Co. geplant. «Wenn jemand sagt, dass Rockbands vom Aussterben bedroht sind, ist das einfach nur eine engstirnige Sichtweise», sagte Slash, «von jemandem, der sich nur um aktuelle Trends schert.»

«Bohemian Rhapsody»-Produzent dreht Biopic über Michael Jackson

LOS ANGELES: Das Leben von Pop-Star Michael Jackson soll in Hollywood verfilmt werden. Der britische Star-Produzent Graham King («Bohemian Rhapsody», «Aviator») und das Studio Lionsgate sind an Bord. Das Drehbuch für den Film «Michael» liefert Autor John Logan («Gladiator», «James Bond 007: Spectre», «Alien: Covenant»), wie Lionsgate am Montag laut «Variety» und «Hollywood Reporter» mitteilte.

Neben King sind auch die Nachlassverwaltung und die Familie des 2009 im Alter von 50 Jahren gestorbenen Sängers an dem Projekt beteiligt. Jacksons Mutter Katherine erklärte, dass sich die Familie geehrt fühle, die Lebensgeschichte zu verfilmen. Michael habe von klein auf den «Zauber des Kinos» geliebt.

Mit Hits wie «Billie Jean», «Beat It» und «Thriller» wurde der als «King of Pop» gefeierte Künstler zu einem der bestverdienenden und bekanntesten Sänger der Welt. Sein exzentrischer Lebensstil und Missbrauchsvorwürfe kratzten später an seinem Image. Doch Jacksons Leben bietet weiterhin Stoff für Shows und Films. So feierte erst kürzlich das Musical «MJ» seine Broadway-Premiere.

Produzent King hatte zuletzt mit dem Biopic «Bohemian Rhapsody» (2018) über Queen-Frontmann Freddie Mercury großen Erfolg. Rami Malek gewann danach den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Beatles-NFT-Auktion: Sammlung von Julian Lennon versteigert

LOS ANGELES: Julian Lennon (58), der Sohn von Ex-Beatle John Lennon (1940- 1980), hat im Rahmen einer NFT-Auktion (Non-Fungible Token) Andenken an den Musiker und die legendäre britische Band versteigert. Stücke aus seiner Privatsammlung, darunter Gitarren, Song-Manuskripte und Kleidungsstücke, kamen am Montag beim Auktionshaus Julien's in Kalifornien unter den Hammer.

Ein von Paul McCartney handgeschriebene Notiz mit kleinen Zeichnungen für den Song «Hey Jude» von 1968 erzielte knapp 77.000 Dollar (rund 67.000 Euro). Lennon erklärte vorab dazu, dass er damals fünf Jahre alt gewesen sei, als sich seine Eltern John und Cynthia Lennon scheiden ließen und McCartney für ihn das Lied schrieb, zunächst als «Hey Jules», dann aber den Titel änderte.

Ein schwarzer Umhang, den John Lennon in dem Film «Help!» trug, wurde für knapp 13.000 Dollar ersteigert, ein Fellmantel vom Set des Films «Magical Mystery Tour» erzielte über 22.000 Dollar und damit mehr als das Doppelte des Schätzpreises. Eine «Gibson Les Paul»-Gitarre, ein Weihnachtsgeschenk von John Lennon für seinen Sohn, kam auf 12.800 Dollar.

Ein Non-Fungible Token oder NFT (auf Deutsch in etwa «nicht-austauschbare Wertmarke») ist ein digitales Echtheitszertifikat, das mit der Blockchain-Datenkette abgesichert und einzigartig ist. Lennon ist nach der Auktion weiterhin im Besitz des Gegenstandes. Käufer erhielten zusätzlich zu dem digitalen Code ein Video oder eine Tonaufnahme mit einer persönlichen Botschaft von Lennon zu der Bedeutung des Objekts.