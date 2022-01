Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Katy Perry verrät schlechte Angewohnheit ihres Verlobten

LOS ANGELES: Popstar Katy Perry («Dark Horse») hat sich scherzhaft über eine schlechte Angewohnheit ihres Verlobten Orlando Bloom beschwert. «Er liebt es, Zahnseide zu benutzen, was Gott sei Dank der Fall ist, weil manche Partner das nicht tun», sagte die 37-Jährige in der Radioshow «Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden». «Aber er lässt die Zahnseide überall. Auf meiner Bettseite, im Auto und auf dem Küchentisch. Dabei gibt es Mülleimer überall.»

Katy Perry und Hollywood-Star Orlando Bloom (45) sind seit 2016 zusammen. Im August 2020 kam ihre Tochter Daisy Dove Bloom zur Welt. Bloom hat zudem einen zehnjährigen Sohn aus der geschiedenen Ehe mit Top-Model Miranda Kerr.

Jim Carrey schneidet Grimasse zum Geburtstag: «Ich bin 60 und sexy»

LOS ANGELES: Mit einer gewohnt skurrilen Videobotschaft hat sich Hollywood-Komiker Jim Carrey zu seinem 60. Geburtstag an seine Fans gewandt. «Ich bin 60 und sexy! Und heute Abend gibt es Maispüree und passierte Pfirsiche», sagte der Kanadier. Dazu zeigte Carrey, was er auch im fortgeschrittenen Alter noch sehr gut kann: Grimassen schneiden.

Carrey hatte am Montag (17.1.) Geburtstag. Mit Comedy-Hits wie «Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv», «Die Maske», «Dumm und Dümmer», «Cable Guy - Die Nervensäge» und «Der Dummschwätzer» wurde er in den 90er Jahren als Hollywoods Slapstick-Star gefeiert. Zuletzt fiel er durch politische Karikaturen auf.

Carrey wuchs als jüngstes von vier Kindern in der kanadischen Provinz Ontario auf. Mit 18 Jahren wagte der Schulabbrecher den Sprung nach Los Angeles, wo er sich langsam in der Clubszene einen Namen machte - bis Hollywood auf ihn aufmerksam wurde.

Kiefer Sutherland: Mein Vater sollte Lebensabend genießen können

BERLIN: Schauspielstar Kiefer Sutherland (55, «24») hat in der Corona-Pandemie vor allem mit älteren Menschen Mitleid. «Mein Vater ist 86 Jahre. Ich möchte nicht, dass dies seine letzte Erinnerung an die Erde ist, sondern dass er in ein Restaurant oder ins Theater gehen und sich dabei sicher fühlen kann», sagte Sutherland der Deutschen Presse-Agentur. «Ich möchte einfach, dass er das Ende seines Lebens so genießen kann, wie er es aus meiner Sicht verdient hat.»

Der Sohn von Hollywood-Legende Donald Sutherland verlor im April 2020 seine Mutter Shirley. «Wir als Familie konnten ihr Wirken noch immer nicht angemessen feiern und würdigen wegen der Pandemie», sagte der 55-Jährige.

Der Kanadier kritisierte, in der Coronazeit fehle es vielen am gesunden Menschenverstand. «Wenn wir uns mehr auf die Gemeinschaft fokussieren würden und nicht so sehr auf uns selbst und dazu noch den Verstand einschalten würden, wären wir sicher in einer besseren Lage.» Seine Tochter, sein Schwiegersohn und beide Enkel seien an Corona erkrankt, allerdings mit nur milden Verläufen.

Der Schauspieler und Sänger veröffentlicht an diesem Freitag (21.1.) sein drittes Country-Rock-Album «Bloor Street».

Holocaust-Überlebende zum 35. Mal Uroma: «Babys sind Rache an Nazis»

LONDON: 1945 wurde sie als junge Frau von den Alliierten befreit - nun ist die Holocaust-Überlebende Lily Ebert (98) bereits zum 35. Mal Urgroßmutter geworden. Für jede Urgroßmutter sei es etwas Besonderes, sagte die in London lebende Ebert der Nachrichtenagentur PA. Doch für sie als Holocaust-Überlebende sei es umso spezieller. «Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Ich musste zuallererst überleben, dann dieses Alter erreichen. Die Nazis wollten uns töten, und wir haben gezeigt, dass es ihnen nicht gelingt.»

Ebert wurde 1923 in Ungarn geboren und 1944 ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Ihre Mutter, ihr jüngerer Bruder und eine Schwester wurden dort ermordet. Mit zwei weiteren Schwestern kam Ebert nach vier Monaten zur Zwangsarbeit in eine Munitionsfabrik bei Leipzig, wo sie von US-Truppen befreit wurde. Über die Schweiz und Israel gelangte sie 1967 mit drei Kindern nach England.

«Babys sind die beste Rache an den Nazis», zitierte Dov Forman (18) seine Urgroßmutter in einem Tweet, den schon mehr als 125.000 Nutzer mit Likes versahen. Forman betreibt für Ebert einen Tiktok-Account mit über 1,6 Millionen Followern und hat mit ihr gemeinsam ein Buch herausgebracht, zu dem Prinz Charles das Vorwort beisteuerte.

«Sie hat ihr ganzes Leben der Aufklärung über den Holocaust gewidmet», sagte Forman. Seine Uroma habe gemeinsam mit anderen Überlebenden Schulen, Unternehmen und Organisationen besucht. «Ich habe mir selbst versprochen: Solange ich lebe, werde ich künftigen Generationen meine Geschichte erzählen», sagte Ebert.