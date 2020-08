Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.20 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

«Haut wie Perlen» - Beyoncé feiert schwarze Frauen in Video

NEW YORK: Mit Topmodel Naomi Campbell (50), Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (37, «12 Years a Slave») und ihrer ehemaligen Destiny's Child-Kollegin Kelly Rowland (39) feiert Pop-Superstar Beyoncé (38) in einem neuen Musikvideo die Schönheit schwarzer Frauen. Das Video zu ihrem Song «Brown Skin Girl» stellte die 24-fache Grammy-Gewinnerin am Montag (Ortszeit) auf Youtube - am Dienstagmorgen hatte der Clip schon mehr als zwei Millionen Aufrufe erzielt.

In dem Video heißt es: «Baby, kenn deinen Wert, ich liebe alles an dir, von deinen krausen Locken bis zu jeder einzelnen Kurve» und: «Deine Haut ist nicht nur dunkel - sie strahlt und erzählt deine Geschichte». Im Refrain singt die Sängerin «deine Haut ist wie Perlen». Das Lied ist Teil des Albums «The Lion King: The Gift» aus dem vergangenen Jahr.

Musiker Mandoki will mit Lied Zusammenhalt in Europa fördern

München (dpa/lby) - Mit dem Song «Wake Up» fordert der Musiker Leslie Mandoki (67) die Menschen in Europa zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Sie könnten das Lied selbst singen, sich dabei auf Video aufnehmen und die Beiträge über Mandokis Homepage an den Musiker schicken. Aus allen Einsendungen soll dann ein gemeinsames Video zusammengeschnitten werden. Die Corona-Pandemie habe Probleme und Krisen offengelegt, die Gesellschaft sei gespalten. Musik könne Menschen einen, hieß es.

«Wir dürfen es nicht zulassen, dass Errungenschaften der letzten Jahrhunderte wie die Meinungsfreiheit unter Druck geraten und die Demokratie gefährdet wird. Wir müssen miteinander sprechen und Brücken bauen - das ist die Lösung», findet der Musiker. Er prangert Rassismus, Umweltverschmutzung, soziale Ungerechtigkeit, Egoismus und finanzielle Gier an.

Das Lied «Wake Up» hat er gemeinsam mit seinen «Soulmates» aufgenommen - dazu zählen unter anderem der Trompeter Till Brönner, Gitarrist Al Di Meola, sowie die Sänger Ian Anderson, Peter Maffay und Jesse Siebenberg. Der aus Ungarn stammende Musiker Mandoki lebt in der Nähe von München.