Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Édouard Louis schreibt über seine Mutter: «Die Freiheit einer Frau»

FRANKFURT AM MAIN: «Sie hat ihre Träume nicht verwirklicht. Sie hat, was sie als Abfolge von Unfällen sah, aus denen ihr Leben bestand, nicht reparieren können», schreibt Édouard Louis über seine Mutter Monique. «Die Freiheit einer Frau» ist das bisher emotionalste Buch des jungen französischen Star-Schriftstellers, dessen Werk stark autobiografisch geprägt ist. Auf kaum 100 Seiten beschreibt er in messerscharfen, berührenden Worten das traurige Leben seiner Mutter, einer Frau aus der Arbeiterklasse, die bescheidene Ambitionen hegte, sich dann aber durch eine Reihe von Fehlentscheidungen die Zukunft verbaute.

Sie wird früh schwanger, wählt die falschen Männer und erleidet in ihrer Ehe mit einem Alkoholiker Stumpfsinn, Armut und Gewalt. Sie wird eingeschnürt von einem erstickenden Alltag, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Der Sohn schämt sich für seine Mutter, sie schämt sich für sein Schwulsein. Am Ende aber kann sie sich - fast wie im Märchen - auf wundersame Weise aus ihren Abhängigkeiten befreien. Ein unter die Haut gehendes, leider viel zu kurzes Buch.

Voll im Risiko: Finnischer Krimi «Der Kaninchen-Faktor»

HAMBURG: Henri Koskinen ist ein klar strukturierter und durchorganisierter Mensch. Zufälle oder Überraschungen sollte es in seinem Leben eigentlich gar nicht geben. Denn als Versicherungsmakler hat er alles knallhart durchkalkuliert. Doch dann steht er plötzlich von einem auf den anderen Tag auf der Straße. Seine Expertise im Job wird nicht mehr gebraucht. Doch es kommt noch schlimmer: Er erbt von seinem windigen Bruder einen Abenteuerpark, bei dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Unberechenbare Mitarbeiter, maue Kassen und dann stehen plötzlich auch noch Kriminelle vor der Tür. Henris Leben wird zu einem einzigen unkalkulierbaren Risiko.

Der Finne Antti Tuomainen ist für seine Krimis der anderen Art bekannt, bevölkert mit etwas schrägen, liebenswerten Protagonisten und tollpatschigen Verbrechern, die am Ende meist ziemlich alt aussehen. Das kommt auch bei deutschen Lesern gut an. Langsam hat sich der Stil allerdings etwas erschöpft. Dieser Roman jedenfalls gehört nicht zu seinen besten Werken.

Sternen-Ehre für Milo Ventimiglia auf Hollywoods «Walk of Fame»

LOS ANGELES: Der amerikanische TV-Star Milo Ventimiglia (44) soll auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile am Montag in Los Angeles bekannt. Am 10. Januar soll der gebürtige Kalifornier die Plakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Die Zeremonie hängt zeitlich mit der Fernsehpremiere der sechsten Staffel der Drama-Serie «This Is Us - Das ist Leben» zusammen.

In der preisgekrönten TV-Serie über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielt Ventimiglia den Familienpatriarchen Jack Pearson. Mandy Moore, die 2019 mit einem Hollywood-Stern gefeiert wurde, schlüpft in die Ehefrau-Rolle. Ventimiglia soll die 2710. Sternenplakette erhalten.

«This Is Us»-Kollege Jon Huertas und «Gilmore Girls»-Produzentin Amy Sherman-Palladino sind als Gastredner zu der Zeremonie eingeladen. Ventimiglia feierte vor 20 Jahren in «Gilmore Girls» seinen Durchbruch als Serien-Star. Er spielte auch in Filmen wie «Rocky Balboa», «Grace of Monaco» und «Creed II» mit.