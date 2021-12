Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.21 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«Parasite»-Star Park So Dam nach Krebsdiagnose operiert

LOS ANGELES: «Parasite»-Star Park So Dam (30) hat sich laut einem Medienbericht einer Krebs-Operation unterzogen. Wie der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf ihr Management berichtete, wurde bei der südkoreanischen Schauspielerin bei einer Routine-Untersuchung papillärer Schilddrüsenkrebs festgestellt. «Die Schauspielerin Park So Dam wird sich auf ihre Genesung konzentrieren, damit sie Sie alle gesund wiedersehen kann», zitierte CNN die Agentur der Schauspielerin.

Die südkoreanische Satire «Parasite» schrieb bei den Oscars 2020 Filmgeschichte: Die höchste Auszeichnung als bester Film war nie zuvor an einen Film gegangen, der in einer anderen Sprache als Englisch gedreht wurde. Regisseur Bong Joon Ho nahm an dem Abend gleich vier Oscars mit nach Hause. «Parasite» erzählt die Geschichte einer Familie aus der koreanischen Unterschicht, die sich als Hausangestellte bei einer reicheren Familie einschleicht. Park So Dam spielte die clevere Tochter Ki-jung.

Billie Eilish über Corona-Infektion: «Es war furchtbar»

NEW YORK: Superstar Billie Eilish hat erstmals über ihre Covid-Erkrankung gesprochen. «Es war schlimm.» Immerhin sei sie nicht daran gestorben, «aber das ändert nichts daran, wie schlecht es mir ging. Es war furchtbar», sagte die 19-Jährige in der «Howard Stern Show» des Senders «SiriusXM». Sie sei fast zwei Monate krank gewesen und spüre immer noch die Auswirkungen der Krankheit.

Erkrankt sei sie im August - nach ihrer Impfung. «Ich möchte, dass klar ist, dass es mir nur wegen des Impfstoffs gut geht. Denn ich glaube, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, wäre ich wohl gestorben, weil es so schlimm war», sagte sie. Und weiter: «Es fühlte sich schrecklich an. Aber für eine Covid-Erkrankung war es noch nicht einmal schlimm.»

Die Sängerin warb für die Corona-Impfung: «Der Impfstoff ist verdammt toll.» Er habe ihre Eltern und ihre Freunde davor bewahrt, sich anzustecken.

«Heimwerkerking» und Popstar Kliemann ist süchtig nach guten Ideen

RÜSPEL/LÜNEBURG: Frische Ideen sind für «Heimwerkerking» Fynn Kliemann der Antrieb in seinem Leben - und bringen ihn manches Mal um den Schlaf. «Ich bin danach süchtig geworden, den Ideen nachzurennen», sagte der vielseitige Popsänger (33) aus der Nähe von Rüspel im niedersächsischen Landkreis Rotenburg der Deutschen Presse-Agentur. Um seine vielseitigen Pläne zu entwickeln, sei Schlaf manchmal «das größte Hindernis der Welt».

Als besonders talentiert empfindet sich der Webdesigner, Youtuber, Musiker und Songwriter allerdings nicht: «Nee, ich bin nicht besser als andere. Ich bin weder der beste Musiker noch Schreiber auf der Welt», sagte Kliemann. Er habe nur viele Interessen und keine Angst, die Leute vom ersten Pinselstrich an mitzunehmen. Andere malten 30 Jahre, bevor sie ihr erstes Bild der Öffentlichkeit zeigten.

Das dritte Album des Niedersachsen mit dem Titel «NUR» ist eine Zusammenstellung seiner 15 Lieblingssongs aus den ersten beiden Platten «NIE» (2018) und dem Nummer-eins-Hit «POP» (2020). Bühnenauftritte strebt Kliemann, der an vielen Projekten gleichzeitig arbeitet und nach eigenen Angaben acht Unternehmen leitet, indes nicht an: «Ich habe noch nie live gespielt, da habe ich Angst und keine Lust.» Auf Tournee zu gehen, koste zudem zu viel Zeit. «Das klingt von A bis Z wie der schlimmste Trip meines Lebens.»

«Belfast» und «West Side Story» Favoriten für US-Kritikerpreise

LOS ANGELES: Steven Spielbergs Filmmusical «West Side Story» und das Nordirland-Drama «Belfast» von Regisseur Kenneth Branagh gehen mit je elf Nominierungen in das Rennen um die «Critics Choice Awards». Der renommierte Kritikerverband Critics Choice Association (CCA) gab die Anwärter am Montag bekannt. Zuvor hatten die Golden-Globe-Verleiher ihre Kandidaten verkündet.

Jeweils zehn Nominierungen holten das Science-Fiction-Epos «Dune» und das Western-Drama «The Power of the Dog». «Dune»-Komponist Hans Zimmer ist unter den Trophäen-Anwärtern für die beste Filmmusik. Darsteller wie Benedict Cumberbatch («The Power of the Dog»), Denzel Washington («Macbeth»), Lady Gaga («House of Gucci») und Kristen Stewart («Spencer») sind im Rennen um die Kritikerpreise.

Die 27. Critics Choice Awards sollen am 9. Januar im Ballsaal eines Luxushotels in Los Angeles vergeben werden. Die Gala wird im Fernsehen ausgestrahlt. Am gleichen Tag werden die Golden Globes zum 79. Mal verliehen, diesmal aber ohne die übliche, starbesetzte Live-Show. Der kleine Globe-Verband mit rund Hundert Auslandsjournalisten ist wegen mangelnder Diversität unter Druck geraten, die TV-Übertragung wurde vom Sender NBC abgesagt. CCA ist mit knapp 500 Mitgliedern der größte Kritikerverband für Film und Fernsehen in den USA und Kanada.