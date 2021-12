Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

HBO-Special mit Harry-Potter-Stars an Neujahr

LONDON: Rund 20 Jahre nach dem Kinostart des ersten Harry-Potter-Films sind die Stars Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson im Rahmen einer Retrospektive zu sehen. Der Streamingdienst HBO Max zeigt an Neujahr «Return to Hogwarts» mit vielen Darstellerinnen und Darstellern des achtteiligen Film-Franchise. In einem ersten Trailer wurden weitere Namen verraten: Unter anderem sind demnach Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes und Gary Oldman mit dabei. In dem kurzen Clip sind auch Matthew Lewis, der in den Filmen Neville Longbottom spielte, und Mark Williams (der Vater von Ron Weasley) zu erkennen. Das Special erzähle eine Making-of-Geschichte anhand von Interviews und Geprächen, hieß es. In Deutschland ist das Special im Januar bei Sky und Sky Ticket zu sehen.

Der erste Harry-Potter-Film feierte im November 2001 in London Weltpremiere. Sieben weitere Filme, alle mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, folgten. Die erfolgreiche Reihe wurde später noch ergänzt durch «Phantastische Tierwesen» - ebenfalls im Potter-Kosmos. An Radcliffs Seite spielten Emma Watson als Hermine Granger (Hermione im englischen Original) und Rupert Grint als Ron Weasley. Schöpferin der Reihe ist die britische Schriftstellerin J.K. Rowling.

Michael Bublé kündigt Auftritte in Las Vegas an

LAS VEGAS: Die britische Sängerin Adele (33) kündigte vorige Woche eine mehrmonatige Konzertreihe in Las Vegas an, jetzt folgt Michael Bublé (46) ihrem Beispiel. Der kanadische Star will im kommenden April und Mai in der Kasinostadt auf der Bühne stehen, wie der mehrfache Grammy-Preisträger am Montag auf Twitter bekanntgab. Er plant insgesamt sechs Auftritte in der neuen «Resorts World Theatre»-Anlage, die 5000 Gästen Platz bietet.

Der Sänger von Hits wie «Feeling Good» und «Haven't Met You Yet» brachte 2018 das Album «Love» heraus. Zuvor hatten sich Bublé und seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem Ende 2016 bei ihrem damals dreijährigen Sohn Noah Krebs diagnostiziert worden war. Das Paar hat insgesamt drei Kinder im Alter von drei bis acht Jahren.

Maxwell-Prozess: Zeugin sollte Schulkostüm für Epstein anziehen

NEW YORK: Die zweite Hauptzeugin im Prozess gegen Ghislaine Maxwell hat die Ex-Partnerin Jeffrey Epsteins als treibende Kraft ihrer Rekrutierung als Sexualpartnerin beschrieben. Die Frau, die am Montag in New York unter dem Pseudonym «Kate» aussagte, erzählte der Jury übereinstimmenden Medienberichten zufolge, wie die 59-Jährige Treffen zwischen ihr und Epstein arrangiert habe. Dabei habe sie sogar auf Geheiß Maxwells ein Schulkostüm anziehen sollen, um Epstein Tee zu servieren.

Die Zeugin war zur Zeit der mutmaßlichen Vorfälle allerdings über dem notwendigen Alter zur Einwilligung in sexuelle Handlungen - sie deshalb nach Worten der Richterin nicht illegal gewesen seien. Zur Veranschaulichung von Maxwells Rolle als angebliche Mittlerin zwischen Minderjährigen und ihrem Vertrauen Epstein ließ sie die Aussage der Zeugin aber trotzdem zu.

Der Prozess gegen Maxwell hatte vor gut einer Woche begonnen und wird schätzungsweise sechs Wochen dauern, die Staatsanwaltschaft stützt sich auf vier Hauptzeuginnen. Die zu verhandelnden Fälle reichen von 1994 bis 2004, die mutmaßlichen Verbrechen sollen in Epsteins Anwesen in New York, Florida, Santa Fe und London begangen worden sein. Der mit vielen Prominenten bekannte Multimillionär war vor über zwei Jahren in einer New Yorker Gefängniszelle tot aufgefunden worden, laut Obduktion beging Epstein Selbstmord. Einen Prozess gegen ihn gab es deshalb nie.