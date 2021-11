Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Bradley Cooper: Wurde in New Yorker U-Bahn mit Messer bedroht

BERLIN: Hollywood-Star Bradley Cooper («A Star is Born») ist nach eigenen Worten schon einmal in der New Yorker U-Bahn mit einem Messer bedroht worden. «Es war ziemlich verrückt. Mir wurde klar, dass ich es mir in der Stadt viel, viel zu bequem gemacht hatte. Ich war nicht auf der Hut», sagte der 46-Jährige im Podcast «Armchair Expert». Der Vorfall habe sich im Oktober 2019 ereignet. Der Schauspieler wollte demnach gerade seine Tochter von der Schule abholen.

Cooper habe zuerst gedacht, der Mann wolle ein Foto machen. Als er sich umdrehte, habe er ein Messer gesehen. Da er Kopfhörer mit Musik aufgehabt habe, habe er nicht gehört, was der junge Mann von ihm wollte. Cooper schlug nach eigenen Worten auf den Arm des Mannes und rannte los. Der Mann habe die Flucht ergriffen. Cooper selbst habe noch Fotos von dem Angreifer gemacht und ein Polizeiauto angehalten. «Es war verrückt», sagte der Schauspieler. Anschließen holte er seine Tochter ab.

Gotham Awards: Preise für «The Lost Daughter» von Maggie Gyllenhaal

LOS ANGELES/NEW YORK: Das Psychodrama «The Lost Daughter» hat bei der Verleihung der Gotham Awards, die an Independent-Filme vergeben werden, vier Preise abgeräumt. Das Regiedebüt der US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans der italienischen Autorin Elena Ferrante. In der Nacht zum Dienstag gewann der Film in der Top-Sparte «Bester Film», für das Drehbuch und die Nachwuchsregie (beides Gyllenhaal) sowie für die beste Hauptdarstellerin Olivia Colman. Die Preise wurden in New York in einer Live-Show verliehen.

Zwei Trophäen gingen an den Film «Coda» von US-Regisseurin Sian Heder über ein Mädchen, das als Kind gehörloser Eltern aufwächst. Die Britin Emilia Jones (19) siegte als Nachwuchsdarstellerin, der gehörlose US-Schauspieler Troy Kotsur (53) wurde zum besten Nebendarsteller gekürt.

Das japanische Drama «Drive My Car», mit dem Ryusuke Hamaguchi eine Kurzgeschichte von Haruki Murakami verfilmte, wurde als bester Internationaler Film geehrt. Der Netflix-Hit «Squid Game», eine brutale, gesellschaftskritische südkoreanische Thrillerserie, gewann in der TV-Sparte als beste neue Serie.

Die seit 1991 verliehenen Gotham Awards gelten als Auftakt der Trophäensaison, die Ende März mit der Oscar-Verleihung endet. Die Auszeichnungen werden von einer Gruppe von Filmschaffenden und Kritikern bestimmt. Zu früheren Preisträgern, die später auch Oscars holten, zählen Filme wie «Moonlight», «Spotlight», «Birdman» und zuletzt «Nomadland».

Mode-Experte Bruce Darnell trägt öffentlich nur selten Jogginghose

KÖLN: Mode-Experte und Moderator Bruce Darnell trägt nur ganz selten Jogginghose in der Öffentlichkeit. «Jogginghosen haben eine Funktion. Für mich ist diese Funktion: Sport», sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich wolle er niemanden kritisieren, der das gemütliche Kleidungsstück trage - womöglich auch bei anderen Anlässen. «Stil ist für mich, dass man weiß, was man anziehen kann und was nicht. Wenn eine Jogginghose zum Stil passt - warum also nicht?», sagte er. Er persönlich aber trage nur ganz selten eine Jogginghose in der Stadt. Eigentlich nur, wenn er zum Sport gehe. «Ich bin da einfach alte Schule», sagte Darnell. «Ich finde, das gehört nicht so oft in die Öffentlichkeit.»

Der gebürtige US-Amerikaner wurde bekannt als Model-Trainer («Die Handtasche muss lebendig sein!») in der ProSieben-Show «Germany's Next Topmodel». Am Donnerstag (2. Dezember, 20.15 Uhr) kehrt er mit seiner eigenen Show «Surprise! Die Bruce Darnell Show» zu dem Privatsender zurück. In der Sendung will er Menschen überraschen.

US-Schauspieler Jussie Smollett vor Gericht

CHICAGO: Der US-Schauspieler Jussie Smollett (39), der einen gegen ihn gerichteten rassistischen und homophoben Angriff vorgetäuscht haben soll, steht vor Gericht. Der Prozess gegen den früheren Star der US-Serie «Empire» ist am Montag in Chicago eröffnet worden. Smollett werden unter anderem Falschaussagen vor der Polizei vorgeworfen. Der Schauspieler hatte zuvor auf «nicht schuldig» plädiert.

Der schlagzeilenträchtige Fall hatte im Januar 2019 begonnen, als Smollett der Polizei erzählte, er sei nachts nahe seiner Wohnung von zwei maskierten Männern angegriffen worden. Später wurde der Schauspieler wegen mutmaßlicher Falschaussagen festgenommen. Laut Ermittlern soll er die Männer bezahlt haben, um die Attacke gegen ihn vorzutäuschen. Der schwule und afroamerikanische Schauspieler habe damit seine Karriere vorantreiben wollen, hieß es.

Beim Prozessauftakt am Montag warf die Staatsanwaltschaft Smollett vor, den Vorfall fingiert zu haben, berichtete die «Chicago Tribune». Sein Verteidiger sagte demnach, der Schauspieler sei tatsächlich Opfer eines Angriffs gewesen.

Ex-Beatles erinnern an George Harrison - 20. Todestag

LOS ANGELES: Die Ex-Beatles Paul McCartney und Ringo Starr haben am Montag an den 20. Todestag von George Harrison erinnert. «Kaum zu glauben, dass wir George vor 20 Jahren verloren haben. Ich vermisse meinen Freund so sehr», schrieb McCartney auf Instagram. Dazu postete er ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und Harrison in einem Plattenstudio. «Frieden und Liebe für dich», schrieb Starr auf Instagram. Er vermisse ihn. Der Musiker stellte ein Foto dazu, auf dem beide mit Zigarre im Mund in die Kamera lachen.

Harrisons Witwe, Olivia Harrison, postete ein kurzes Video von dem Beatles-Song «Within You Without You» mit der Botschaft «Wir lieben dich, George». Der legendäre Leadgitarrist der Beatles war am 29. November 2001 im Alter von 58 Jahren in Los Angeles an Krebs gestorben.

Channing Tatum kehrt 2022 in «Magic Mike 3» als Stripper zurück

LOS ANGELES: Die erfolgreiche Stripper-Story um «Magic Mike» mit Schauspieler Channing Tatum (41) wird fortgesetzt. Mike Lane komme zurück, schrieb Tatum am Montag auf Twitter. Dazu stellte er ein Foto von dem Drehbuch mit dem Titel «Magic Mike's Last Dance», geschrieben von Reid Carolin unter der Regie von Steven Soderbergh. Oscar-Preisträger Soderbergh hatte 2012 die Stripper-Komödie «Magic Mike» in die Kinos gebracht. Die Fortsetzung «Magic Mike XXL» (2015) wurde von Gregory Jacobs inszeniert. Der dritte Teil soll 2022 bei HBO Max erscheinen.

Tatum, der seine Karriere als Tänzer und Model begann, arbeitete zeitweise auch als Stripper in Florida. Über den Inhalt der geplanten Fortsetzung wurde zunächst nichts bekannt.

Nach dem Kinoerfolg schuf der US-Schauspieler unter dem Namen «Magic Mike» auch Tanzshows in Australien, London und Berlin.

Staatsanwaltschaft will Freilassung von Bill Cosby anfechten

PHILADELPHIA: Rund ein halbes Jahr nach der überraschenden Freilassung von Schauspieler Bill Cosby (84) will die zuständige Staatsanwaltschaft diese Entscheidung mit Hilfe des höchsten US-Gerichts anfechten. Eine entsprechende Petition sei dem Surpreme Court übergeben worden, teilte die Staatsanwaltschaft im Bezirk Montgomery County im US-Bundesstaat Pennsylvania am Montag mit. Ob der Surpreme Court sich aber wirklich mit dem Fall beschäftigen wird, war noch nicht klar. Die große Mehrheit solcher Petitionen weist das Gericht ab.

Cosby war 2018 wegen sexueller Nötigung zu einer Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft verurteilt worden. Mehr als 60 Frauen hatten dem Schauspieler und Comedian sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. Der Entertainer hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Nachdem Cosby rund drei Jahre in Haft verbracht hatte, hatte das höchste Gericht in Pennsylvania im Juni seine Verurteilung überraschend gekippt - und der Schauspieler war freigelassen worden. Aufgrund einer Vereinbarung mit einem früher mit dem Fall befassten Staatsanwalt hätte Cosby in dieser Sache nicht angeklagt werden dürfen, argumentierte das Gericht.