Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.11.21 | Überblick

Corona stoppt «Verstehen Sie Spaß?»-Finale von Guido Cantz nicht

MÜNCHEN/KÖLN: Weder die verschärften Corona-Regeln noch seine eigene Covid-Erkrankung stehen Moderator Guido Cantz beim feierlichen Abschied von «Verstehen Sie Spaß?» im Wege. Die 200. Folge der Samstagabendshow, die am 18. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen sein soll, wurde nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) Mitte Oktober in den Bavaria-Studios in München aufgezeichnet. Als Gäste mit dabei sind die Moderatoren Jörg Pilawa, Isabel Varell und Arabella Kiesbauer sowie die Sänger Andy Borg und Francine Jordi.

Die Sendung lebt von Filmen, die vor versteckten Kameras gedreht wurden. Nicht immer sind Lockvögel und Opfer prominent - auch in Einkaufspassagen oder in der Natur schlagen die Macher bei unbekannten Passanten zu. Cantz hört Ende des Jahres nach 60 Ausgaben als Gastgeber auf. Ihm folgt im neuen Jahr Barbara Schöneberger.

Der 50-Jährige hatte vor einigen Tagen über seinen Instagram-Kanal verkündet, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei und sich in häuslicher Isolation befinde. «Mir geht es gut und ich habe bis jetzt leichte Symptome», schrieb der Entertainer dazu. Er sei zweifach geimpft und wisse nicht, wo er sich infiziert habe.

«Lemon Tree» von Fools Garden: Riesenhit wird in Schulen analysiert

PFORZHEIM: In nur 20 Minuten will der Sänger der Band Fools Garden, Peter Freudenthaler, den Superhit «Lemon Tree» aus dem Jahr 1996 zu Papier gebracht haben. Wenig Zeit für einen Klassiker, der es sogar bis in den Lehrplan baden-württembergischer Schulklassen schaffte.

««Lemon Tree» wird in den Schulen im Musikunterricht analysiert, das war im Unterricht meiner Tochter auch so», erzählte Freudenthaler der Deutschen Presse-Agentur. Er sei vor allem überrascht, dass dies wohl auch an englischen Schulen der Fall sei. «Das ist bei so einem einfachen Text ja schon fast ein Witz, sagte der 58-Jährige in Pforzheim.

Vor 25 Jahren hatte Freudenthaler mit Fools Garden und dem unbeschwerten Schunkelsong «Lemon Tree» riesigen Erfolg. Nach dem Raketenstart der kleinen Band, die außerhalb von Pforzheim kaum jemand kannte, füllten Fools Garden Hallen und Stadien zwischen Deutschland, Weißrussland und Malaysia.

Auf ihrem neuen, insgesamt elften Album mit dem Titel «Captain ... Coast Is Clear» gibt sich die Band deutlich elektronischer als bisher. Das habe zwar Spaß gemacht, sei aber auch Gewöhnungssache gewesen für die Pforzheimer, räumt Gitarrist Volker Hinkel ein: «In unserem Alter ist es recht sportlich, nur mit zwei Laptops und Pads auf der Bühne zu stehen. Aber wer seit 40 Jahren E-Gitarre spielt, der möchte auch mal zu einem anderen Instrument greifen.»

ZDF-Intendant Bellut mit International Emmy ausgezeichnet

NEW YORK: ZDF-Intendant Thomas Bellut ist mit dem International Emmy ausgezeichnet worden. Der 66-jährige Journalist wurde am Montagabend in New York (Ortszeit) mit dem Preis für seine fast zehnjährige Leitung des TV-Senders geehrt. In seiner Dankesrede hob Bellut hervor, wie wichtig Qualität für den Erfolg des Fernsehens sei: «Großartiger Content ist und bleibt der wichtigste Erfolgsfaktor in unserem Geschäft.» Auch sei er in der glücklichen Position gewesen, ohne Druck von Behörden oder Regierungen in Deutschland arbeiten zu können - etwas, das weltweit immer weniger Journalisten von sich sagen könnten.

Eigentlich sollte Bellut den Preis bereits 2020 bekommen, die Verleihung wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Organisatoren der International Emmys hatten ihn bei der Ankündigung der Auszeichnung als «hervorragenden Fernsehjournalisten und Führungskraft» bezeichnet. Die Laudatio für Bellut hielt am Montag der deutsche Ex-Basketballstar Dirk Nowitzki, der das öffentlich-rechtliche Fernsehen als stark, unabhängig von Politik und Wirtschaft und für seinen Beitrag zur Förderung der Demokratie würdigte.

Die International Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Auch die für nichtamerikanische Produktionen vergebenen Auszeichnungen sind sehr begehrt, haben aber nicht den Stellenwert der in Los Angeles vergebenen US-Preise.