Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.11.21 | Aktualisiert um: 15:35 | Überblick

«Wie geht es Ihnen jetzt?» - Psychotherapie als Comic

BERLIN: James, ein betuchter Anwalt, sitzt im Nadelstreifenanzug vor seiner Therapeutin und sagt, was sein Problem ist: «Ich bin ein Dieb». Das letzte Mal, dass er etwas gestohlen hat, war es spanisches Olivenöl. Warum macht James so etwas? Und was steckt wirklich dahinter? Das findet James in Sitzungen über ein Jahr hinweg zusammen mit seiner Therapeutin Pat heraus. Leserinnen und Leser können das in der Graphic Novel «Wie geht es Ihnen jetzt?» von der britischen Autorin Philippa Perry mitverfolgen.

Perry ist selbst Psychotherapeutin und für den Bestseller «Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen» bekannt. Ihre neue Graphic Novel erzählt, was in einer Therapie passiert und wie sie funktioniert. Und manchmal erfährt man auch, was für Gedanken im Spiel sind, wenn sich zwei in der Praxis gegenüber sitzen. Etwa zu Beginn, wenn sie denkt: «Etwa 35, gut aussehend. Sogar ziemlich attraktiv...» Und er denkt: «Unordentlicher Schreibtisch. Reste vom Frühstück auf dem Pullover. Um die 50...» Das Buch funktioniert auf zwei Ebenen: Man kann einfach die Comic-Geschichte lesen, die Perrys Tochter Flo zeichnete, oder auch die Erläuterungen darunter. Auf jeden Fall erfährt man eine ganze Menge Insiderwissen über Therapie, anschaulich und manchmal auch anrührend.

«State of Terror»: Politthriller von Hillary Clinton

BERLIN: Hillary Rodham Clinton kann auf eine bemerkenswerte Karriere in der amerikanischen Politik zurückblicken. Sie war First Lady im Weißen Haus an der Seite ihres Ehemanns Bill, danach Außenministerin und um ein Haar US-Präsidentin. Nach der Wahlniederlage gegen Donald Trump 2016 war es still um sie geworden. Nun hat sich die 74-Jährige zurückgemeldet, allerdings nicht in der Politik, sondern als Romanautorin. Gemeinsam mit der Kanadierin Louise Penny, deren Krimireihe um Inspektor Gamache aus Montreal auch in Deutschland viele Fans gefunden hat, hat sie den Politthriller «State of Terror» veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Ellen Adams, eine gerade zur US-Außenministerin ernannte frühere Medienunternehmerin, die man schnell als Selbstdarstellung Clintons identifiziert. Sie ist gerade erst dabei, sich in ihre neuen Aufgaben einzuarbeiten und mit ihren zumeist männlichen Kollegen um Kompetenzen zu streiten, als die Welt eine neue Bedrohung erlebt. In mehreren Großstädten explodieren Bomben, und aus abgefangenen Mitteilungen wird klar, dass der Verantwortliche dabei ist, sich Atomwaffen zu beschaffen. Die Außenministerin eilt rund um die Welt von einem Krisentreffen zum nächsten und muss immer wieder neue Überraschungen erleben.

Ellen Adams ist Hauptfigur in einem actiongeladenen Thriller, aber die Action geschieht um sie herum, ohne sie direkt einzubeziehen. Stattdessen bietet die Geschichte von Clinton zahlreiche Gelegenheiten für Innenansichten aus dem Politikbetrieb. Hinzu kommen sarkastische Bemerkungen über den völlig inkompetenten früheren Präsidenten, der im Amt alles falsch gemacht hat, was er anfasste, und der sofort als Porträt von Donald Trump zu erkennen ist. Aber auch sein Nachfolger kommt nicht gut weg. Solche Insider-Kommentare machen immer den Reiz derartiger Romane aus, aber «State of Terror» trägt auch die Handschrift von Louise Penny, die für gelungene Charakterzeichnungen und atmosphärisch gelungene Szenen bürgt.

Britney Spears über Ende der Vormundschaft: «Wie auf Wolke Sieben»

LOS ANGELES: Die ersten Tage nach dem Ende ihrer Vormundschaft waren für Britney Spears nach eigenen Worten ein «unglaubliches Wochenende». «Ich fühlte mich die ganze Zeit wie auf Wolke Sieben», schrieb die Sängerin am Montag (Ortszeit) auf Instagram. «Ich habe gestern Abend im schönsten Restaurant, das ich je gesehen habe, mein erstes Glas Champagner getrunken!» Am Freitag waren bei einer Anhörung in Los Angeles alle Auflagen ihrer Vormundschaft aufgehoben worden.

Ihre Freiheit und ihren Geburtstag am 2. Dezember wolle sie nun die nächsten zwei Monate feiern. Nach 13 Jahren habe sie lange genug gewartet, schrieb die 39-Jährige. Spears dankte zudem ihrem Anwalt Mathew Rosengart, der ihr Leben «umgekrempelt» habe, und den Fans, die ihren Sieg mit ihr feierten.

Die Sängerin stand seit 2008 unter Vormundschaft, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Über Jahre hinweg waren ihr Vater, Jamie Spears, und andere Beauftragte für die finanziellen und persönlichen Belange des Pop-Stars zuständig. In den vergangenen Monaten hatte Spears Vorwürfe gegen ihre Familie und Betreuer erhoben, sie würden ihr Leben kontrollieren und sich an ihr bereichern.

George Clooney über Ehefrau Amal: «War sofort wahnsinnig verliebt»

LOS ANGELES: Hollywood-Star George Clooney (60) wollte nach eigenen Worten nie eine eigene Familie, bevor er seine heutige Ehefrau Amal Alamuddin (43) traf. «Ich wollte nicht heiraten. Ich wollte keine Kinder. Und dann trat dieser außergewöhnliche Mensch in mein Leben und ich war sofort wahnsinnig verliebt», erzählte der Schauspieler im Podcast «WTF with Marc Maron». «Von dem Moment an, als ich sie traf, wusste ich, dass alles anders werden würde.»

Etwa ein Jahr nach ihrer Hochzeit hätten sie gemeinsam entschieden, dass sie Kinder haben wollten, erzählte Clooney weiter. «Wir waren bei einem Freund zu Hause und dort war ein furchtbar lautes und anstrengendes Kind. Da sind wir draußen spazieren gegangen», berichtete er. Sie hätten darüber gesprochen, wie viel Glück sie im Leben und miteinander hätten. «Sie sagte: Scheint so, als sollten wir dieses Glück mit anderen teilen.»

Er habe etwa eine Minute darüber nachgedacht, erzählte Clooney. «Und dann sagte ich: Na ja, ich meine, wenn du dabei bist. Und sie sagte: Ich denke, wir sollten es versuchen.» Der Moment sei sehr emotional gewesen, «weil ich wirklich überzeugt war, dass das nicht mein Los im Leben war und ich mich damit wohl fühlte.»

Clooney und die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin heirateten 2014. 2017 wurden ihre Zwillinge Ella und Alexander geboren.

Dirigent Kent Nagano liebt das Hamburger Schietwetter

HAMBURG: Dirigent Kent Nagano (69) liebt das Hamburger Schietwetter. Er ist seit 2015 Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters. «Vom ersten Tag an war ich in Hamburg verliebt: die Gesellschaft, die Kultur, die großartige musikalische Tradition. Aber auch das Wetter», sagte Nagano im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich komme aus Nordkalifornien. Immer windig, immer grau, immer nass. Von Tag eins an habe ich mich hier zu Hause gefühlt», sagte der Amerikaner mit japanischen Wurzeln, der in Morro Bay, einem kleinen Fischerdorf an der kalifornischen Küste, aufgewachsen ist.

Dort geht er auch regelmäßig surfen. «Ich surfe immer. Jedes Jahr. Das ist ein idealer Sport, um sich fit zu halten», sagte Nagano, der am 22. November seinen 70. Geburtstag feiert.