Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.11.21 | Überblick

Liedermacher Biermann: Deutschland muss sich nicht angleichen

BERLIN/HAMBURG: Der Liedermacher Wolf Biermann («Ermutigung») hält unterschiedliche Wahlergebnisse, Sichtweisen und Einschätzungen zwischen Ost und West nicht für ein Problem. «Wieso muss es sich eigentlich angleichen? Was ist denn das für eine neue Religion?», sagte der Autor vor seinem 85. Geburtstag (15. November) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich habe nichts dagegen», räumte Biermann ein, «aber ich weiß doch, dass die Menschen durch ihre eigenen Erfahrungen, mit ihrem eigenen Körper, mit ihrer eigenen Seele, mit ihrem eigenen Verstand geprägt werden.»

Biermann verwies auf unterschiedliche Erfahrungen in beiden Teilen des Landes. «Die Ostdeutschen haben eben das Pech, dass sie nicht eine Diktatur hinter sich haben, sondern zwei Diktaturen.» Das habe Folgen. «Auch in einer Diktatur lernt man Sachen, die man später gut brauchen kann. Aber man lernt auf keinen Fall das, was man braucht, um in der Demokratie zu leben.»

Der Liedermacher verwies auf seine eigenen Erfahrungen mit dem Systemwechsel zwischen DDR und BRD. «Als ich in den Westen geschmissen wurde, 1976 ausgebürgert wurde, ging es mir geradezu komisch schlecht. Ich jammerte rum», sagte der Liedermacher, der nach einem Konzert in Köln nicht mehr in den Osten zurückkehren durfte. «Ich brauchte viele Jahre, um die Demokratie unserer Gesellschaft zu lernen.» Autobahnen, Häuser und Brücken ließen sich relativ schnell wieder aufbauen, das hätten die Deutschen erlebt etwa nach dem Zweiten Weltkrieg. «Aber die Verwüstungen in den Menschen sind komplizierter, komplexer und langwieriger.»

Aus Sicht Biermanns ist weiter Geduld notwendig. «Sonst ist man ja sein Leben lang enttäuscht im falschen Hoffen. Das heißt aber nicht, dass man sich abfinden muss mit dem Zustand, der verbessert werden muss. Aber man soll auch nicht hysterisch verzweifelt sein», sagte er. Hysterie sei keine Charakterschwäche, sie habe immer vernünftige, nachvollziehbare, richtige, echte Gründe. «Falsch ist nur das Maß. Das gilt für die Einschätzung eines einzelnen Menschenexemplars, damit man ihm gegenüber nicht ungerecht ist. Aber das gilt auch für gesellschaftliche Formen des Zusammenlebens, für Gesellschaftsstrukturen.»

Michael Patrick Kelly hört auf Frauen

MÜNCHEN: Der Sänger und Songschreiber Michael Patrick Kelly (43) vertraut bei seiner Musik auf das Urteil von Frauen. «Wenn ich wissen möchte, ob ein Song das Zeug zum Hit hat, dann spiele ich ihn einer ganzen Reihe von Frauen vor. Sie haben oft ein besseres Gefühl als ich», sagte Kelly der Deutschen Presse-Agentur. Das habe bereits mehrfach gut funktioniert.

«Sie waren sich beispielsweise zu 90 Prozent einig, dass «Beautiful Madness» vielen Menschen gut tun würde.» Er und sein Team hätten dagegen einen anderen Song als Single-Auskopplung favorisiert. Seine Lehre daraus: «Da denkt man, man weiß, wie der Hase läuft. Doch in Wirklichkeit hat man wenig Ahnung, wie Erfolg funktioniert.»

Das neue Album «Boats» von Michael Patrick Kelly erscheint in Deutschland am Freitag. Es ist sein fünftes Studioalbum. Der Musiker mit irischen Wurzeln war einst als Mitglied der «Kelly Family» bekannt geworden, für die er Hits wie «An Angel» und «Fell in love with an alien» schrieb. Kelly lebt in Oberbayern.

Sänger Max Giesinger liebäugelt mit Umzug aufs Land

BERLIN: Popsänger Max Giesinger (33) kann sich einen Abschied von Hamburg in den kommenden Jahren gut vorstellen. «Ich bin langsam etwas genervt von der Großstadt oder zumindest von der Ecke, in der ich wohne. Da sind immer unglaublich viele Menschen unterwegs», sagte Giesinger der Deutschen Presse-Agentur. «Ich muss bald mal in eine ruhigere Gegend ziehen, vielleicht sogar auf's Land.»

Der Musiker («80 Millionen», «Irgendwann ist Jetzt») wuchs in einem kleinen Ort bei Karlsruhe auf und wohnt seit mehreren Jahren im Hamburger Schanzenviertel. Der 33-Jährige veröffentlicht am Freitag sein viertes Studioalbum «Vier».

Leonardo DiCaprio will den Sektenanführer Jim Jones spielen

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (46, «The Revenant - Der Rückkehrer») könnte bald in der Rolle eines mörderischen Sektenanführers vor der Kamera stehen. Der Schauspieler verhandelt um die Hauptrolle in dem geplanten Drama um den US-Prediger Jim Jones, der 1978 im Dschungel des südamerikanischen Landes Guyana einen der größten Massensuizide auslöste, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag berichteten.

Mehr als 900 Mitglieder seiner Sekte Peoples Temple starben, nachdem sie einen Saft mit Zyankali tranken. Nach Berichten der wenigen Überlebenden wurden etliche Mitglieder gewaltsam in den Tod getrieben. Der 47 Jahre alte Prediger hatte über 1000 Anhänger aus den USA mit Versprechungen einer friedlichen, gerechten Kommune dorthin gelockt. Ein US-Kongressabgeordneter, der vor Ort Berichten von Missbrauch und Freiheitsberaubung nachgehen wollte, wurde bei seiner Abreise zusammen mit vier Begleitern von Jones-Anhängern erschossen. Kurz danach kam es zu dem Massen-Massaker.

DiCaprio drehte zuletzt unter der Regie von Martin Scorsese den Thriller «Killers of the Flower Moon» um eine wahre Mordserie an Ureinwohnern 1919 im US-Staat Oklahoma, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Zum Jahresende ist DiCaprio in der Netflix-Komödie «Don't look up» an der Seite von Jennifer Lawrence zu sehen.

«Ganz ich selbst»: Autobiografie von Mariah Carey auf Deutsch

NEW YORK: Mit einer märchenhaften Karriere hat sich Mariah Carey aus zerrütteten Verhältnissen zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen der vergangenen Jahrzehnte hochgearbeitet - und ihre Erlebnisse gemeinsam mit einer Journalistin aufgeschrieben. Rund ein Jahr nach der Original-Ausgabe «The Meaning of Mariah Carey» ist die Autobiografie der Musik-Diva am Dienstag unter dem Titel «Ganz ich selbst» im Heyne-Verlag auch auf Deutsch erschienen.

«Diese Memoiren sind eine Sammlung der Momente mit Bedeutung, der Momente, die am exaktesten meine Geschichte erzählen, so wie ich sie sehe», schreibt Carey, die rund 200 Millionen Alben verkauft hat und mit Songs wie «Hero», «Without You» oder dem Weihnachts-Klassiker «All I Want for Christmas Is You» weltweit erfolgreich wurde. Die Sängerin mit der über fünf Oktaven reichenden Ausnahme-Stimme gilt aber auch als «berühmt-berüchtigte Diva», wie der britische «Guardian» einmal schrieb. Die Autobiografie, die in den USA zum Bestseller wurde, konzentriert sich vor allem auf Careys Kindheit und die Anfänge ihrer Karriere.

Missy Elliott auf Hollywoods «Walk of Fame» mit Stern geehrt

LOS ANGELES: Die amerikanische Rap-Ikone Missy Elliott (50) hat auf Hollywoods «Walk of Fame» eine Sternenplakette mit ihrem Namen enthüllt. Sichtlich gerührt sprach die Musikerin von ihrem langen Weg zum Ruhm. Sie wolle Gott danken, denn nur mit seinem Beistand habe sie Probleme wie Depressionen und Angstzustände gemeistert, sagte die Rapperin vor Fans und Reportern am Montag (Ortszeit).

Als Gastrednerinnen nahmen ihre Kolleginnen Ciara (36, «I Bet») und Lizzo (33, «Truth Hurts») an der Zeremonie im Herzen von Hollywood teil. Für sie sei Missy Elliott «der hellste Stern» in der Welt, sagte Lizzo. «Du weißt gar nicht, was du für so viele schwarze Mädchen getan hast.» Lizzo würdigte die «Queen des Hip Hop» als wichtige Wegbereiterin.

Missy Elliott zählt zu den erfolgreichsten Frauen im männerdominierten Rap- und Hip-Hop-Geschäft. Ihr Debütalbum «Supa Dupa Fly» kam 1997 heraus, Songs wie «Get Ur Freak On», «Work It», «The Rain» oder «All N My Grill» waren große Hits. Sie hat sich auch als Produzentin und Label-Chefin einen Namen gemacht und schrieb Songs für Stars wie Christina Aguilera, Destiny's Child, Pink, Janet Jackson, Mariah Carey oder Whitney Houston.