Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.08.20 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Japans Kaiserfamilie sagt Sommerurlaub wegen Corona-Pandemie ab

TOKIO: Japans Kaiser Naruhito und seine Familie verzichten wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf ihren geplanten Sommerurlaub außerhalb Tokios. Wie das kaiserliche Haushofamt am Dienstag bekanntgab, sagte der Monarch den geplanten Aufenthalt in Sommerresidenzen in den Präfekturen Tochigi und Shizuoka ab. Auf diese Weise will die Kaiserfamilie verhindern, dass sich das Virus ausbreitet, denn viele Passanten hätten wie immer versucht, einen Blick auf Familie zu erhaschen.

Tokios Gouverneurin Yuriko Koike hatte die Bevölkerung der Hauptstadt des Landes aufgerufen, von Reisen außerhalb Tokios abzusehen. Grund ist ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen. Am Dienstag wurden innerhalb eines Tages 207 Neuinfektionen bestätigt. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen erstmals seit 16 Tagen wieder über 200 Fälle.

Tokio war von der Zentralregierung von einer kürzlich gestarteten Förderkampagne zur Ankurbelung des Binnentourismus ausgenommen worden. Japans rechtskonservative Regierung will damit die Wirtschaft ankurbeln, doch viele Bürger halten diese Maßnahme für verfrüht. Auch außerhalb Tokios ist die Zahl der Infektionen wieder angestiegen.

«Cobra 11»-Kommissarin hatte üblen Unfall - mit dem Skateboard

KÖLN: Die neue Hauptdarstellerin der Action-Serie «Alarm für Cobra 11», Pia Stutzenstein, ist leidenschaftliche Skateboard-Fahrerin - und hat ihren schlimmsten Sturz durch eine ungünstige Schuhwahl herbeigeführt.

Skateboardfahren habe sie vor rund acht Jahren im Urlaub in Südfrankreich kennengelernt und sich in den Sport verliebt, sagte die gebürtige Aachenerin der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin auch nicht so oft hingefallen - nur einmal richtig hart. Da war ich aber selbst schuld». Der Grund: Sie habe Sneakers mit einem integrierten Absatz getragen, «speziell für Frauen». «Das war natürlich das Dümmste, das ich anziehen konnte», sagte die 31-jährige Stutzenstein.

Julia Neigel: «Ich bin in die wunderschöne deutsche Sprache verliebt»

LUDWIGSHAFEN: Sängerin Julia Neigel (54; «Schatten an der Wand) sieht die deutsche Sprache als perfektes Ausdrucksmittel für ihre Musik. «Deutsch zu singen, war für mich immer normal. In diese wunderschöne Sprache bin ich richtig verliebt», sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur an ihrem Wohnort Ludwigshafen. Es gehe weniger um das Singen, als darum, sich kreativ zu erklären. «Da ist Deutsch am geeignetsten.» In diesen Tagen erscheint das neue Album «Ehrensache» der Sängerin. Von 14 Liedern stammen 11 aus ihrer Feder.

Schon immer habe sie deutschsprachige Klassiker gelesen, etwa von Heinrich Böll oder von Friedrich Dürrenmatt, sagte Neigel. «Ich finde es wichtig, die deutsche Sprachkultur aufrecht zu erhalten und zu entwickeln.» Bereits das Lied «Schatten an der Wand», mit dem sie 1988 den Durchbruch geschafft hatte, sei gespickt gewesen mit Wörtern wie «Wohlgefühl». «Ich will solche zeitlosen Worte erhalten.»