Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.10.21 | Überblick

Tochter von Bruce Willis und Demi Moore lobt Eltern nach Scheidung

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Rumer Willis ist nach eigenen Worten «unglaublich dankbar» dafür, dass ihre berühmten Eltern Demi Moore und Bruce Willis sie auch nach der Scheidung gemeinsam erzogen haben. Beide hätten sich «mein ganzes Leben lang so sehr bemüht, dass ich nie das Gefühl hatte, zwischen ihnen wählen zu müssen», sagte die 33-Jährige in einem Interview des Magazins «People», das am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Bei vielen ihrer Freunde, deren Eltern sich ebenfalls scheiden ließen, habe sie dagegen gesehen, «wie ihre Eltern sie gegeneinander ausspielten oder sie sich an den Feiertagen entscheiden mussten», erzählte Willis. «Ich musste das nicht tun und ich bin so dankbar, dass meine Eltern es so wichtig fanden, dass wir eine Familie sein konnten, auch wenn es anders aussah.»

Rumer Willis ist das älteste Kind von Bruce Willis und Demi Moore. Das Paar war von 1987 bis 2000 verheiratet und hat gemeinsam noch zwei jüngere Töchter: Scout (30) und Tallulah (27).

Hilaria Baldwin über getötete Kamerafrau: «Mein Herz ist bei Halyna»

SANTA FE: Unternehmerin Hilaria Baldwin hat nach dem tödlichen Vorfall am Filmset ihres Ehemanns Alec Baldwin ihr Mitgefühl ausgedrückt. «Mein Herz ist bei Halyna. Ihrem Ehemann. Ihrem Sohn. Deren Familie und den Angehörigen. Und bei meinem Alec», schrieb die 37-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Instagram mit Blick auf die getötete Kamerafrau Halyna Hutchins. Man sage, dass es für solche Situationen «keine Worte» gebe, schrieb Baldwin weiter, «denn es ist unmöglich, den Schock und Kummer eines solch tragischen Unfalls auszudrücken».

Hollywood-Star Alec Baldwin (63, «Jagd auf Roter Oktober») hatte sich bereits am Freitag auf Twitter zu dem tödlichen Zwischenfall geäußert: «Es gibt keine Worte, um den Schock und die Trauer auszudrücken angesichts des tragischen Unfalls, der das Leben von Halyna Hutchins beendet hat - Ehefrau, Mutter und zutiefst bewunderte Kollegin von uns», schrieb der Schauspieler und kündigte seine Kooperation bei allen polizeilichen Untersuchungen an.

Baldwin hatte am Donnerstag nach Angaben der Polizei von Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico beim Dreh des Westerns «Rust» mit einer Requisitenwaffe geschossen und dabei die 42 Jahre alte Kamerafrau Halyna Hutchins sowie den Regisseur Joel Souza (48) getroffen. Hutchins wurde tödlich verletzt, Souza kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Japans Prinzessin Mako hat geheiratet - Kontroverse dämpft Freude

TOKIO: Die japanische Prinzessin Mako (30) hat nach jahrelangem Warten ihre Studienliebe Kei Komuro (30) geheiratet. Das japanische Haushofamt reichte am Dienstag für das Paar die notwendigen Unterlagen zur amtlichen Registrierung der Heirat bei den Behörden ein, wie japanische Medien berichteten. Weil Komuro ein Bürgerlicher ist, ist Mako damit aus dem Kaiserhaus ausgeschieden. Die Ehe der beiden wurde ohne die am kaiserlichen Hofe eigentlich üblichen traditionellen Hochzeitszeremonien vollzogen. Grund dafür ist eine Kontroverse um Geldstreitigkeiten in der Familie Komuros.

Eigentlich hatten die beiden schon 2018 heiraten wollen, doch war die Hochzeit wegen der öffentlichen Kritik verschoben worden. Die jahrelange Negativpresse hat bei Mako zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) geführt, wie das Hofamt kurz vor der Heirat der beiden bekanntgab. Die frisch Vermählten wollen Japan verlassen und ihr Leben fortan in den USA verbringen. Komuro hatte dort Jura studiert und hat inzwischen bei einer US-Anwaltskanzlei angefangen.