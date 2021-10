Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.21 | Überblick

Amira Pocher über Show mit Zwillingen: Kann sie nicht unterscheiden

BERLIN: Podcasterin Amira Pocher (29) lässt bei ihrer ersten eigenen TV-Show lauter Zwillinge antreten - unterscheiden kann sie die Kandidaten aber nicht. «Nein! Bis auf ein Paar sehen alle Zwillinge nahezu identisch aus. Das Geschwisterpaar kleidet sich als einziges nicht gleich, sie haben auch ganz unterschiedliche Frisuren. Sie sind ganz anders groß geworden. Aber bei den anderen Teilnehmern ist es wirklich schwierig», sagte die Ehefrau von Komiker Oliver Pocher im Interview des Senders Vox.

Dort läuft am 5. November erstmals die Reality-Show «Die Superzwillinge». Warum man einschalten soll? «Ich finde einfach, dass es ein Topformat ist, das es noch dazu so noch nicht gegeben hat», so die Podcasterin. «Eine Reality-Sendung mit Challenges mit eineiigen Zwillingspaaren. Man erfährt viele Dinge über Zwillingspaare, von denen man vorher noch nie gehört hat. Und in der Sendung taucht man ganz tief ein in die jeweilige Geschichte, die die Zwillingspaare haben.»

Etwas Muffensausen hat Amira Pocher aber schon vor der Show: «Ich war einmal Sidekick bei «Pocher - gefährlich ehrlich», aber dazwischen und zwischen einer eigenen Moderation liegen Welten. Denn einfach nur am Schreibtisch zu sitzen und mal, wenn du Lust hast, was reinzuwerfen, ist natürlich einfacher. In der neuen Sendung moderiere ich, erkläre und führe die 16 Kandidaten durch die Spiele. Das ist schon eine Challenge. Aber die nehme ich sehr gerne an.»

In der sechsteiligen Sendung «Die Superzwillinge» ziehen acht eineiige Zwillingspaare zusammen in ein Haus. Ziel für jedes Zwillingsteam ist es, bis zum Ende im Haus zu bleiben. In jeder Show muss ein Paar das Haus verlassen - dafür gibt es Nominierungen. Im Finale kämpfen die besten drei Paare um den Titel «Die Superzwillinge» und um Geld. In den Challenges geht es um sportliche Leistungen, Allgemeinwissen, Zusammenhalt und Strategie.

Mel Gibson in Miniserie um «John Wick»-Geschichte

LOS ANGELES: Hollywood-Star Mel Gibson (65, «Lethal Weapon», «Braveheart») lässt sich auf eine seltene Fernsehrolle ein. Der Oscar-Preisträger soll in der geplanten Miniserie «The Continental» eine Hauptrolle übernehmen, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag berichteten. Die Serie spielt in Anlehnung an die Kinofilme um «John Wick» in der Welt von Auftragskillern.

Zeitlich ist sie 40 Jahre davor angesiedelt. Schauplatz ist das Hotel «The Continental» im New York der 1970er Jahre, in dem Auftragsmörder aus aller Welt absteigen. Gibson soll eine Figur namens Cormac spielen.

In der Kino-Serie schlüpfte Keanu Reeves bereits drei Mal in die Rolle des Auftragskillers John Wick, zuletzt 2019 in «John Wick: Kapitel 3». Derzeit laufen die Dreharbeiten für Teil 4, der im Mai 2022 in die Kinos kommen soll.

«Asterix»-Autor bekommt Tipps aus seiner Familie

BERLIN: «Asterix»-Autor Jean-Yves Ferri holt sich bei seinen Recherchen über das Altertum Unterstützung in seiner Familie. «Was das Latein angeht, so ist das nicht meine größte Stärke. Aber mein Schwiegersohn ist Latinist und Experte für alte Inschriften», sagte Ferri der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ihn kann ich jederzeit zurate ziehen. Er ist einer der letzten ausgebildeten Spezialisten für Altlatein und Etruskisch in Frankreich. Im Augenblick sammelt er alle überlieferten gallischen Inschriften. Das ist natürlich sehr praktisch für mich.»

Der 1959 geborene Texter Ferri, der mit Zeichner Didier Conrad die «Asterix»-Abenteuer seit 2013 verantwortet, hat aber auch persönlich eine Passion für Geschichte. «Mich hat die Antike immer schon interessiert. Seit der Arbeit an Asterix habe ich mich darin vertieft. Ich gehe gern von einer wahren Begebenheit aus, zum Beispiel von Caesars Arbeit an dem Buch «Der Gallische Krieg». Es gibt dann einen Ausgangspunkt, von dem ich eine Geschichte stricken kann.» An diesem Donnerstag erscheint der neue Band «Asterix und der Greif».

DJ Ötzi meidet Partys

WIEN: Als Entertainer macht er Party für Tausende Menschen, geht aber selbst fast nie feiern. «Ich versuche, meine Energie bei mir zu behalten», sagt Gerry Friedle alias DJ Ötzi. «Außerdem trinke ich keinen Alkohol», so der 50-jährige Österreicher im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Wien.

Die Abstinenz sei wohl auch eine Langzeitfolge seiner Erkrankungen in der Kindheit, als er bis zum Alter von zwölf Jahren unter häufigen epileptischen Anfällen litt. In seiner am Dienstag erschienenen Autobiografie «Lebensgefühl» beschreibt der gelernte Koch, wie der Schuldirektor ihn bei einem Anfall anmeckerte, er solle nicht den Unterricht stören und den Pausenclown spielen. «Man mied mich, man wich mir, dem Irren, aus.»

Der Weg zum erfolgreichsten österreichischen Musikexport seit Falco war im Fall von DJ Ötzi («Anton aus Tirol», «Ein Stern, der deinen Namen trägt») in der Tat steinig. Die Liebe zu einer Frau endete in Schulden und Obdachlosigkeit. Friedle schlief im Freien und ging buchstäblich betteln.

Um eine neue Liebe zu erobern, wagte er sich auf eine Karaoke-Bühne - und entdeckte unter dem Beifall des Publikums sein Talent. Er wurde Österreichs bekanntester DJ - und schließlich gelang ihm mit dem «Anton» der Durchbruch.

Erneuter Aufschub: «Indiana Jones 5» nun erst für 2023 geplant

LOS ANGELES: Nach mehreren Aufschüben der lange geplanten «Indiana Jones»-Fortsetzung müssen sich die Fans weiter gedulden. Statt im Juli 2022 soll die Abenteuersaga nun erst im Juni 2023 in die Kinos kommen, wie das Disney Studio am Montag (Ortszeit) mitteilte. Dann wäre Hauptdarsteller Harrison Ford in der Rolle des Archäologie-Professors Henry Walton Jones schon 80 Jahre alt.

Disney gab eine ganze Reihe von Kinostart-Aufschüben bekannt. Der Marvel-Film «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» wird von März 2022 auf Mai verschoben, «Thor: Love and Thunder» von Mai 2022 auf Juli. Die im Dreh befindliche «Black Panther»-Fortsetzung «Wakanda Forever» soll nun erst im November 2022 anlaufen. Nach Informationen der Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» hängen die späteren Starttermine unter anderem mit Verzögerungen bei der Produktion zusammen.

Die Dreharbeiten für «Indiana Jones 5» unter der Regie von James Mangold («Walk the Line») hatten Anfang Juni in England begonnen, doch bei Proben für eine Kampfszene zog sich Harrison Ford eine Schulterverletzung zu und musste einige Wochen pausieren. Neben Ford wirken unter anderem Mads Mikkelsen («Doctor Strange») und Phoebe Waller-Bridge («Fleabag») mit.

Seit 1981 spielte Ford die Rolle des draufgängerischen Professors vier Mal, zuletzt 2008 in «Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels». Wegen der Corona-Pandemie war der Produktionsstart mehrmals verschoben worden.

US-Medien: Kanye West nach Antrag auf Namensänderung nun Ye

LOS ANGELES: US-Rapper Kanye West (44) kann sich nun offiziell Ye nennen. Ein Gericht in Los Angeles habe seinen Antrag auf eine Namensänderung bewilligt, berichteten US-Medien am Montag. Der Musiker hatte den Antrag im August eingereicht. Laut der Zeitschrift «Rolling Stone» machte der Rapper damals «persönliche Gründe» für den Namenswechsel geltend. Demnach ersetzt der Künstlername Ye nun seinen bisherigen Vor- und Nachnamen.

Im September 2018 hatte sich West auf Twitter als «I am YE» vorgestellt. Zuvor hatte er das Album «Ye» veröffentlicht. Der 1977 in Chicago geborene Musiker brachte zuletzt das nach seiner verstorbenen Mutter benannte Album «Donda» heraus.

Mit Noch-Ehefrau Kim Kardashian West hat der Rapper vier gemeinsame Kinder. Die Eltern leben seit Februar in Scheidung.