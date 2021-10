Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.10.21 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

Revolverheld-Sänger Strate setzt beim Klima auf junge Generation

BERLIN: Der Sänger der Band Revolverheld, Johannes Strate, sieht beim Thema Klimaschutz eine gewisse Ignoranz. «Mir platzt immer der Kragen, wenn ich Wörter wie «Öko-Terrorismus» höre. Das ist einfach Blödsinn. Die Leute, die sich um die Umwelt kümmern, versuchen, unser aller Zukunft zu retten. Die Leute, die dagegen kämpfen, sind die eigentlichen Terroristen», sagte Strate der Deutschen Presse-Agentur.

Der Musiker und Vater eines achtjährigen Sohnes ist zuversichtlich, dass sich die nachfolgenden Generationen «nicht mehr verarschen lassen» und durch das Internet aufgeklärter seien. «In 30 Jahren weht hier klimatisch, aber auch politisch ein komplett anderer Wind. Da bin ich mir sicher.»

Der 41-Jährige, der mit seiner Band am Freitag das Album «Neu erzählen» rausbringt, gibt sich in seinen Texten weniger politisch. «Ich will gar nicht der Onkel mit dem erhobenen Zeigefinger sein, der nur predigt und sagt, wie schlecht die Welt ist. Musik ist auch dafür da, den Leuten Leichtigkeit zu bescheren», sagte Strate weiter. Deshalb wolle die Band vor allem positive Emotionen vermitteln.

Justin Bieber engagiert sich für Enttabuisierung von Cannabis

BERLIN: Der kanadische Popstar Justin Bieber («Sorry») setzt sich dafür ein, Cannabis zu enttabuisieren. Mehr noch: Der 27 Jahre alte Musiker steigt auch selbst in das Geschäft mit der Droge ein und verkauft vorgerollte Joints in Zusammenarbeit mit einer Firma aus Kalifornien, die darauf spezialisiert ist, wie mehrere US-Medien berichteten.

Bieber sagte dem Fernsehsender «Bloomberg» in einem schriftlichen Statement, dass das Cannabis-Unternehmen dabei helfe, die Droge für Menschen zugänglich zu machen und zu entstigmatisieren, die aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen seien. Die Joints würden seit dieser Woche in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Massachusetts und Florida vertrieben, berichtete das Wirtschaftsmagazin «Forbes».

Der Konsum von Marihuana ist in den USA in mehreren Staaten legal. Ende März hatte das New Yorker Parlament nach jahrelangem Streit den Weg für die Legalisierung von Marihuana freigemacht - und New York auf den Weg zum 15. US-Bundesstaat gebracht, der Marihuana ab 21 Jahren für den freien Gebrauch erlaubt.

Bieber hatte im April dem Männermagazins «GQ» gesagt, dass er früher Drogen gebraucht habe, um «einfach weiterzumachen»: «Ich hatte all diesen Erfolg, aber dachte mir: «Ich bin immer noch traurig, ich habe immer noch Schmerzen. Und ich habe all diese ungelösten Fragen»», sagte Bieber. Eine Zeit lang sei es so schlimm gewesen, dass seine Sicherheitskräfte nachts ins Zimmer gekommen seien und seinen Puls überprüft hätten.

Nach Tod von Chadwick Boseman: Millionen-Stipendium für Filmstudenten

LOS ANGELES/WASHINGTON: Ein Jahr nach dem Tod von «Black Panther»-Star Chadwick Boseman ist in seinem Namen ein Millionen-Stipendium für Filmstudenten eingerichtet worden. Wie die Howard-Universität in Washington D.C. am Montag mitteilte, wird die Einrichtung zusammen mit dem Streamingdienst Netflix 5,4 Millionen Dollar bereitstellen, um Studiengebühren für ausgewählte Stipendiaten zu begleichen. Boseman war im August 2020 mit 43 Jahren an Darmkrebs gestorben.

Die ersten vier Stipendien gehen in diesem Herbst an Studenten in den Bereichen Schauspiel, Tanz und Theater an der Akademie der schönen Künste der Howard-Universität. Das Gebäude ist nach Boseman benannt. Die Universität hat eine afroamerikanische Tradition und wird überwiegend von Schwarzen besucht. Boseman wäre «stolz» darauf gewesen, wurde die Witwe des Schauspielers, Simone Ledward-Boseman, in der Mitteilung zitiert. Ihr Mann habe sich zu Lebzeiten dafür eingesetzt, junge Geschichtenerzähler zu fördern.

Der Star hatte an der Universität Filmregie studiert und im Jahr 2000 seinen Bachelor-Abschluss gemacht. Als Königssohn T'Challa in der Comic-Verfilmung «Black Panther» war er weltberühmt geworden. Für seine letzte Rolle in dem Jazz-Drama «Ma Rainey's Black Bottom» wurde er im März posthum mit dem Golden Globe als bester Drama-Darsteller ausgezeichnet.

Neuer «Eternals»-Trailer mit kämpferischer Angelina Jolie

LOS ANGELES: Einen Monat vor dem Kinostart von «Eternals» stimmt das Marvel-Studio mit einem neuen Trailer auf das starbesetzte Spektakel ein. Angelina Jolie (46) schlägt darin als die kämpferischen Thena in goldglänzender Rüstung und mit blonder Mähne zu. «Wenn du etwas liebst, dann kämpfst du dafür», sagt die Kriegerin in dem Clip, der am Montag (Ortszeit) auf Anhieb millionenfach angeklickt wurde.

Die Eternals (die Ewigen) sind unsterbliche Wesen, die seit Jahrtausenden heimlich auf der Erde leben und den Bewohnern unerkannt mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. Nun kommen sie plötzlich zum Vorschein, um die Menschen vor einer tödlichen Gefahr zu schützen. Neben Jolie spielen Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden und Kumail Nanjiani mit.

Nach mehreren Aufschüben wegen der Corona-Pandemie soll der Film nun Anfang November in die Kinos kommen. Es ist die erste große Hollywood-Produktion der in Peking geborenen Filmemacherin Chloé Zhao, die im April für «Nomadland» mit dem Regie-Oscar ausgezeichnet worden war. Das Road-Movie gewann zudem den Oscar als bester Film und für Hauptdarstellerin Frances McDormand.