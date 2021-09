Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Synchronsprecher von Daniel Craig: Dankbar für 15 Jahre James Bond

BERLIN: Synchronsprecher Dietmar Wunder, die deutsche Stimme von Daniel Craig, freut sich nach langer Wartezeit besonders auf die Premiere des neuen Bond-Films «Keine Zeit zu sterben». «Bei Filmen dieses Kalibers, gerade James Bond, ist die Geheimhaltung natürlich ganz enorm», sagte der 55-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Rund anderthalb Jahre nach dem geplanten Filmstart freue er sich deswegen sehr darauf, den Film «dann wirklich mal im Kino sehen zu können.» Der öfter wegen der Corona-Pandemie verschobene Film feiert am Dienstag in London seine Weltpremiere und kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos.

Seine voraussichtlich letzte Arbeit an einem Bond-Film habe er diesmal besonders genossen, erzählte Wunder weiter. Es sei etwas «ganz Großes», dass er als Bond-Fan 15 Jahre lang Daniel Craig in dieser Rolle habe begleiten dürfen. «Das ist einfach ein Geschenk als Schauspieler, so etwas machen zu dürfen.» Besonders gern möge er Bonds charakteristische «One-Liner», also kurze, oft humorvolle Aussagen. «Unvergessen ist natürlich: «Wie möchten Sie Ihren Martini, geschüttelt oder gerührt?» - «Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert?»» Solche leicht ironischen Sätze auf den Punkt zu bringen, mache besonders viel Spaß.

Seinen ersten Auftritt in der Rolle des britischen Geheimagenten hatte Daniel Craig 2006 in «Casino Royale». Insgesamt verkörperte er James Bond in bereits vier Filmen, «Keine Zeit zu sterben» wird Craigs fünfter und letzter Einsatz als Bond sein. Dietmar Wunder ist seit «Casino Royale» Craigs deutsche Synchronstimme.

Warum Dieter Hallervorden für alle nur Didi ist

BERLIN: Wer den Namen Didi hört, denkt fast immer erst an Dieter Hallervorden. Aber wie kam der Schauspieler («Honig im Kopf») eigentlich zu diesem Spitznamen? Das geht auf seinen TV-Dauerbrenner «Nonstop Nonsens» (1975-1980) zurück. «Es geht so: Die ersten Folgen von «Nonstop Nonsens» waren ja alle durchbrochen durch eine Slapstick-Geschichte, die durchlief. Und in der ersten, «Herr Slap und das verpasste Rendezvous», hieß ich Slap, also geschrieben S-L-A-P», erzählte der 86-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Diesen Spitznamen sollte man eigentlich englisch aussprechen - so wie in dem Wort Slapstick eben. Doch nach dem TV-Debüt im März 1975 kam es anders, wie der Komiker dann bei Begegnungen auf der Straße feststellte: «Am nächsten Tag riefen alle: «Mensch, Hi, Slabb!»» Mit der brachialen deutschen Aussprache hatte Hallervorden offensichtlich nicht gerechnet. «Und ich dachte: Um Gottes willen! Eh ich immer «Slabb» genannt werde, nenne ich in Zukunft den Typen Didi.»

Vom kommenden Donnerstag an (20.15 Uhr) ist Hallervorden in der ZDF-Serie «Mein Freund, das Ekel» in Doppelfolgen zu sehen. Die Serie ist eine Weiterentwicklung eines quotenstarken Fernsehfilms mit Hallervorden und Alwara Höfels in den Hauptrollen. Der Schauspieler aus Berlin bringt im November zudem das Studioalbum «80 plus» heraus.

DJ Felix Jaehn: War schon vor Corona in Selbstisolation

BERLIN: Der Musikproduzent Felix Jaehn (27), der früher mit Angstzuständen gelebt hat, ist nach eigenen Worten mental gut durch die Corona-Krise gekommen. «Es hat mir sehr geholfen, davor meine persönlichen Krisenzeiten mit mentalen Gesundheitsproblemen und Selbstisolation durchlaufen zu haben», sagte Jaehn der Deutschen Presse-Agentur. «Ich war sozusagen schon Jahre vor Corona in Isolation, weil ich mich wegen meiner Panikattacken nicht mehr vor die Tür getraut habe. Ich war deshalb schon früher gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich mit der Situation umgehen und in mir Ruhe und Frieden finden kann.»

Der DJ, der mit «Ain't Nobody» vor sechs Jahren einen weltweiten Hit landete, beschäftigt sich mittlerweile mit Yoga, Meditationen und Atemübungen. An diesem Freitag (1.10.) erscheint sein zweites Album «Breathe», einige Tage später spricht er erstmals im gleichnamigen Podcast mit Kollegen wie Herbert Grönemeyer oder Mark Forster.

«Wenn ich es mir komplett aussuchen könnte, würde ich gerne Angela Merkel einladen. Das würde mich sehr interessieren», erklärte Jaehn auf die Frage nach einem Lieblingsgast.

Popsänger Clueso: Neues Album mit fetten Beats gegen Corona-Stille

BERLIN: Der Popmusiker Clueso (41, «Gewinner») hat die Zeit im Studio genutzt, um sich von den Sorgen der Corona-Phase abzulenken. «Auch ich persönlich hatte viel mehr Ängste und Zeit, in der ich mich mit mir selbst beschäftigt habe. Es war ein schöner Ausgleich, im Studio Menschen zu treffen und so eine Art Resonanz auf einen Beat zu bekommen», sagte der als Thomas Hübner in Erfurt geborene Sänger der Deutschen Presse-Agentur. «Das war wie Applaus und eine Art Euphorie. Das habe ich echt vermisst.»

Die Songs auf seiner neuen Platte «Album», die am Freitag (1. Oktober) erscheint, seien von Fröhlichkeit geprägt. «In der Corona-Zeit war durch die Stille grundsätzlich mehr Melancholie im Raum, und man musste erstmal mit sich selbst klarkommen. Im Studio hatte ich zum Ausgleich richtig Bock auf fette Beats. Ich wollte viel mehr Energie und «sonnige» Akkorde - einfach einen Gegenpol zu dieser Stille», sagte der Sänger aus Thüringen weiter.

Susan Sarandon dreht TV-Drama mit Tochter Eva Amurri

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon (74, «Dead Man Walking», «Thelma & Louise») wird mit ihrer Tochter Eva Amurri (36, «Californication») gemeinsam vor der Kamera stehen. In der Musik-Drama-Serie «Monarch» beim Sender Fox verwandelt sich Sarandon in eine Sängerin namens Dottie Cantrell Roman, die mit ihrer Familie in Texas in der Country-Szene berühmt ist. Doch der Erfolg des Clans ist in Gefahr, als ein Familiengeheimnis aufzufliegen droht. Amurri soll in Rückblenden die jüngere Dottie Cantrell Roman spielen, wie das Branchenblatt «Variety» am Montag berichtete.

Dies sei eine «unglaublich lustige Show», schrieb Amurri auf Instagram. Sie fühle sich total geehrt, Teil davon zu sein. Auch die Britin Anna Friel und der amerikanische Country-Sänger Trace Adkins spielen mit. Die Serie soll im Januar anlaufen.

Amurri stammt aus Sarandons Beziehung mit dem italienischen Filmemacher Franco Amurri. Mutter und Tochter drehten zuvor bereits die Komödie «Groupies Forever» (2002), die Satire «Der Chaos-Dad» (2012)und das Independent-Drama «Mothers and Daughters» (2016).

Nobelpreisträger Vargas Llosa erhält Verdienstorden in Ecuador

QUITO: Für seinen Beitrag zur Weltliteratur ist der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa in Ecuador mit dem Nationalen Verdienstorden im Rang eines Großkreuzes ausgezeichnet worden. «Mario ist eines meiner Vorbilder im Kampf für die Freiheit», sagte der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso am Montag bei der Verleihung des Ordens im Regierungspalast in Quito. «Das Werk von Mario ist großartig, weil es ein liberales Werk ist.»

Vargas Llosa ist einer der wichtigsten lateinamerikanischen Schriftsteller. Der 85-jährige Autor von «Die Stadt und die Hunde», «Tante Julia und der Kunstschreiber» und «Das Fest des Ziegenbocks» wurde 2010 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Der streitbare Liberale bewarb sich 1990 in seinem Heimatland Peru als Präsidentschaftskandidat, unterlag allerdings dem späteren autoritären Machthaber Alberto Fujimori. Vargas Llosa hat auch die spanische Staatsbürgerschaft und lebt in Spanien.

Unter den eher linken Autoren und Intellektuellen in Lateinamerika ist Vargas Llosa eher ein Außenseiter. «Wo ist der Kommunismus, den uns einige Lateinamerikaner als Paradies versprechen? In Kuba? Wir haben gesehen, wie Tausende von Kubanern auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren», sagte Vargas Llosa bei der Feierstunde in Quito. «Ist er vielleicht in Venezuela? Einem der reichsten Länder der Welt, das vor einigen Jahren seine Grenzen weit geöffnet hat und jetzt etwa fünf Millionen Venezolaner ausweist, damit sie nicht vor Hunger sterben.»

Universität in Kanada bietet Kurs über Drake und The Weeknd an

TORONTO: Die Rapper Drake (34) und The Weeknd (31) kommen auf den Lehrplan einer kanadischen Universität.

Studenten der Ryerson University in der ostkanadischen Metropole Toronto können ab Januar den Kurs «Deconstructing Drake & The Weeknd» bei Professor Dalton Higgins belegen, teilte die Bildungseinrichtung mit. Darin soll es um Leben, Karriere und Songtexte der Musiker gehen. Drake und Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd wurden beide in Toronto geboren und gehören zu den derzeit erfolgreichsten Rappern der Welt.

Daniel Craig: «James Bond hat nicht geweint - ich habe geweint»

LONDON: 007-Darsteller Daniel Craig (53) hat am letzten Drehtag seines fünften und letzten James-Bond-Thrillers «Keine Zeit zu sterben» geweint. «Es hat geregnet draußen. Im Pinewood-Studio applaudierte die ganze Crew. Es war sehr bewegend - ein Anti-Klimax. Es waren fast 16 Jahre meines Lebens. Aber James Bond hat nicht geweint - ich habe geweint», sagte der 53-Jährige der «Bild» (Dienstag). Der öfter wegen der Corona-Pandemie verschobene Film feiert am Dienstag (ca. 20.00 MESZ) in London seine Weltpremiere. Der Film kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos.

Seinen letzten Bond-Film - 163 Minuten lang - findet Craig besonders gelungen. Kürzlich habe er ihn schon mit Freunden angesehen. «Ich war wirklich happy, sehr happy. Auch melancholisch. Es ist mein bester. Ein Finale. Ich bin stolz.» Lachend fügte er hinzu: «Die Fans müssen das natürlich entscheiden.» Nach der Pandemie könne der Film nun endlich gefeiert werden. «Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn der Film online gestreamt hätte werden müssen. Es ist ein Event-Epos, der das Kino feiert.»

Nach seinem Ausstieg als James Bond wolle er «den dritten Akt» seines Lebens beginnen. Er liebe es immer noch, Filme zu machen. «Es ist ein massiver Thrill in meinem Leben. Ich werde spielen, solange ich kann. Ich liebe das Kino.» Wer sein Nachfolger als Bond werde, wisse er nicht. «Keine Ahnung. Das ist nicht mehr mein Job», beantwortete er die entsprechende Frage und fügte hinzu: «Der Neue muss Bond neu erfinden.» Er denke, tief im Inneren sei James Bond ein guter Mensch. Er wolle die Menschheit beschützen. Aber dafür tue er zweifelhafte Dinge. «Das ist sein ewiger Konflikt: Er ist eine Art guter, alter Held, der böse Dinge tun muss. Aber er tut sein Bestes. Das muss auch der neue Bond machen, sein Bestes geben.»

Zur Weltpremiere in der Royal Albert Hall in London werden neben Hauptdarsteller Craig und weiteren Stars des Films auch Mitglieder der britischen Königsfamilie erwartet. Thronfolger Prinz Charles mit seiner Frau Herzogin Camilla und sein Sohn Prinz William mit Herzogin Kate haben sich angekündigt. Auch Popstar Billie Eilish, die den Titelsong «No Time To Die» singt, soll unter den Gästen sein. Eigentlich sollte der Film von Regisseur Cary Joji Fukunaga schon im April 2020 starten. Die Premiere war coronabedingt mehrfach verlegt worden.