Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.09.21 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

«Schon wieder zurück» - Britney Spears postet wieder auf Instagram

LOS ANGELES: Nur eine Woche nachdem Sängerin Britney Spears ihren Rückzug von Instagram angekündigt hat, ist sie dort bereits wieder aktiv geworden. «Ich bin schon wieder zurück», schrieb die 39-Jährige am Montag (Ortszeit) auf der Social-Media-Plattform. Daneben postete sie zwei Fotos von sich in schwarz-weiß und farbig, auf denen sie mit ernstem Gesichtsausdruck in die Kamera guckt. «Einige Aufnahmen von meinem Wochenend-Trip, auf dem ich meine Verlobung gefeiert habe», schrieb die Pop-Sängerin dazu. Ihr Verlobter Sam Asghari ist auf den Bildern nicht zu sehen.

«Ich kann es noch immer nicht glauben!!!!», schrieb Spears. Ihre rasche Rückkehr zu Instagram erklärte sie damit, dass sie es nicht allzu lang ohne die Plattform ausgehalten habe. In den Kommentaren wundern sich Fans über Spears' Frisur in den Bildern und äußern Zweifel an der Aktualität der Fotos.

Zwei Tage nach der Bekanntmachung ihrer Verlobung hatte Spears vergangenen Dienstag ihren Instagram-Account deaktiviert. Auf ihrem Twitter-Account, den sie weiterhin aktiviert lies, hatte sie angekündigt, eine kleine Pause von den sozialen Medien einlegen zu wollen.

Shortlist für den Deutschen Buchpreis paritätisch besetzt

FRANKFURT/MAIN: Drei Männer und drei Frauen stehen auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2021. In die Endauswahl gekommen sind Norbert Gstrein («Der zweite Jakob»), Monika Helfer («Vati»), Christian Kracht («Eurotrash»), Thomas Kunst («Zandschower Klinken»), Mithu Sanyal («Identitti») und Antje Rávik Strubel («Blaue Frau»), wie die Jury am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Die sechs Finalisten zeigten «den stilistischen, formalen und thematischen Reichtum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur», sagte Jurysprecher Knut Cordsen. Sie zeugten zudem «von der immensen Lust und hohen Könnerschaft, Geschichten zu erzählen».

Welches Buch die Jury am Ende als den besten Roman des Jahres 2021 auszeichnen wird, steht in vier Wochen fest: Die vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergebene Ehrung wird am Vorabend der Frankfurter Buchmesse überreicht - in diesem Jahr am 18. Oktober. Der Preisträger oder die Preisträgerin erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Autorinnen und Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.

Die Jury hatte in diesem Jahr 230 Titel gesichtet. Ende August hatte die Jury die 20 Titel der Longlist bekanntgegeben. Inzwischen ausgeschieden sind unter anderem Franz-Arthur Goldschmidt, Heinz Strunk, Franzobel und Sasha Marianna Salzmann.

Erfolgsautor startet neue Serie: «Das Buch des Totengräbers»

BERLIN: 1893 verschlägt es den jungen Leopold von Herzfeldt zur Wiener Polizei. Bei seinen konservativen Kollegen eckt er prompt mit seinen neuen Ermittlungsmethoden an. Als er bei einer Mordserie kaltgestellt wird, stellt er eigene Untersuchungen an. Unterstützt wird er dabei von dem Totengräber Augustin Rothmayer und der Telefonistin Julia Wolf. Bald wird dem Trio klar, dass jemand bei der Polizei ihre Ermittlungen sabotiert. Wie weit die Komplizenschaft mit dem Mörder reicht, hätten sie sich jedoch in ihren schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Der erfolgreiche Autor historischer Romane, Oliver Pötzsch, startet mit «Das Buch des Totengräbers» eine neue beeindruckende Serie. Vor dem Hintergrund des multiethnischen Wiens der Jahrhundertwende mit seinen epochalen Veränderungen entwirft er eine spannende Krimihandlung. Heimlicher Star ist der schrullige Totengräber, der sich als Musiker und Literat entpuppt. Auch die anderen Personen lassen in ihrer erfrischenden Unangepasstheit Potenzial erkennen.

HAMBURG: Neurotischer Kommissar als kauzige Hauptfigur

Paolo Ritter, Ermittler des bayerischen LKA und bekennender Italien-Hasser, muss ausgerechnet nach Parma, um ein Raubkunst-Gemälde von Correggio zurück in die dortige Galleria Nazionale zu bringen. Der mysteriöse Tod des Kurators der Galerie, für die Polizei ein klarer Fall von Suizid, ist für Paolo ganz und gar nicht eindeutig. Er glaubt an Mord, und zusammen mit der Köchin Lucia macht er sich auf die Suche nach dem Täter. Wie es der Zufall so will, hat er es dort mit einem Kommissar zu tun, der von starken Ressentiments gegen alles Deutsche erfüllt ist. «Mord in Parma» von Dani Scarpa, Pseudonym eines deutschen Autors mit Wurzeln in Italien, überzeugt mit einer kurzweiligen Handlung und kauzigen Figuren. Namentlich der neurotische Paolo mit seiner Italien-Aversion amüsiert bei seinen Wortgefechten mit dem germanophoben Commissario. Ein gelungener Auftakt einer neuen Krimi-Serie, die nicht die üblichen Klischees vieler Regionalkrimis bedient, bei denen es mehr ums Atmosphärische als um einen guten Plot geht.

US-Anwalt von Prinz Andrew erhält Klage wegen sexuellen Missbrauchs

LOS ANGELES/LONDON: Queen-Sohn Prinz Andrew (61) ist in den USA eine Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs zugestellt worden. Die Dokumente seien am Montag (Ortszeit) im Büro seines Anwalts in Los Angeles abgegeben worden, teilten die Anwälte der Klägerin Virginia Giuffre mit. Zudem sei bereits am Freitag eine E-Mail mit den Unterlagen verschickt worden.

Die US-Amerikanerin wirft dem Royal vor, sie vor gut 20 Jahren als 17-Jährige mehrfach missbraucht zu haben und verlangt nun Schadenersatz. Andrew weist die Vorwürfe zurück.

Die Frage, ob dem Prinzen die Dokumente korrekt zugestellt wurden, verzögert bisher den Prozessbeginn in den USA. Andrew hält sich britischen Medien zufolge in der schottischen Residenz seiner Mutter Königin Elizabeth II. (95) auf, damit er nicht an seiner Meldeadresse zu erreichen ist. Zuletzt hatten aber sowohl der Londoner High Court als auch der zuständige Richter in New York in dieser Frage zugunsten der Klägerin geurteilt.

Die Klage steht in Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um den verurteilten Sexualstraftäter und US-Multimillionär Jeffrey Epstein, der sich 2019 im Gefängnis das Leben nahm. Andrew war mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein in dessen Anwesen in den USA und der Karibik. Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell, die derzeit in einem New Yorker Gefängnis auf ihren Prozess wartet, sollen jahrelang Dutzende Mädchen und junge Frauen in ihre Abhängigkeit gebracht und sexuell missbraucht sowie anderen Männern zugeführt haben.

«Sie machen Witze» - Ashley Graham erwartet Zwillinge

LOS ANGELES: Überraschung bei der Ultraschall-Untersuchung: US-Model Ashley-Graham ist mit Zwillingen schwanger. Die 33-Jährige postete am Montag auf Instagram ein kurzes Video, in dem sie und ihr Mann, Filmregisseur Justin Ervin, beim Arzt erfahren, dass sie gleich doppelten Nachwuchs erwarten.

In dem Clip hört man, wie Graham beim Blick auf ihre Ultraschall-Bilder laut Luft holt und fragt: «Sind das Zwillinge?» Als ihr mit «Ja» geantwortet wird, schreit das Topmodel kurz auf. In einer nächsten Sequenz ist zu hören, wie die Ärztin verkündet, dass die Zwillinge beide Jungen sind. «Sie machen Witze», sagt Ervin daraufhin. Graham lacht schallend und ruft: «Wir werden drei Jungen haben!»

Graham und Ervin sind seit 2010 verheiratet. Ihr erster Sohn Isaac war im Januar 2020 zur Welt gekommen. Vergangenen Juli hatte Graham bekannt gegeben, dass sie erneut schwanger ist.

Enkel: Queen und Prinz Philip amüsierten sich oft über Missgeschicke

LONDON: Die britische Königin Elizabeth II. (95) und ihr im April im Alter von 99 Jahren gestorbener Mann Prinz Philip haben sich nach Aussagen ihrer Enkel oft über Missgeschicke bei offiziellen Anlässen amüsiert. Das erzählten Prinz William (39) und Prinz Harry (37) der BBC in einer neuen Dokumentation über Philips Leben.

«Sie haben ein Leben geführt, in dem alles immer glatt gehen musste, also kicherten sie furchtbar viel, wenn etwas daneben ging», sagte William in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt der Doku «Prince Philip: The Royal Family Remembers» (deutsch: «Prinz Philip: Die Königliche Familie erinnert sich»), die am Mittwoch erstmals im britischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Während alle anderen peinlich berührt gewesen seien, hätten sich die beiden köstlich amüsiert.

Auch Prinz Harry bestätigte die Freude des Königspaars an Pleiten, Pech und Pannen. «Ihre Einstellung war: Mal sehen, ob in diesem Jahr etwas schiefgeht, wie aufregend!», so Harry.

Prinz Philip soll sich bei Grillfesten mit der Familie zudem häufiger einen Scherz mit Senftuben erlaubt haben. «Er nahm den Deckel ab und legte sie dir in die Hand...und dann presste er deine Hände zusammen, dass der Senf an die Decke spritze», so William. Das habe dem Prinzgemahl jedoch einigen Ärger mit der Queen eingebracht.