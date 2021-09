Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.09.21 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Jennifer Aniston wünscht sich keinen Hollywood-Star als neuen Partner

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Jennifer Aniston kann sich einen nicht prominenten Mann als Partner gut vorstellen. Auf die Frage, ob Beziehungen zwischen öffentlich bekannten und unbekannten Menschen funktionieren können, antwortete sie in der Fernsehshow des US-Magazins «People»: «Absolut. Ich meine, es ist schon vorgekommen. Das ist auch etwas, worauf ich hoffe - dass es nicht unbedingt jemand aus der Branche wird.» Nähere Angaben zu ihrem Traum-Partner machte die 52-Jährige allerdings nicht.

Aniston ist seit der Trennung von ihrem zweiten Ehemann Justin Theroux im Jahr 2018 offiziell Single. Eine weitere Hochzeit sei nicht auf ihrem Radar, sagte sie zuletzt im Juni während eines Interviews mit «People». «Ich bin mehr daran interessiert, einen fantastischen Partner zu finden und einfach ein schönes Leben zu führen, Spaß miteinander zu haben.» Eine Beziehung müsse nicht «in Stein und Rechtsdokumente gemeißelt sein.»

Bis dahin wolle sie sich auf ihre Arbeit, Freunde und Haustiere konzentrieren. In der Serie «The Morning Show» (Apple TV+) ist Aniston derzeit als Fernsehmoderatorin Alex Levy zu sehen.

Funkelnder Ring und Glückwünsche für Kate Hudson

LOS ANGELES: «Los geht's!» - mit diesen Worten hat Hollywood-Star Kate Hudson («Almost Famous») am Montag ein Foto von sich und Musiker Danny Fujikawa (35) auf Instagram kommentiert. Dazu postete die 42-Jährige ein Braut- und Bräutigam-Emoji sowie ein Kirchen-Emoji. Auf dem Foto legt Hudson ihre Hand auf Fujikawas Brust, an ihrem Finger ist gut ein funkelnder Ring zu erkennen - allem Anschein nach ein Verlobungsring.

Für eine Verlobung sprechen auch die vielen Glückwünsche - unter anderem von Fujikawas Stiefschwestern Sara und Erin Foster. «Endlich sind wir offiziell Schwestern!», kommentierte Schriftstellerin Erin Foster.

Hudson und Fujikawa sind seit 2016 ein Paar. 2018 wurde ihre Tochter Rani Rose geboren. Aus früheren Beziehungen hat die Schauspielerin bereits die Söhne Ryder, 17, und Bingham Hawn, 10.

Stars feiern amerikanische Mode bei New Yorker Met-Gala

NEW YORK: Mit überdimensionalen Roben, Jeans-Stoffen, Cowboy-Hüten und viel Rot, Weiß und Blau haben Stars wie Billie Eilish, Lil Nas X, Sharon Stone, Simone Biles und Lorde bei der Met-Gala die amerikanische Mode gefeiert. «Ich bin so dankbar dafür, wie viel Mühe sich die Menschen geben, wie viel Spaß sie zu haben und wie mutig sie zu sein scheinen», sagte Gastgeberin Anna Wintour, Chefin der Modezeitschrift «Vogue», die am Montagabend (Ortszeit) als eine der ersten über den roten Teppich vor dem New Yorker Metropolitan Museum schritt. Mit dem Spektakel wurde eine Ausstellung über amerikanische Mode eröffnet - «In America: A Lexicon of Fashion».

Die «Met Ball»-Gala, die oft als «Party des Jahres» bezeichnet wird, ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des «Costume Institute Benefit» bilden das Jahresbudget des Instituts, das in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert und inzwischen nach Wintour benannt ist. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die Gala, die normalerweise immer am ersten Montag im Mai stattfindet, zuvor zweimal abgesagt werden müssen.

TV-Koch Jamie Oliver schaut keine Kochshows

LONDON: TV-Koch Jamie Oliver schaut keine Kochshows mehr. Es würden keine Risiken mit jungen Talenten mehr eingegangen, sagte der 46-Jährige der Programmzeitschrift «Radio Times». «Es gibt großartige Talente da draußen, aber sie kreieren eigene Inhalte auf Youtube.» Seine erste Show «The Naked Chef» sei damals auf gute Umstände getroffen und habe einen tollen Namen gehabt. «Aber ich weiß nicht, ob ich heute dafür noch den Auftrag bekäme.»

Oliver war 1999 mit «The Naked Chef» sprunghaft bekannt geworden. Er habe seitdem große Erfolge gefeiert und auch Misserfolge erlebt, sagte Oliver. «Daraus lernt man.» Der Promi-Koch musste 2019 für seine britischen Restaurants Insolvenz anmelden. Nun kündigte er neue Projekte an.

Chastain: Verwandlung in TV-Evangelistin dauerte sieben Stunden

TORONTO: Die US-Schauspielerin Jessica Chastain (44, «Zero Dark Thirty») hat täglich bis zu sieben Stunden auf dem Make-up-Stuhl gesessen und ließ sich Prothesen anlegen, um die exzentrische amerikanische TV-Evangelistin Tammy Faye Messner zu verkörpern. «Wahrscheinlich habe ich meiner Haut einen dauerhaften Schaden zugefügt», sagte sie am Montag beim 46. Toronto International Film Festival (TIFF) bei einer Pressekonferenz. Chastains Film «The Eyes of Tammy Faye» hatte am späten Sonntagabend (Ortszeit) beim TIFF Weltpremiere gefeiert.

Das Biopic zeichnet Messners Leben nach - von ihren bescheidenen Anfängen und dem Treffen mit dem angehenden Pastor Jim Bakker (Andrew Garfield), dem Aufbau eines christlichen Mega-Fernsehnetzwerks bis hin zu den Skandalen ihres Mannes und dem Untergang des gemeinsamen Imperiums. Chastain wollte mit ihrer Darstellung vor allem einen Blick hinter das dick aufgetragene Make-up und die grelle Mode ermöglichen, für die die 2007 verstorbene Messner bekannt war.

«Die Leute waren mehr daran interessiert, wie viel Mascara Tammy Faye trug, als was sie tatsächlich sagte», erklärte Chastain. «Dabei sprach sie beispielsweise in einer Zeit, als die Regierung AIDS noch nicht einmal anerkannte, auf ihrer riesigen Plattform offen darüber, wie wir unsere Arme um diejenigen legen müssen, die mit dieser Krankheit zu kämpfen haben.»

Chastain, die am 18. September bei der TIFF Tribute Awards-Gala in Toronto mit dem Tribute Actor Award ausgezeichnet wird, ist neben «The Eyes of Tammy Faye» auch mit dem Drama «The Forgiven» beim Festival vertreten. Beim TIFF werden in diesem Jahr zehn Tage lang über 130 internationale Produktionen gezeigt. Am 18. September wird der Siegerfilm verkündet, der in Toronto traditionell vom Publikum gewählt wird.