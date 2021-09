Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.21 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Vorwürfe gegen Mitarbeiter - Prinz Charles: «Keine Kenntnis»

LONDON: Der britische Thronfolger Prinz Charles (72) hatte nach Angaben des Palasts «keine Kenntnis» von mutmaßlichen Fehltritten eines Mitarbeiters seiner Stiftung The Prince's Foundation. Mehrere Zeitungen hatten zuvor berichtet, Stiftungsgeschäftsführer und Charles-Vertrauter Michael Fawcett habe einem saudischen Geschäftsmann im Gegenzug für Spenden Unterstützung bei dessen Wunsch nach einem Ritterschlag und der britischen Staatsbürgerschaft zugesagt. Sie berufen sich auf ein angebliches Schreiben Fawcetts aus dem Jahr 2017.

Fawcett legte nach den Veröffentlichungen sein Amt vorübergehend nieder. Die Stiftung leitete eine Untersuchung ein. Charles unterstütze diese internen Ermittlungen «vollkommen», heißt es in der Palastmitteilung am Montagabend.

Die Anti-Monarchie-Gruppe Republic zeigte unterdessen sowohl Fawcett als auch Thronfolger Charles wegen eines mutmaßlichen Rechtsbruchs bei der Polizei an. Scotland Yard bestätigte, von dem Vorgang Kenntnis genommen zu haben. Man erwarte nun «weiteren Kontakt im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit», sagte ein Polizeisprecher.

BERLIN: Leise Abnutzungserscheinungen: «Verhängnisvolles Lavandou» =

Im südfranzösischen Le Lavandou wird die Leiche eines kleinen Jungen am Strand gefunden. Rechtsmediziner Leon Ritter entdeckt, dass das Opfer misshandelt und ermordet wurde. Polizeichef Zerna steht unter Druck und braucht dringend Ergebnisse, so kommt ihm der neue Arzt Baladouer als Verdächtiger gerade recht. Leon gibt sich damit aber nicht zufrieden, und weitere Spuren führen zu einem Internat, hinter dessen Mauern unheimliche Dinge vorgehen. Die Lage spitzt sich zu, als weitere Leichen von Geschäftsmännern auftauchen. Scheinbar gibt es keine Zusammenhänge, Leon fürchtet jedoch, dass etwas Grauenhaftes im Hintergrund lauert. Remy Eyssens Leon-Ritter-Serie erfährt mit «Verhängnisvolles Lavandou» eine spannende Fortsetzung, auch wenn die Reihe langsam Abnutzungserscheinungen aufweist. Gewisse Handlungsmuster wiederholen sich und die Entwicklung der Personen stagniert. Auch aufgrund der liebevollen Schilderung der südfranzösischen Lebensart bietet der Roman aber immer noch gute Unterhaltung.

Ticketverkauf für Abba-Show beginnt

STOCKHOLM /LONDON: Auch wenn die Konzertarena noch im Bau ist, hat am Dienstag bereits der Ticketverkauf für die neue Abba-Show Voyage in London begonnen.

Die Preise variieren zwischen 31,95 und 367 britischen Pfund (37 bis 428 Euro) inklusive Hotel. Die schwedische Popband, die vor allem in den 70er Jahren große Erfolge feierte, hatte am Donnerstag angekündigt, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Allerdings nicht leibhaftig, sondern als Avatare. Für die technisch sehr aufwendige Show wird derzeit in London ein eigenes Theater gebaut. Die ersten Tickets kann man für den 28. Mai 2022 kaufen.

Rapper Offset postet Foto von Baby und Mama Cardi B

LOS ANGELES: US-Rapper Offset (29) zeigt sich bei Instagram glücklich mit seinem neugeborenen Baby. «Kapitel fünf», schrieb der Musiker am Montag (Ortszeit) zu einem Foto, das ihn im Krankenhaus liegend mit seinem Sohn auf dem Bauch zeigt. Im Bett daneben ist die Mutter des Kindes, seine Ehefrau Cardi B (28) zu sehen. Die Rapperin hatte die Geburt des gemeinsamen Kindes zuvor ebenfalls über Instagram bekanntgegeben.

«Wir sind überglücklich, unseren Sohn endlich zu treffen», sagte das Paar dem US-Magazin «People». «Er wird von seiner Familie und seinen Freunden schon so geliebt, und wir können es kaum erwarten, ihn seinen Geschwistern vorzustellen.»

Für Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heißt, ist es bereits das fünfte Kind. Mit Cardi B, die er 2018 heiratete, hat er Tochter Kulture (3). Aus früheren Beziehungen hat der Musiker zudem Tochter Kalea (6) sowie die Söhne Kody (6) und Jordan (11).

«Die Wahrheit»: Janet Jackson veröffentlicht Doku über ihr Leben

LOS ANGELES: US-Popsängerin Janet Jackson (55) bringt eine Dokumentation über ihr Leben heraus. Der Film «Janet» erscheint im Januar 2022, wie Jackson am Montag (Ortszeit) auf Instagram ankündigte. Dazu teilte die Musikerin einen ersten Trailer zum Film. Neben persönlichen Aufnahmen - unter anderem aus ihrer Kindheit sowie von Konzerten - sind darin auch Ausschnitte aus Interviews mit anderen Promis zu sehen. «Sie ist eine starke Frau», sagt etwa Sängerin Mariah Carey.

Fünf Jahre lang habe die Arbeit an dem Film gedauert, heißt es im Trailer. «Das ist meine Geschichte, von mir erzählt, nicht durch die Augen eines anderen», sagt Jackson gegen Ende des Clips. «Das ist die Wahrheit. Nimm sie oder lass es, liebe sie oder hasse sie. Das bin ich.» Sie sei aufgeregt, diese ersten Ausschnitte mit ihren Fans zu teilen, schrieb Jackson auf Instagram. Die Doku soll an zwei Abenden von den US-Privatsendern A&E und Lifetime ausgestrahlt werden. Über eine Ausstrahlung in Deutschland ist noch nichts bekannt.

Die Schwester von Sänger Michael Jackson (1958-2009) stieg mit Alben wie «Control» (1986) oder «Janet» (1993) zu einer der erfolgreichsten Pop- und Soulsängerinnen der Welt auf. 2017 brachte die mehrfache Grammy-Preisträgerin ihr erstes Kind, Söhnchen Sohn Eissa Al Mana, zur Welt.

Omar aus «The Wire»: US-Schauspieler Michael K. Williams gestorben

NEW YORK: US-Schauspieler Michael K. Williams, der für seine Rolle als Omar in der Serie «The Wire» bekannt wurde, ist gestorben. Die Polizei fand den 54-Jährigen am Montag tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Williams brillierte in Serien immer wieder mit seinem Talent, komplexe Charaktere darzustellen und bekam dafür auch mehrere Emmy-Nominierungen. Neben der Meilenstein-Serie «The Wire», wo Williams die Untergrund-Persönlichkeit Omar Little spielte, zeigte er auch in «Boardwalk Empire» als Chalky White sein Können.

Zu sehen war er außerdem in «The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht» und Filme wie «12 Years a Slave» oder «Inherent Vice - Natürliche Mängel». Sein Markenzeichen war seine Narbe auf der Stirn und zwischen den Augen.