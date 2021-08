Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 24/08/2021 | Aktualisiert um: 16:00 | Überblick

Ex-Model Katie Price nach Attacke im Krankenhaus

LONDON: Das britische Ex-Model Katie Price (43) ist Medienberichten zufolge mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie der britische Sender BBC unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurde ein 32 Jahre alter Mann wegen des Verdachts auf Körperverletzung festgenommen. Demnach wurden die Rettungskräfte in der Nacht zu Montag in den Ort Little Canfield nördlich von London gerufen. Wie die Zeitung «The Sun» berichtete, wurde der Reality-TV-Star wegen eines Kieferbruchs behandelt. Price soll auch eine Verletzung am Auge erlitten haben.

Die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2021

FRANKFURT/MAIN: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat am Dienstag die sogenannte Longlist für den Deutschen Buchpreis 2021 bekanntgegeben. Die Nominierten:

- Henning Ahrens: Mitgift (Klett-Cotta, August 2021) - Shida Bazyar: Drei Kameradinnen (Kiepenheuer & Witsch, April 2021) - Dietmar Dath: Gentzen oder: Betrunken aufräumen (Matthes & Seitz Berlin, August 2021) - Franzobel: Die Eroberung Amerikas (Paul Zsolnay, Januar 2021) - Georges-Arthur Goldschmidt: Der versperrte Weg (Wallstein, Juni 2021) - Dana Grigorcea: Die nicht sterben (Penguin, März 2021) - Norbert Gstrein: Der zweite Jakob (Carl Hanser, Februar 2021) - Dilek Güngör: Vater und ich (Verbrecher, Juli 2021) - Monika Helfer: Vati (Carl Hanser, Januar 2021) - Felicitas Hoppe: Die Nibelungen (S. Fischer, September 2021) - Peter Karoshi: Zu den Elefanten (Leykam, Mai 2021) - Christian Kracht: Eurotrash (Kiepenheuer & Witsch, März 2021) - Thomas Kunst: Zandschower Klinken (Suhrkamp, Februar 2021) - Gert Loschütz: Besichtigung eines Unglücks (Schöffling & Co., Juli 2021) - Yulia Marfutova: Der Himmel vor hundert Jahren (Rowohlt, März 2021) - Sasha Marianna Salzmann: Im Menschen muss alles herrlich sein (Suhrkamp, September 2021) - Mithu Sanyal: Identitti (Carl Hanser, Februar 2021) - Ferdinand Schmalz: Mein Lieblingstier heißt Winter (S. Fischer, Juli 2021) - Antje Rávik Strubel: Blaue Frau (S. Fischer, August 2021) - Heinz Strunk: Es ist immer so schön mit dir (Rowohlt, Juli 2021)

Solide Krimikost: «Verlorene Engel»

MÜNCHEN: Oberkommissar Max Heller befindet sich in der jungen DDR in einer schwierigen Lage. Er möchte kein Parteimitglied in der SED sein und ist auch sonst nicht sonderlich linientreu. Als im Herbst 1956 ein Serientäter in Dresden reihenweise Frauen vergewaltigt, wird er mit den Ermittlungen beauftragt. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich knifflig, denn zwei sowjetische Soldaten sind fahnenflüchtig und gelten als tatverdächtig. Ein Konflikt mit der Besatzungsmacht ist so ziemlich das Letzte, was der Beamte gebrauchen kann. Die Vergewaltigungen reißen nicht ab, und als eine junge Frau an den Verletzungen stirbt, wächst der Ermittlungsdruck ins Unermessliche. In Frank Goldammers Krimireihe mit Max Heller richtet sich im neuen Roman «Verlorene Engel» das Augenmerk vor allem auf den Kriminalfall, die zeithistorischen Bezüge treten leider etwas in den Hintergrund. Das ist bedauerlich, denn gerade die Darstellung des Epochenumbruchs, der Kriegsniederlage und des Aufbaus eines neuen Staates sind die großen Stärken der Romane des Autors. Abgesehen davon wird dem Leser solide Krimikost serviert, die gute Unterhaltung bietet.

BERLIN: Kleine Lüge, böse Folgen: «Wild Card» von Tade Thompson

Eigentlich will Weston Kogi nur für das Begräbnis seiner Tante kurz sein westafrikanisches Heimatland besuchen und gleich wieder nach London zurückkehren. Aber es kommt ganz anders in Tade Thompsons Roman «Wild Card». Nach der Trauerfeier trifft er mehrere Bekannte wieder, mit denen er viel Zeit verbracht hatte, bevor er vor den Bürgerkriegswirren nach Europa geflüchtet war. Bei diesen alten Bekannten will er Eindruck schinden, und so erzählt er, er sei bei der Mordkommission. In Wirklichkeit arbeitet er als Wachmann in einem Supermarkt. Schon bald bereut er seine Lüge, denn eine Rebellengruppe entführt ihn und zwingt ihn, den Mord an einem Politiker aufzuklären. Von nun an ist nichts mehr, wie Weston es geplant hatte. Er wird tatsächlich zu einem Ermittler in einem mörderischen Umfeld, trifft viele verdächtige Menschen und stellt sich irgendwann die Frage, ob er nicht doch in dem westafrikanischen Land bleiben sollte, das ihm eigentlich fremd geworden war. «Wild Card» ist voller überraschender Wendungen und Situationskomik, aber auch Gewalt und Zwang sind stets präsent.

«Spider-Man 3»: Erster Trailer zeigt Alfred Molina als Bösewicht

LOS ANGELES: Bösewichte aus der Vergangenheit und Hochhäuser, die sich verbiegen: In dem ersten Trailer zum dritten Teil der «Spider-Man»-Reihe mit dem britischen Schauspieler Tom Holland versinkt New York City im Chaos. Der Trailer, der am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde, zeigt auch Benedict Cumberbatch als Spider-Man-Mentor Doctor Strange und Alfred Molina in seiner früheren Rolle als Bösewicht Dr. Otto Octavius.

In «Spider-Man: No Way Home» von Regisseur Jon Watts weiß die Welt, wer hinter der Superhelden-Maske steckt. Um die Enthüllung rückgängig zu machen, bittet Peter Parker seinen Mentor um Hilfe. Mit einem Zauber dreht «Doctor Strange» die Zeit zurück - und stürzt damit nicht nur «Spider-Man» in neue Gefahren. So kehrt der längst besiegte Widersacher Dr. Otto Octavius zurück. Auch andere Superschurken sollen in dem Marvel-Film wieder auftauchen.

Mehreren Berichten in US-Medien zufolge wurde der Trailer einen Tag zuvor in den sozialen Medien geleakt. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Films wurde der Leak demnach mit einem Gruß an die Fans kommentiert, die den Trailer erst am Montag zum ersten Mal sahen. Erscheinen soll «Spider-Man 3» am 17. Dezember.

Alfred Molina war 2004 in der ersten «Spider-Man»-Reihe mit Tobey Maguire in der Hauptrolle als der Wissenschaftler «Doc Ock» zu sehen, der nach einem missglückten Experiment mit tödlichen Tentakeln Peter Parker alias Spider-Man das Leben schwer machte. Tom Holland spielte seit 2017 zweimal den Superhelden, zuletzt 2019 in «Spider-Man: Far From Home». In ihren Superheldenrollen als Strange und Spider-Man standen sich Holland und Cumberbatch erstmals in «Avengers: Infinity War» (2018) gegenüber.

Trump-Nichte und Autorin: Donald gehört vor Gericht und verurteilt

WASHINGTON: Die Nichte von US-Präsident Donald Trump möchte ihren Onkel im Gefängnis sehen. «Ich kann mir niemanden vorstellen, der ein solches Schicksal mehr verdient hätte», sagte Mary Trump im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Ich will, dass er verhaftet wird. Ich will, dass ihm Handschellen angelegt werden, (...) dass er in eine Gefängniszelle gesteckt wird und ihm öffentlich der Prozess gemacht wird.» Sie wünsche sich außerdem, dass Trumps Vermögen eingefroren und er sehr arm werde.

Ihrer Ansicht nach hat der ehemalige Präsident großen Schaden in den USA angerichtet. Er habe einen Aufstand gegen sein eigenes Land angezettelt, so die promovierte Psychologin. Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner jedoch freigesprochen.

Mary Trump hatte im vergangenen Jahr mit dem Enthüllungsbuch «Zu viel und nie genug» über ihren Onkel Schlagzeilen gemacht. Nun erscheint ihr neues Buch «Das amerikanische Trauma. Die gespaltene Nation - und wie sie Heilung finden kann». Darin setzt sich die 56-Jährige mit der Geschichte ihres Landes auseinander und analysiert den Rassismus in den USA.

Sänger Bosse tun junge Leute in der Pandemie leid

HANNOVER: Musiker Axel Bosse sieht junge Menschen in der Corona-Pandemie besonders beeinträchtigt. «Die tun mir total leid», sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin ja schon mit 16 aus Braunschweig weggegangen und war in Berlin bis zum Alter von 24 nur aus. Ein Döner am Tag und dann Ciao!» Neben dem bisschen Musikmachen sei es ihm vor allem darum gegangen, Leute zu treffen und irgendwo zu sein, wo die Musik laut war. «Der Adrenalinspiegel und der Bewegungsdrang in diesem Alter sind immens.»

Für sein achtes Studioalbum «Sunnyside», das am 27. August erscheint, konnte sich Bosse wegen der Pandemie besonders viel Zeit nehmen. Gefehlt hätten ihm während des Lockdowns besonders Konzerte und die Kultur im Allgemeinen, zum Beispiel Theaterbesuche.

«Aber das Clubleben, drei Nächte durch bis sechs Uhr morgens, das kann ich nicht mehr. Ich will nicht sagen, ich habe ausgetanzt, aber mein Fokus liegt nicht mehr darauf», sagte der Sänger und Songwriter. Er genieße es jetzt aber, wieder vor Publikum spielen zu dürfen. «Strandkorb-Konzerte, Picknick-Konzerte - das ist im Moment eine ganz große Freude für uns.»

Anthony Hopkins: Was ihm inneren Frieden gibt

AUGSBURG: Schauspieler Anthony Hopkins hat nach eigenen Worten «einen sehr zufriedenen, friedlichen Punkt» im Leben erreicht. «Früher dachte ich, ich wüsste alles besser - jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Das gibt mir inneren Frieden», sagte der 83 Jahre alte britische Schauspieler der «Augsburger Allgemeinen».

«Ich bin mir meiner Sterblichkeit bewusst. Eines Tages ist alles vorbei. Ich hoffe aber, dass ich noch viele Jahre vor mir habe. Meine Arbeit hält mich am Leben. Ich liebe das Leben und genieße jeden Tag», sagte er weiter. Selbst im Lockdown habe dies gegolten: «Ich gab mir Mühe, das Beste daraus zu machen. Ich spielte Klavier, las, malte.»

Am Donnerstag (26. August) kommt Hopkins mit dem Demenz-Drama «The Father» in die deutschen Kinos. Im April hatte er für die Rolle seinen zweiten Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Die erste Auszeichnung hatte er 1992 für die Verkörperung des Serienmörders Hannibal Lecter in das «Schweigen der Lämmer» eingeheimst.

Besetzung für Film über Weinstein-Skandal wächst an

LOS ANGELES: Die Besetzung für den Film «She Said», der sich um die Enthüllung des Weinstein-Skandals dreht, wächst weiter an. Zu Carey Mulligan («Promising Young Woman») und Zoe Kazan («The Big Sick») gesellt sich nun die britische Schauspielerin Samantha Morton (44, «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind», «The Walking Dead»), wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Montag berichtete. Regie führt die deutsche Filmemacherin Maria Schrader («Unorthodox»).

Mulligan und Kazan spielen die «New York Times»-Reporterinnen Jodi Kantor und Megan Twohey, die im Herbst 2017 Vorwürfe von sexuellem Missbrauch gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich gemacht hatten. Gemeinsam mit Ronan Farrow vom «New Yorker» gewannen sie einen Pulitzer-Preis für ihre Enthüllungen. Morton soll die frühere Weinstein-Assistentin Zelda Perkins spielen, die den Mogul Ende der 1990er Jahre wegen Belästigungen anzeigen wollte, dann aber gemeinsam mit einer Kollegin Schweigegeld bekam und sich verpflichten musste, nicht über die Vorfälle zu reden.

Weinstein war 2020 in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. In Los Angeles kommt ein weiterer Prozess auf ihn zu.

Das Drehbuch für «She Said» stammt von der Britin Rebecca Lenkiewicz («Ida»). Brad Pitt ist mit seiner Produktionsfirma Plan B Entertainment als Produzent an Bord. Die Dreharbeiten sind laut «Hollywood Reporter» in New York angelaufen.

Über 40 Netflix-Filme bis Jahresende

LOS ANGELES: Netflix will bis Jahresende über 40 Filme im Kino und per Streaming herausbringen. Der Streamingriese gab die bunte, starbesetzte Mischung am Montag auf Twitter bekannt. Für September sind unter anderem die Dokumentation «Schumacher» über die Formel-1-Ikone Michael Schumacher und der Thriller «The Guilty» mit Jake Gyllenhaal unter der Regie von Antoine Fuqua angekündigt.

Im Oktober folgt Matthias Schweighöfer in der Zombie-Comedy «Army of Thieves». Im November stehen Halle Berry als Schauspielerin und Regisseurin von «Bruised» auf dem Programm, sowie Sandra Bullock in «The Unforgivable». Bei diesem Thriller führt die Deutsche Nora Fingscheidt («Systemsprenger») Regie.

Zu Weihnachten lockt Netflix mit großen Stars wie Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio und Timothee Chalamet. Sie alle spielen in der Sci-Fi-Komödie «Don't Look Up» von Oscar-Preisträger Adam McKay («Vice - Der zweite Mann») mit. Der Film dreht sich um zwei Astronomen, die auf eine große Pressetour geschickt werden, um die Menschen vor einem gefährlichen Asteroiden zu warnen, der die Erde zerstören könnte.