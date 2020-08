Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Nina Ruge: Als Kind war ich sehr schüchtern und ängstlich

BERLIN: Fernsehmoderatorin Nina Ruge war in ihrer Kindheit nach eigenen Worten ein völlig anderer Mensch als heute.

«Sehr schüchtern und ängstlich war ich. Extrem anhänglich, schmusebedürftig, verletzlich, sensibel», sagte die 63-Jährige («Leute heute») der Zeitschrift «Psychologie bringt dich weiter» (Heft 5/2020). «Mein Vater nannte mich «die Prinzessin neben der Erbse». Ich spürte sie schon, wenn ich daneben saß.».

Steinmeier hält Laudatio auf Friedenspreisträger Sen

FRANKFURT/MAIN: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hält die Laudatio auf den diesjährigen Friedenspreisträger Amartya Sen. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt mit. Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph wird am 18. Oktober in der Frankfurter Paulskirche mit der Auszeichnung geehrt. Sen wurde 1933 in Shantiniketan (Westbengalen) geboren und lebt in Cambridge (Massachusetts/USA). 1998 hatte er den Nobelpreis für Wirtschaft erhalten.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergibt den Friedenspreis seit 1950. Überreicht wird er traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse. 2019 war der brasilianische Fotograf und Umweltschützer Sebastião Salgado ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben.

Zwei wichtige Texte von Amartya Sen werden aus Anlass der Friedenspreisverleihung Ende September erstmals auf Deutsch erscheinen, wie der Reclam-Verlag am Dienstag mitteilte. Es handle sich um seinen einflussreichsten Aufsatz «Rationale Dummköpfe. Eine Kritik der Verhaltensgrundlagen der Ökonomischen Theorie», in dem Sen auf schädliche Vereinfachungen der Ökonomischen Theorie eingehe, sowie um den Essay «Elemente einer Theorie der Menschenrechte». Darin entwerfe Sen ein «zukunftsweisendes Verständnis der Menschenrechte, das einen Beitrag leisten soll, die Welt zu einem besseren Ort zu machen».

Bundespräsident gratuliert Iris Berben zum 70. Geburtstag

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Schauspielerin Iris Berben zum 70. Geburtstag (12. August) gratuliert. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben des Bundespräsidenten heißt es: «Als wundervolle Schauspielerin begeistern Sie Ihr Publikum schon so viele Jahre - sei es als Kommissarin, als Komödiantin oder als zerrissener Charakter. Wir Zuschauer können Ihnen nur immer wieder aufrichtig danken für den Zauber Ihrer vielfältigen Schauspielkunst.»

Der Bundespräsident dankte Berben auch «für Ihr großes Engagement für Demokratie und Toleranz. Sie beziehen klar und kompromisslos Position gegen jede Form von Antisemitismus, Ausgrenzung, Gewalt und Ressentiment» - gerade, da vielerorts wieder ein Klima der Hetze, der geistigen Brandstiftung und Stimmungsmache zu erleben sei.

Und Steinmeier fuhr fort: «Mit Ihrem ganz persönlichen Einsatz und Ihrer Haltung sind Sie zum Vorbild für alle diejenigen geworden, die um ihre Verantwortung vor unserer Geschichte, vor den Opfern und auch den Überlebenden wissen. Sie mischen sich ein und zeigen Gesicht. Für all das sage ich Ihnen heute meinen Dank.»

«Heintje» wird 65: Grillen mit Freunden und Familie

AMSTERDAM: Der Schlagersänger Hein «Heintje» Simons wird seinen 65. Geburtstag am Mittwoch wegen der Corona-Krise nicht mit einer großen Party feiern. Nur ein paar Freunde und Familie würden kommen, sagte der Niederländer der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wollen grillen.» Der Sänger war in den 1960er Jahren als «Heintje» Europas größter Kinderstar und hatte mit Songs wie «Mama» und «Heidschi Bumbeidschi» Superhits.

Auf seinem Reiterhof in Belgien im Dreiländereck bei Aachen hat der Sänger zwar genug Platz für ein großes Fest. Doch wegen der Corona-Krise werde das auf nächstes Jahr verschoben. «Den 66. kann man ja auch feiern», sagte er. «Mit 66 ist ja noch lange nicht Schluss». Simons spielte auf den Song eines seiner großen Kollegen an: Udo Jürgens landete in den 1970er Jahren einen Hit mit «Mit 66 Jahren». Aber der Refrain «Mit 66 Jahren da fängt das Leben an», der sei natürlich Quatsch, sagte der Niederländer. «Wer mit 66 erst mit dem Leben anfängt, der ist echt zu spät.»

Ein beschauliches Rentnerleben «hinter den Geranien», wie die Niederländer sprichwörtlich sagen, wird es für Hein Simons vorerst sicher nicht geben. Für dieses und nächstes Jahr sind bereits zahlreiche Auftritte geplant. «Das macht mir alles noch viel zu viel Spaß» sagt er. Er hat auch weltweit noch zahlreiche Fans. Seit März mussten alle Auftritte wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun hofft er, dass die für September in Deutschland geplante Konzertreihe stattfinden kann.