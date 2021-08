Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.08.21 | Aktualisiert um: 17:45 | Überblick

Star-Regisseur Wes Anderson holt Scarlett Johansson an Bord

LOS ANGELES: Der amerikanische Regisseur Wes Anderson (52) baut das Ensemble-Cast für seinen nächsten Film weiter aus. Auch «Black Widow»-Star Scarlett Johansson (36) soll in dem noch titellosen Projekt mitspielen, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag (Ortszeit) berichteten. Die Dreharbeiten sind in Spanien bereits angelaufen, der Inhalt ist unter Verschluss. Bekannt ist aber schon, dass eine Star-Riege um Tom Hanks, Margot Robbie, Adrien Brody, Bill Murray und Tilda Swinton dabei ist. Anderson («Grand Budapest Hotel», «Isle of Dogs»), der im Juli bei den Filmfestspielen in Cannes das Comedy-Drama «The French Dispatch» vorstellte, arbeitete mit Johansson als Sprecherin schon für den Animations-Film «Isle of Dogs - Ataris Reise» zusammen.

(Foto-aktuell)

LOS ANGELES: Der US-Sänger und Songschreiber Don McLean, der durch den Song «American Pie» berühmt wurde, hat nun in Hollywood einen Ehrenplatz. Der 75-Jährige enthüllte am Montag eine Sternenplakette auf dem «Walk of Fame» im Herzen von Hollywood. Die Ehrung fällt zeitlich mit dem 50. Jahrestag der Veröffentlichung seines Albums «American Pie» im Jahr 1971 zusammen.

NDR-Kultserie «Neues aus Büttenwarder» wird eingestellt

HAMBURG: Nach 2500 Sendeminuten, 4000 Drehbuchseiten und 98 Folgen in 24 Jahren beendet der Norddeutsche Rundfunk (NDR) seine Kult-Serie «Neues aus Büttenwarder». Anlass ist die Entscheidung von Hauptdarsteller Peter Heinrich Brix, keine weiteren Folgen zu drehen, teilte der NDR am Montag mit. Brix stand in allen Folgen als Bauer Arthur «Adsche» Tönnsen vor der Kamera, bis Folge 92 gemeinsam mit Jan Fedder (1955-2019) als Bauer Kurt Brakelmann. Die letzten vier neuen Folgen von «Neues aus Büttenwarder» werde das NDR Fernsehen im kommenden Weihnachtsprogramm zeigen. Sie sind im Juni und Juli dieses Jahres in Granderheide und Grönwohld (Kreis Stormarn) entstanden.

«American Pie»-Sänger Don McLean mit Stern in Hollywood gefeiert

(Foto-Archiv)

LOS ANGELES: «Grey's Anatomy»-Star Kelly McCreary erwartet ihr erstes Kind. «Überraschung! WIR BEKOMMEN EIN BABY!» schrieb die 39-Jährige auf Instagram neben ein Foto, auf dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Ein zweites Foto zeigt sie und ihren Mann, den Regisseur Pete Chatmon, den sie bei Dreharbeiten zu «Grey's Anatomy» kennengelernt und 2019 geheiratet hatte. Wie McCreary dem US-Magazin «People» sagte, hatte das Paar zwar ein Kind bekommen wollen, so früh jedoch noch nicht mit der Schwangerschaft gerechnet. Als sie das Testergebnis sah, habe sie daher «vor Schreck geschrien», sagte die Schauspielerin. «Ich hatte mich mental und emotional auf die Möglichkeit vorbereitet, dass es einige Zeit dauern könnte, bis ich schwanger werde. Daher war ich ehrlich geschockt.»

Merkel, Brönner, Garrett bei Festakt «75 Jahre NRW»

DÜSSELDORF: Beim Festakt am 75. Jahrestag der Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen am Montag in Düsseldorf gestalten internationale Stars aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland das musikalische Programm. Angekündigt sind der in Viersen geborene Trompeter Till Brönner (50) und der in Aachen geborene Geiger David Garrett (40). Auch das WDR-Sinfonieorchester tritt auf. Die Moderation übernimmt der gebürtige Bonner Johannes B. Kerner (56). Erwartet wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie werde bei der abendlichen Feier auf dem Gelände der Düsseldorfer Galopprennbahn eine Ansprache halten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus sicherer Quelle. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet. Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält eine Ansprache.

«Überraschung!»: «Grey's Anatomy»-Star Kelly McCreary ist schwanger

(Die Meldung lief auch im Ressort Sport)

NÖRDLINGEN: Nach dem Tod des früheren Weltklassestürmers Gerd Müller wird es in Nördlingen eine öffentliche Gedenkfeier geben. Die Veranstaltung im Gedenken an die Fußball-Legende findet an diesem Freitag (18.00 Uhr) im Stadtsaal Klösterle statt. «Wir trauern um einen großen Sohn unserer Stadt, der bei seinen Auftritten im In- und Ausland stets auch Botschafter seiner Heimatstadt Nördlingen war», erklärte am Dienstag Oberbürgermeister David Wittner. Neben geladenen Gästen seien auch interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen. Wegen der Abstands- und Hygienevorschriften in Corona-Zeiten steht den Angaben zufolge im Stadtsaal nur eine begrenzte Zahl von Sitzplätzen zur Verfügung. Gerd Müller war 1964 als 18-Jähriger vom schwäbischen Amateurligisten TSV 1861 Nördlingen zum FC Bayern München gewechselt und prägte als Stürmer eine Ära. Der frühere Nationalspieler starb am Sonntag im Alter von 75 Jahren.

(Foto - Handout)

BERLIN: Jan Hofer hat bei RTL seinen ersten Auftritt als Anchorman absolviert. Der frühere «Tagesschau»-Chefsprecher trug dunklen Anzug, aber keine Krawatte. Er hatte den Schlips bei seinem ARD-Abschied im Dezember vor den Augen von fast 15 Millionen Zuschauern symbolisch für immer abgenommen. In der ersten Ausgabe von «RTL Direkt» war die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Gast, die am Ende zu Hofer sagte: «Wenn Sie sich trauen, zu «Let's Dance» zu gehen, dann glaube ich auch, dass wir diesem Land alles zutrauen können, sich in Zukunft zu erneuern.» Der Anchorman hatte dieses Jahr bei der RTL-Tanzshow teilgenommen. Die Einschaltquote war zum Auftakt solide. 1,87 Millionen schalteten ab 22.15 Uhr ein. Zum Vergleich: Die ARD-«Tagesthemen» sahen ab 22.30 Uhr 2,06 Millionen. Das neue Format läuft montags bis donnerstags im Wettbewerb zu den «Tagesthemen» im Ersten.

Öffentliche Gedenkfeier für Gerd Müller in Nördlingen

Merkel: Gedanken sind bei politisch engagierten Frauen in Afghanistan

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der Entwicklung in Afghanistan an die politische Arbeit von Frauen in dem Land erinnert. «An einem Tag wie heute sind unsere Gedanken bei den vielen Frauen in Afghanistan, die in diesen Tagen und Stunden um ihr Leben fürchten müssen, weil sie sich politisch engagiert haben», sagte Merkel am Montag in Berlin vor der Premiere des Dokumentarfilms «Die Unbeugsamen» über die Rolle von Frauen in der Bonner Republik. «Im Gegensatz dazu leben wir natürlich vergleichsweise in einer gefestigten Demokratie und mit einem Grundgesetz, das die Gleichberechtigung von Frauen und Männern nicht nur festschreibt, sondern - nach langen Diskussionen - den Staat verpflichtet, die Durchsetzung dieser Gleichberechtigung zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken», sagte sie. Dennoch sei ein Engagement in der Bundespolitik und anderen politischen Bereichen für Frauen auch heute nicht immer einfach.

Ex-«Tagesschau»-Chefsprecher Jan Hofer hat bei RTL begonnen

Autorin Irena Brežná erhält Hermann Kesten-Preis

DARMSTADT: Der diesjährige Hermann Kesten-Preis des deutschen PEN-Zentrums geht an die Schriftstellerin Irena Bre?ná. Die 71-Jährige habe sich «Zeit ihres Lebens unermüdlich für Gerechtigkeit und Freiheit eingesetzt und den Dissidenten und Verfolgten in Osteuropa eine Stimme gegeben hat», teilte der Vizepräsident des deutschen PEN-Zentrums, Ralf Nestmeyer, am Dienstag in Darmstadt zur Begründung mit.

Auch die hessische Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) würdigte das Wirken von Bre?ná. «Sie reist mit wachen Augen durch die Welt, sucht den Kontakt zu Überlebenskünstlerinnen, Kriegsopfern und Kriegsherren, prangert Unrecht an und gibt den Verfolgten in ihren Büchern und Artikeln eine Stimme. Sie schreibt gegen Ungerechtigkeit, Gewalt und das Vergessen an», sagte die Ministerin.

Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und soll der slowakisch-schweizerischen Autorin am 18. November im Staatstheater Darmstadt überreicht werden. An dem Abend soll auch der Preisträger für das Jahr 2020, der Autor und Investigativ-Journalist Günter Wallraff, geehrt werden. Moderiert werden soll die Veranstaltung vom Publizisten Michel Friedman.

Der nach dem Schriftsteller Hermann Kesten (1900-1996) benannte Preis würdigt Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise für verfolgte und inhaftierte Schriftsteller und Journalisten einsetzen. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem Günter Grass, Anna Politkowskaja und Liu Xiaobo. Das Preisgeld übernimmt das hessische Kunstministerium. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists.

Dokumentation zeigt Selma Blairs Kampf gegen Multiple Sklerose

LOS ANGELES: Drei Jahre nach der Diagnose ihrer Multiplen Sklerose hat die US-Schauspielerin Selma Blair nach eigenen Angaben derzeit nur wenige Beschwerden mit der Erkrankung. «Meine Prognose ist großartig», sagte die 49-Jährige laut Berichten mehrerer Medien bei einer digitalen Podiumsdiskussion am Montag (Ortszeit). Blair führt dies auf eine Stammzellentransplantation zurück, der sie sich unterzogen hatte, wie unter anderem der US-Sender Fox News und das US-Magazin «People» berichteten. Multiple Sklerose (MS) ist eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Hirn auftreten. Der Verlauf ist jedoch sehr unterschiedlich und nicht vorhersehbar. Die Stammzellentherapie gilt bei der Behandlung der MS noch als relativ unerforscht und ist daher umstritten. Die Doku «Introducing, Selma Blair» von Rachel Fleit gibt Einblicke in Blairs Leben mit der Erkrankung. Der Film kommt am 15. Oktober in die US-Kinos und ist ab dem 21. Oktober beim Streamingdienst Discovery+ zu sehen.

Roman über den Lügenbaron Münchhausen neu veröffentlicht

BERLIN: Der «Lügenbaron» von Münchhausen ist eine der populärsten Figuren des 18. Jahrhunderts. Seine abenteuerlichen Erzählungen vom Ritt auf der Kanonenkugel oder wie er sich selbst aus dem Sumpf zog gehören längst zur Folklore und sind immer wieder in Literatur und Film aufgegriffen worden. Die Verfilmung mit Hans Albers aus dem Jahr 1943 ist sicherlich die bis heute bekannteste filmische Umsetzung. Literarische Bearbeitungen gibt es seit den Zeiten des 1797 gestorbenen Barons viele. Eine der bemerkenswertesten ist nun neu veröffentlicht worden. Karl Leberecht Immermann veröffentlichte seinen umfangreichen Roman «Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken» in den Jahren 1838/1839 und versetzte dabei den Lügenbaron in seine eigene Zeit. Münchhausen wird dabei zu einer ganz eigenen Romanfigur, der unter anderem auch der Autor Immermann als Figur begegnet und dessen Erlebnisse so fantasievoll sind, wie sie sich das Original kaum hätte ausdenken können. Der Roman ist voller Anspielungen auf zeitgenössische Themen und kommentiert diese zum Teil sehr deutlich. Heutige Leser werden möglicherweise manche dieser Verweise überlesen, aber amüsante Lektüre bietet «Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken» auch heute.

BERLIN: Argentinische Geschichte im Krimi: «1981» von Eloisa Diaz

Die jüngste Geschichte Argentiniens liefert Hintergrund und Rahmen für den Roman «1981» der Autorin Eloisa Diaz. Im Jahr 2001 muss darin der frühere Kriminalpolizist Joaquin Alzada nach zwei Jahrzehnten sein geruhsames Leben am Schreibtisch unterbrechen. In der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise des Landes nimmt er seine frühere Tätigkeit wieder auf und bearbeitet einen Leichenfund und einen Vermisstenfall. Schon bald ergeben sich für Alzada Parallelen ins Jahr 1981. Während der damaligen Militärdiktatur war er noch ein engagierter Kriminalpolizist, bis sein politisch engagierter Bruder spurlos verschwand. 20 Jahre später scheinen sich die politischen Krisen ebenso zu wiederholen wie Alzadas Reaktionen. Diaz nutzt die Krimihandlung, um Tendenzen argentinischer Geschichte aufzuzeigen.

«Überraschung!»: «Grey's Anatomy»-Star Kelly McCreary ist schwanger

LOS ANGELES: «Grey's Anatomy»-Star Kelly McCreary erwartet ihr erstes Kind. «Überraschung! WIR BEKOMMEN EIN BABY!» schrieb die 39-Jährige auf Instagram neben ein Foto, auf dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Ein zweites Foto zeigt sie und ihren Mann, den Regisseur Pete Chatmon, den sie bei Dreharbeiten zu «Grey's Anatomy» kennengelernt und 2019 geheiratet hatte.

Wie McCreary dem US-Magazin «People» sagte, hatte das Paar zwar ein Kind bekommen wollen, so früh jedoch noch nicht mit der Schwangerschaft gerechnet. Als sie das Testergebnis sah, habe sie daher «vor Schreck geschrien», sagte die Schauspielerin. «Ich hatte mich mental und emotional auf die Möglichkeit vorbereitet, dass es einige Zeit dauern könnte, bis ich schwanger werde. Daher war ich ehrlich geschockt.»

LaFee brauchte eine Pause für Kopf und Seele

KÖLN: Sängerin LaFee (30, «Virus») hat ihre lange musikalische Pause mit der kräftezehrenden Zeit zu Beginn ihrer Karriere begründet. «Ich habe ja mit 15 Jahren angefangen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Akku komplett leer war. Weil es eine so kräftezehrende Zeit war - so schön sie auch gewesen sein mag», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Damals habe sie «richtig geackert». «Ich brauchte eine Pause für meinen Kopf und meine Seele», sagte sie. «Und dazu kam, dass ich einen Reiz verspürte, noch etwas anderes zu machen.» Unter anderem war sie als Schauspielerin aktiv.

Die Sängerin aus Stolberg bei Aachen, die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, hatte vor allem in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends als Teenie-Star große Erfolge gefeiert. Am 20. August erscheint ein Comeback-Album.

Salzburger Festspielarzt: Junge Sänger leiden in der Pandemie

SALZBURG: Die Pandemie belastet laut dem langjährigen Hausarzt der Salzburger Festspiele besonders junge Sängerinnen und Sänger. Die Sorge um Engagements in Zeiten von Corona schlage sich auf Psyche und Stimme von angehenden Künstlern, sagte Josef Schlömicher-Thier am Rande des berühmten Opern- und Theaterfestivals. «Ich merke schon, dass bei dieser Ebene der Sänger Depression eingetreten ist.»

Die psychosomatischen Probleme beträfen jedoch nicht die Stars, die in Salzburg auftreten, sagte der HNO-Arzt. «Die Leute, die hier singen, sind alles trainierte, mental starke Sänger, die diese Aussiebung längst überstanden haben.» In Salzburg stehen in diesen Wochen unter anderem Anna Netrebko, Cecilia Bartoli und Elina Garanca auf der Bühne. Berühmte und weniger berühmte Stimmen haben jedoch alle mit dem Phänomen Maske zu kämpfen: Sie trockne den Mund aus, meinte der HNO-Arzt.

Laut Schlömicher-Thier sind in der vorigen und laufenden Festspiel-Saison weniger Stimmerkrankungen zu beobachten als sonst, weil Sängerinnen und Sänger nach der Pandemie-Pause in der Kulturbranche ausgeruhter in der Mozartstadt ankommen. Manche sind jedoch nicht ganz fit: «Man kann natürlich beobachten, dass der eine oder andere Sänger zu spät auf Touren kommt, weil er noch nicht genug gesungen hat und dann von null auf 100 einsteigt.»

Schlömicher-Thier ist auch Covid-Beauftragter der Festspiele. Dass der bislang einzige bekannte Corona-Fall unter Zuschauern und Mitwirkenden gleich zu Beginn der Saison Mitte Juli entdeckt wurde, sieht der Arzt als Glücksfall. Denn daraufhin führten die Festspiele sofort eine generelle FFP2-Maskenpflicht ein. «Ich kann sagen, dass unsere Covid-Firewall hält», sagte der Arzt, der selbst ausgebildeter Bariton ist.

Bob Dylan weist 56 Jahre alte Missbrauchsvorwürfe zurück

NEW YORK/LOS ANGELES: Der US-Sänger und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan (80) hat lange gegen ihn zurückliegende Missbrauchsvorwürfe zurückgewiesen. Die 56 Jahre alte Behauptung sei «unwahr» und man werde sich dagegen energisch zur Wehr setzen, erklärte das Sprecherteam des Künstlers am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. In der am Freitag beim Obersten Gericht in New York eingereichten Klage wirft eine Frau aus Greenwich (US-Staat Connecticut) dem Musiker vor, er habe sie als Zwölfjährige im Jahr 1965 sexuell missbraucht. Laut der Klageschrift soll Dylan seinen Ruhm benutzt haben, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Er habe auch Alkohol und Drogen eingesetzt.