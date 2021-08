Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.08.21 | Überblick

Catherine Zeta-Jones wird in «Addams Family»-Ableger zu Morticia

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones (51, «Chicago») wird sich in die ikonische Gruselfigur Morticia Addams verwandeln. Der Streamingdienst Netflix gab das Casting für die geplante Serie «Wednesday», ein Spin-Off der morbiden «Addams Family», am Montag bekannt. Netflix bestätigte zugleich frühere Berichte, dass Luis Guzmán (64, «Narcos», «Traffic - Macht des Kartells») den Familienpatriarchen Gomez Addams spielen wird. Die Regie übernimmt Tim Burton (62, «Beetlejuice», «Sleepy Hollow»).

Zeta-Jones und Guzmán verkörpern damit die Eltern der Hauptfigur, um die sich die geplante Serie dreht. Sprössling Wednesday wird von Jenna Ortega (18, «Songbird») dargestellt. Die Serie mit acht Folgen handelt von der Tochter, die nun an der Nevermore Akademie studiert und dort ihre Superkräfte entdeckt.

In dem Hitstreifen «Addams Family» (1991) spielten Anjelica Huston (Morticia), Raul Julia (Gomez) und Christina Ricci (Wednesday) mit. Zeta-Jones war zuletzt in «Feud» und «Queen America» auf dem Bildschirm zu sehen. 2003 gewann sie den Oscar für die Nebenrolle in dem Filmmusical «Chicago». Sie wirkte in Filmen wie «Traffic», «Ocean's 12» und «Die Legende des Zorro» mit.

Popsänger Mark Forster fühlt sich «uneingeschränkt glücklich»

BERLIN: Popsänger Mark Forster (38, «Drei Uhr nachts») hat sein Lebensglück nach eigenen Angaben mittlerweile gefunden. «Bei mir haben sich in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viele Träume erfüllt, und ich weiß, dass ich ein extremer Glückspilz bin», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Aber uneingeschränkt glücklich war ich nicht. Das bin ich jetzt. Und das fühlt sich gut an.»

Der 38-Jährige sagte, er sei in den Jahren zuvor auf der Jagd gewesen. «Der Begriff, der am besten dazu passt, ist Glück. Warum steht man morgens auf? Warum arbeitet man bis zur Erschöpfung? Man jagt ja irgendwas.» Öffentlich spricht der Songschreiber aus dem pfälzischen Winnweiler nicht über sein privates Leben, in seinen Texten wird er dagegen konkreter. Sein fünftes Album «Musketiere» erscheint an diesem Freitag (13.8.).

Medien: Klage wegen Missbrauchs gegen Prinz Andrew in New York

NEW YORK: Eine Frau, die dem britischen Prinz Andrew (61) vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben, hat nach US-Medienberichten bei einem Gericht in New York Klage eingereicht. Mit der Klage werfe Virginia Giuffre dem zweitältesten Sohn von Königin Elizabeth II. sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen vor und verlange Schadenersatz, berichtete unter anderem der TV-Sender ABC am Montag unter Berufung auf Giuffre und ihre Anwälte. Nachfragen der dpa blieben zunächst unbeantwortet. Andrew wollte die Klage ABC zufolge über einen Sprecher zunächst nicht kommentieren.

Giuffre hatte dem Prinzen schon mehrfach öffentlich vorgeworfen, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Andrew hatte das stets bestritten. Der Vorfall steht in Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der sich 2019 im Gefängnis das Leben nahm. Prinz Andrew war mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein in dessen Anwesen in den USA und der Karibik. Von den Machenschaften seines Freundes und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell, die derzeit in einem New Yorker Gefängnis auf ihren Prozess wartet, will er nichts mitbekommen haben.

Andrew hat zwar zugesagt, allen zuständigen Ermittlungsbehörden helfen zu wollen - hat vor der New Yorker Staatsanwaltschaft aber trotz aller Anfragen noch nicht als Zeuge ausgesagt. Zuletzt war Andrew wegen seiner mutmaßlichen Verwicklungen in den Epstein-Skandal auch in Großbritannien immer stärker unter Druck geraten, hatte alle öffentlichen Aufgaben für die Royals niedergelegt und sich kaum noch in der Öffentlichkeit blicken lassen.

LOS ANGELES: Los Angeles

Zeta-Jones und Guzmán verkörpern damit die Eltern der Hauptfigur, um die sich die geplante Serie dreht. Sprössling Wednesday wird von Jenna Ortega (18, «Songbird») dargestellt. Die Serie mit acht Folgen handelt von der Tochter, die nun an der Nevermore Akademie studiert und dort ihre Superkräfte entdeckt.

In dem Hitstreifen «Addams Family» (1991) spielten Anjelica Huston (Morticia), Raul Julia (Gomez) und Christina Ricci (Wednesday) mit. Zeta-Jones war zuletzt in «Feud» und «Queen America» auf dem Bildschirm zu sehen. 2003 gewann sie den Oscar für die Nebenrolle in dem Filmmusical «Chicago». Sie wirkte in Filmen wie «Traffic», «Ocean's 12» und «Die Legende des Zorro» mit.

Rapper Ludacris wieder Vater - vierte Tochter geboren

LOS ANGELES: Der US-Rapper und Schauspieler Chris «Ludacris» Bridges (43) ist zum vierten Mal Vater geworden. Töchterchen Chance Oyali Bridges sei am 28. Juli zur Welt gekommen, gab der «Fast & Furious»-Star am Montag auf Instagram bekannt. Dazu postete er Fotos auf denen er und seine Frau Eudoxie (35) das Baby in den Armen halten. «Der Film 'Girls, Girls, Girls, Girls' mit Hauptdarsteller Chris Bridges kommt bald...», witzelte Ludacris.

Der Grammy-Preisträger und das Model sind bereits Eltern der sechsjährigen Cadence. Aus früheren Beziehungen hat Ludacris zudem die Töchter Cai (7) und Karma (20). Das Paar hatte 2014 geheiratet.