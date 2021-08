Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Psychothriller um eine Polizistin: «Nacht ohne Sterne»

BERLIN: Eine Polizistin, deren persönliches Schicksal sie in ihrem Beruf antreibt, steht im Mittelpunkt des Romans «Nacht ohne Sterne» der Amerikanerin Paula McLain. Anna Hart ist als kleines Mädchen von ihren Eltern verlassen worden und erlebte eine Odyssee durch Heime und Pflegefamilien. Diese Vergangenheit bewältigt sie als Polizistin, die sich auf die Suche nach verschwundenen Kindern spezialisiert hat. Als sie in die Kleinstadt zurückkehrt, in der sie einen Teil ihrer Kindheit verbrachte, beteiligt sie sich an der Suche nach einem 15-Jährigen, dessen Jugend sie an ihre eigene erinnert. Paula McLain zeichnet in ihrem ersten Thriller ein packendes Psychogramm einer Ermittlerin in einer Ausnahmesituation, die in immer neuen Wendungen menschliche Extreme erreicht. «Nacht ohne Sterne» bietet packende, wenn auch bisweilen verstörende Lektüre.

Marina Abramovic: Jeden Morgen fünfzig Minuten Yoga

TÜBINGEN: Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic ist mit ihrem aktuellen Leben nach eigenen Worten sehr zufrieden. «Ich habe das Gefühl, dass ich in der besten Phase meines Lebens angekommen bin. Ich trinke nicht, rauche nicht, nehme keine Drogen und mache jeden Morgen fünfzig Minuten Yoga», sagte die 74 Jahre alte, in New York lebende gebürtige Serbin der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Dienstag). «Älter zu werden ist eine fantastische Sache - wenn Sie gesund sind.»

Die Corona-Zeit habe sie gut überstanden, sagte Abramovic: «Ich war auf dem Land - in der Nähe von New York. Ich habe Bäume gepflanzt, hatte eine App, mit der man Pflanzen bestimmen und alles über sie erfahren kann. Ich habe Gartenarbeit gemacht, Tiere beobachtet und war im Fluss schwimmen.»

In der Kunsthalle Tübingen läuft derzeit ihre Ausstellung «Jenes Selbst/Unser Selbst» noch bis 13. Februar 2022.

Logo für Queen-Jubiläum steht: 19-Jähriger gewinnt Design-Wettbewerb

LONDON: Das Logo für die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) im kommenden Jahr steht fest. In einem Wettbewerb für junge Designer wurde der Entwurf des Studenten Edward Roberts (19) ausgewählt, wie der Palast am Dienstag mitteilte. Er zeigt eine weiße, stilisierte Krone, in der die Zahl 70 schnörkelig eingearbeitet ist, auf einem runden Hintergrund, der an ein königliches Siegel erinnert und in royalem Purpur gehalten ist. Er habe die Krone mit einer durchgehenden Linie gestaltet, um die andauernde Herrschaft der Königin darzustellen», sagte Edwards, der Grafik- und Kommunikationsdesign an der Universität Leeds studiert.

Der Palast hatte einen Wettbewerb für 13- bis 25-Jährige ausgerufen, um ein Emblem zu erstellen, das der «Smartphone-Generation» gerecht werde und gefalle. Die Auswahl trafen schließlich führende Kunstexperten des Landes sowie ein Vertreter des Palasts. «Dieses klare Grafikdesign nimmt uns mit auf eine einfache Linienreise, um die Krone und die Zahl 70 zu kreieren und den kontinuierlichen Faden der 70-jährigen Herrschaft Ihrer Majestät der Königin wunderschön einzufangen», lobte Jurymitglied Paul Thompson, Vizekanzler der Londoner Kunsthochschule Royal College of Art.

Gewinner Edwards darf nun im kommenden Jahr als Gast an den Feiern teilnehmen. Eigens zum sogenannten Platin-Jubiläum plant das Vereinigte Königreich vom 2. bis 5. Juni 2022 ein viertägiges Fest der Monarchie, es gibt sogar für alle Briten einen freien Tag extra. Geplant sind eine große Militärparade, ein Gottesdienst, ein Konzert mit Weltstars sowie ein Pferderennen - denn die Königin gilt als Pferdenärrin.

Reese Witherspoon schließt Millionen-Deal mit ihrer Produktionsfirma

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (45, «Walk the Line») hat mit ihrer Firma Hello Sunshine ein Millionengeschäft abgeschlossen. Auf Instagram sprach die Schauspielerin und Produzentin am Montag von einem «großen Schritt nach vorne» bezüglich eines Deals mit der US-Investmentfirma Blackstone. Das neue, gemeinsame Medienunternehmen werde ihr die Möglichkeit geben, noch mehr «unterhaltsame, wichtige und aufschlussreiche» Geschichten über Frauen weltweit umzusetzen.

Witherspoon hatte ihre Firma 2016 gegründet und Filme und TV-Serien wie «Big Little Lies» und «Little Fires Everywhere» produziert. Brancheninsider bezifferten das Volumen des Deals auf rund 900 Millionen Dollar, wie das «Wall Street Journal» berichtete. Witherspoon selbst nannte keine Zahlen. Die Schauspielerin will in der neuen Firma im Vorstand und weiter als Produzentin mitwirken.

Mit ihrer Firma Hello Sunshine packte die Oscar-Gewinnerin vor allem Frauenthemen an. Im Dezember kündigte sie etwa ein gemeinsames Projekt mit Julia Roberts («Erin Brockovich») für den Apple-Streamingdienst Apple TV an.

Berichte über Geburtstagspläne von Obama - Sorgen wegen Corona

WASHINGTON: Berichte über eine geplante Geburtstagsfeier des früheren Präsidenten Barack Obama mit angeblich Hunderten geladenen Gästen sorgen wegen steigender Corona-Zahlen in den USA für Aufsehen. «Diese Veranstaltung findet allen öffentlichen Berichten zufolge im Freien statt», sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag. Sie reagierte damit auf die Frage eines Reporters, ob Obama mit einer großen Feier in diesen Zeiten nicht ein falsches Signal senden würde. Psaki nannte keine weiteren Details zu der Feier und verwies auf Obamas Büro. Sie betonte, der ehemalige Präsident sei ein großer Verfechter des Impfens.

Zuvor hatten mehrere US-Medien berichtet, Obama plane anlässlich seines 60. Geburtstags am Wochenende eine große Feier auf der mondänen Atlantikinsel Martha's Vineyard. Auf der Nachrichtenseite «Axios» hieß es, dass die Gäste geimpft sein und Corona-Tests vorweisen müssten. «Axios» schrieb außerdem unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle aus dem Umfeld der Obamas, dass Hunderte Menschen erwartet würden. Das Büro des früheren Präsidenten reagierte auf eine entsprechende Anfrage zu der Feier nicht. Obama wird an diesem Mittwoch 60 Jahre alt.