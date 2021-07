Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.07.21 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Neue «Exorzist»-Trilogie mit Ellen Burstyn angekündigt

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Ellen Burstyn (88) schlüpft noch einmal in ihre Rolle aus dem Horror-Klassiker «Der Exorzist» (1973): In einem neuen Film wird sie wieder als Schauspielerin und Mutter Chris MacNeil zu sehen sein, berichteten am Montag (Ortszeit) die «New York Times» und das Branchenmagazin «Variety».

Der noch unbetitelte Film soll demnach am 13. Oktober 2023 in die US-Kinos kommen. Er ist der erste Teil einer neuen «Exorzist»-Trilogie, die von Blumhouse und Morgan Creek produziert wird. Neben Burstyn steht bereits Leslie Odom Jr. («Hamilton») als Castmitglied fest, Regie führt David Gordon Green («Halloween»).

Wie «Variety» berichtete, soll Universal rund 400 Millionen US-Dollar für die Trilogie bezahlt haben. Zumindest ein Teil der Filme wird demnach beim Universal-Streamingdienst Peacock zu sehen sein. Wann und wo die Trilogie in Deutschland gezeigt wird, war noch nicht bekannt.

Für ihre Darstellung der Chris MacNeil wurde Burstyn 1974 für einen Oscar nominiert, gewann den Preis aber erst ein Jahr später für ihre Hauptrolle in «Alice lebt hier nicht mehr». «Der Exorzist» erhielt jeodch zwei Oscars für das beste Drehbuch und den besten Ton sowie vier Golden Globes. Drei Fortsetzungen und eine Fernsehserie konnten später nicht mehr an den Erfolg des Originals anknüpfen.

Berichte: Spears' Anwalt beantragt Ablösung des Vaters als Vormund

LOS ANGELES: Der neue Anwalt von US-Popsängerin Britney Spears, Mathew Rosengart, hat am Montag (Ortszeit) vor Gericht die Ablösung ihres Vaters als Vormund der berühmten Tochter beantragt. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die beim Los Angeles Superior Court eingereichten Gerichtsdokumente.

In der Petition wurde das Gericht demnach aufgefordert, Jamie Spears durch einen anderen, vorläufigen Vormund - den zertifizierten Rechnungsprüfer Jason Rubin - zu ersetzen. Das Verhältnis zwischen der Sängerin und ihrem Vater sei «giftig», zitierte die «Los Angeles Times» aus den Gerichtsdokumenten. «Es beeinträchtigt die psychische Gesundheit von Frau Spears, ihr Wohlbefinden und ihre Fähigkeit, ihre außergewöhnliche Karriere zu verfolgen und fortzusetzen.»

Nach einer erneuten richterlichen Anhörung war der 39-Jährigen vor zwei Wochen erlaubt worden, ihren eigenen Anwalt zu bestimmen. Der von ihr ausgewählte Rosengart arbeitete zuvor bereits mit Klienten wie Sean Penn, Keanu Reeves und Steven Spielberg. Nach der Anhörung hatte Rosengart vor der Presse gesagt, er werde sich nach Spears' Wünschen nun «schnell und aggressiv» dafür einsetzen, den Vater als Vormund abzusetzen.

Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 Jamie Spears die Vormundschaft übertragen. Zunächst verwaltete er das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig. Spears' Vermögen wird auf 60 Millionen Dollar geschätzt.

US-Serienstar Issa Rae hat in Frankreich geheiratet

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Issa Rae (36, «Insecure») hat ihren langjährigen Partner Louis Diame geheiratet. Auf Instagram teilte Rae am Montag (Ortszeit) Fotos von der Zeremonie, die im französischen Saint-Jean-Cap-Ferrat stattfand.

Die Schauspielerin trägt auf den Bildern ein schulterfreies Hochzeitskleid der Star-Designerin Vera Wang, ihr Partner einen dunkelroten Anzug und Fliege. Auf weiteren Fotos ist Rae mit ihren Brautjungfern zu sehen. Sie sei sehr dankbar für die Feier, die «so echt und besonders» gewesen sei, schrieb die 36-Jährige dazu.

Rae ist neben ihrer Arbeit als Schauspielerin auch als Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin tätig. Berühmt wurde sie 2016 durch die Hauptrolle der Issa Dee in der HBO-Serie «Insecure», die sie selbst für den Sender kreiert hatte. Für ihre Darbietung wurde sie je zweimal für Emmy und Golden Globe nominiert.

Ingo Lenßen über die Tücken seines Schnurrbarts

BERLIN/BODMAN-LUDWIGSHAFEN: Der aus Scripted-Reality-Sendungen bekannte Anwalt Ingo Lenßen («Lenßen übernimmt») pflegt seit vielen Jahren einen gezwirbelten Kaiser-Wilhelm-Bart als sein Markenzeichen. Doch seit Corona-Masken in vielen Alltagssituationen Pflicht sind, verrutscht das kleine Kunstwerk mit schöner Regelmäßigkeit.

«Also für den Bart ist es mit der FFP2-Maske teilweise echt lästig», sagte Lenßen der Deutschen Presse-Agentur am Rande von Dreharbeiten in Berlin. «Aber jeder andere muss sich auch mit dem Ding anfreunden. Es ist für mich in Ordnung. Ist die Maske Vorschrift, ziehe ich sie an.» Mit dem Arrangieren seines Zwirbelbartes verbringe er jeden Morgen «zwei Minuten, zweieinhalb vielleicht», sagte der 60-Jährige, der in der Nähe von Konstanz am Bodensee eine Anwaltspraxis betreibt.

Vom kommenden Montag an (2. August) sind bei Sat.1.100 neue Folgen seiner Scripted-Reality-Doku «Lenßen übernimmt» zu sehen. Die neuen Episoden laufen werktags um 17 Uhr.

Sat.1 wirbt: «Der Kult-Anwalt Ingo Lenßen und sein Team um Sarah Grüner (Jessica Mechergui) und Ben Handke (Marvin Ahmed-Johnson) sind ab sofort auf den Straßen Berlins im Einsatz, um für mehr Gerechtigkeit in Deutschland zu sorgen und juristische und menschliche Soforthilfe zu leisten.»

Nach Mondlander-Aus: Bezos macht mit Geld-Angebot Druck auf Nasa

WASHINGTON: Nachdem sich sein Raumfahrt-Unternehmen Blue Origin nicht im Ausschreibungsverfahren der US-Raumfahrtbehörde Nasa für das erste kommerzielle Mondlandegerät durchsetzen konnte, hat Amazon-Gründer Jeff Bezos es mit einem Geld-Angebot noch mal versucht. Blue Origin würde unter anderem in diesem und den kommenden beiden Jahren Kosten von bis zu zwei Milliarden Dollar für Entwicklung und Herstellung des Mondlandegeräts übernehmen, wenn die Firma noch einmal gegen Konkurrent SpaceX von Elon Musk antreten dürfe, schrieb Bezos am Montag in einem offenen Brief an Nasa-Chef Bill Nelson. Die Nasa reagierte darauf zumindest öffentlich zunächst nicht.

Die Behörde hatte sich bei der Ausschreibung im April gegen Blue Origin entschieden und stattdessen SpaceX mit der Entwicklung des ersten kommerziellen Landegeräts beauftragt, das Astronauten zum Mond bringen soll. Der Auftrag mit einem Wert von fast drei Milliarden Dollar ist Teil des sogenannten Artemis-Programms. Seit der Entscheidung hat die Firma Blue Origin, mit deren Raumschiff «New Shepard» Gründer Bezos in der vergangenen Woche einen Kurztrip ins All unternommen hatte, bereits mehrfach Protest dagegen eingelegt.

Bei der frühestens für 2024 geplanten Mission sollen vier Astronauten mit dem Raumfahrzeug «Orion» in die Mondumlaufbahn gebracht werden, wo zwei von ihnen für den Endanflug zum Mond auf das Landegefährt von SpaceX umsteigen werden. Ziel ist es demnach, ein vollständig wiederverwendbares Start- und Landesystem zu entwickeln, das für Flüge zu Zielen wie dem Mond und dem Mars eingesetzt werden kann.

Einspringer Skovhus rettet Bayreuther «Meistersinger»

BAYREUTH: Buchstäblich in letzter Minute hat der dänische Opernsänger Bo Skovhus die «Meistersinger»-Aufführung bei den Bayreuther Festspielen gerettet. Weil Beckmesser-Darsteller Johannes Martin Kränzle gesundheitlich angeschlagen nicht singen konnte, half Skovhus am Montagabend kurzfristig aus. Er sang vom Bühnenrand aus, während Kränzle stumm spielte. Skovhus war erst unmittelbar vor seinem Auftritt angekommen, die Festspiele hatten gebangt, ob er es rechtzeitig schafft.

Dankbaren Applaus gab es dann auch für ihn - nicht nur vom Publikum, sondern vom ganzen Team um Regisseur Barrie Kosky. Die erfolgreiche und von vielen Kritikern gefeierte Produktion der Wagner-Oper «Die Meistersinger von Nürnberg» geht in ihr letztes Jahr auf dem Grünen Hügel.

Die Festspiele gehen am Dienstag (16.00 Uhr) mit dem «Tannhäuser» weiter. Gezeigt wird die Richard-Wagner-Oper in der gefeierten Inszenierung von Regisseur Tobias Kratzer, die 2020 von den Kritikern der Zeitschrift «Opernwelt» zur Aufführung des Jahres gewählt worden war.

Riesenjubel für neuen Salzburger «Don Giovanni»

SALZBURG: Die Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper «Don Giovanni» bei den Salzburger Festspielen ist am Montagabend im Großen Festspielhaus begeistert gefeiert worden. Anhaltende Ovationen gab es vor allem für Teodor Currentzis, den Dirigenten des Abends. Er interpretierte Mozarts Partitur am Pult seines musicAeterna Orchestra & Choir aus dem russischen Perm differenziert und klangschön, jedoch in ungewöhnlich langsamem Tempo.

Den meisten Jubel unter den Sängerinnen und Sängern konnten die russische Sopranistin Nadezhda Pavlova als Donna Anna und der italienische Bariton Davide Luciano in der Titelrolle des legendären Verführers und Frauenverächters Don Giovanni einheimsen.

Umjubelt wurde auch die Regiearbeit des italienischen Bühnenkünstlers Romeo Castellucci, der die rund vierstündige Oper mit ungewöhnlich großem Aufwand an Dekoration und Statisterie in Szene gesetzt hatte, darunter eine Hundertschaft Frauen aus Salzburg, die den namenlosen Opfern Don Giovannis ein Gesicht geben sollten.

Trotz Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr in Salzburg wieder ein volles Programm mit 168 Aufführungen aus Oper, Schauspiel und Konzert an 46 Tagen. Die Salzburger Festspiele zählen zu den weltweit bedeutendsten Kulturfestivals. Sie enden am 31. August.