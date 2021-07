Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.07.21 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Palina Rojinski hat während der Pandemie das Kino vermisst

BERLIN: TV-Moderatorin Palina Rojinski (36) hat nach eigenen Worten während der Pandemie die Kinobesuche «doll vermisst». «Wenn man im Kino sitzt und diesen Dolby-Surround-Sound hat und sieht alles auf dieser großen Leinwand, das ist einfach so ein schönes Erlebnis», sagte sie in einem Interview mit «t-online», das am Montagabend veröffentlicht wurde. «Zu Hause auf der Couch ist es auch schön, aber Kinofilme sind einfach für die große Leinwand gemacht.»

Auch andere Kulturveranstaltungen wie etwa Konzerte hätten ihr im vergangenen Jahr gefehlt. Insgesamt sei der Kultur während der Pandemie auch zu wenig geholfen worden, sagte Rojinski. «Es ist sehr schade, dass die Kulturbranche insgesamt sehr viel Geld in Deutschland umsetzt, das aber irgendwie nicht so richtig im Bewusstsein, vor allem der Politiker, verankert zu sein scheint.»

Die 36-Jährige wurde im Fernsehen mit Formaten wie «MTV Home» und «Circus Halligalli» bekannt. 2020 spielte sie die weibliche Hauptrolle in der Komödie «Nightlife», aktuell ist sie im Kinofilm «Space Jam 2» als Sprecherin der Lola Bunny zu hören.

Blink-182-Sänger Mark Hoppus: «Chemotherapie wirkt»

LOS ANGELES: Der Sänger der US-Rockband Blink-182, Mark Hoppus, hat positive Neuigkeiten zu seiner Krebserkrankung mit seinen Fans geteilt. «Die Scans deuten darauf hin, dass die Chemotherapie wirkt», schrieb der 49-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Twitter. «Ich habe noch monatelange Behandlungen vor mir, aber es sind die bestmöglichen Neuigkeiten.» Er sei dankbar und verwirrt und fühle sich noch krank von der Chemo der letzten Woche. «Aber das Gift, das die Ärzte in mich pumpen, und die lieben Gedanken und Wünsche der Menschen um mich herum zerstören diesen Krebs. Ich werde einfach weiterkämpfen.»

Der Sänger und Bassist hatte Ende Juni über seine Social-Media-Kanäle bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein und sich in Chemotherapie zu befinden. «Ich versuche aber, positiv und hoffnungsvoll zu bleiben», schrieb er da. Er könne es kaum erwarten, krebsfrei zu sein und seine Fans in naher Zukunft bei einem Konzert zu sehen.

Nachwuchsregisseur für «Blade»-Fortsetzung im Gespräch

LOS ANGELES: Für die seit 2019 geplante «Blade»-Fortsetzung hat das Marvel-Studio nun möglicherweise einen Regisseur gefunden. Der in Pakistan geborene US-Regisseur Bassam Tariq (34) stehe in Verhandlungen, wie die Filmportale «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag berichteten. Tariq hatte zuletzt mit dem britischen Star Riz Ahmed («Sound of Metal») den Film «Mogul Mowgli» gedreht.

Vor zwei Jahren hatte Marvel-Produzent Kevin Feige die Fortsetzung der Action-Reihe um einen Vampirjäger angekündigt. Die Hauptrolle übernimmt der zweifache Oscar-Gewinner Mahershala Ali (47, «Green Book - Eine besondere Freundschaft», «Moonlight»). Im Februar wurde bekannt, dass die «Watchmen»-Autorin Stacy Osei-Kuffour das Drehbuch schreibt.

In der Trilogie «Blade» (1998), «Blade II» (2002) und «Blade: Trinity» (2004) verkörperte Wesley Snipes den Vampirjäger Blade. Die ersten drei Filme wurden in Folge von Stephen Norrington, Guillermo del Toro und David S. Goyer inszeniert.