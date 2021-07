Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.21 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

Neuer «Jackass»-Film mit Johnny Knoxville erscheint im Oktober

BERLIN: Fans der US-amerikanischen Serie «Jackass» um den Schauspieler Johnny Knoxville und seine Stunt-Crew dürfen sich auf einen neuen Film im Herbst freuen. «Wir sind zurück! Sicher etwas älter und um einiges grauer, aber definitiv nicht klüger», hieß es in einer Ankündigung auf Instagram. Titel des neuen Stunt-Streifens lautet demnach «Jackass Forever». Ein erster Trailer soll in der kommenden Woche erscheinen, der Film dann am 22. Oktober.

Markenzeichen von «Jackass» sind seit jeher halsbrecherische Stunts und eklige Mutproben. Die scheint es auch im mittlerweile vierten Film der Stunt-Männer zu geben. In einem weiteren Instagram-Post ist aus etwas Entfernung zu sehen, wie ein Mann (markiert ist Johnny Knoxville) aus einer riesigen Kanone geschossen wird. Auf einem weiteren Bild wird der 50-Jährige von dem Rücken eines Bullen geschleudert. Das Resultat: Eine Gehirnerschütterung, ein gebrochenes Handgelenk und eine gebrochene Rippe, wie es hieß.

Die Serie startete Anfang der 2000er auf dem Musiksender MTV. Der Vorgänger-Film «Jackass: Bad Grandpa» erschien im Jahr 2013. In dem neuen Film sind neben Johnny Knoxville wieder viele bekannte Gesichter aus der Serie dabei. Auf den Bildern zu erkennen waren unter anderem die Stunt-Männer Wee Man und Steve-O.

Militär beginnt Patrouillen in Südafrikas Spannungsgebieten

JOHANNESBURG: Nach tagelangen gewalttätigen Protesten und Plünderungen hat Südafrikas Militär in den betroffenen Regionen mit Patrouillen begonnen. Nach offiziellen Angaben der Polizei vom Dienstag gab es bisher mindestens neun Tote und zahlreiche Verletzte, darunter vier Polizisten. Angesichts einer Überzahl von Plünderern schritt die Polizei an vielen Orten erst relativ spät ein. Es gab bislang insgesamt knapp 500 Festnahmen.

Was als Protest gegen die Inhaftierung des Ex-Präsidenten Jacob Zuma begann, hat sich innerhalb weniger Tage zu großflächigen Ausschreitungen entwickelt. Diese hätten wichtige Lieferketten unterbrochen, die Südafrika innerhalb weniger Wochen «einem großen Risiko von Lebensmittel- und Medikamentenunsicherheit aussetzten könnten», warnte Präsident Cyril Ramaphosa am Montagabend in einer Fernsehansprache. Besonders während der Corona-Pandemie könne das lebensbedrohliche Folgen haben.

Betroffen sind vor allem die nördliche Provinz Gauteng mit der Wirtschaftsmetropole Johannesburg und der Hauptstadt Pretoria sowie Zumas östliche Heimatprovinz KwaZulu-Natal. In der dort besonders stark betroffenen Hafenstadt Durban teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit, dass es wegen der Proteste bei den städtischen Versorgungsdiensten - etwa der Wasserversorgung - zu Problemen kommen könne. Dringende Reparaturarbeiten könnten nicht ausgeführt werden.

Zuma war vergangene Woche wegen Missachtung der Justiz zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden, die er am späten Mittwoch antrat. Er muss sich vor einer Untersuchungskommission wegen verschiedener Korruptionsvorwürfe während seiner Amtszeit (2009-2018) verantworten, war aber einer Vorladung nicht gefolgt.

«Grüß' Sie, Frau Gruber» - «Bergdoktor»-Star über Treffen mit Fans

MÜNCHEN: Schauspielerin Monika Baumgartner wird auf der Straße von Passanten oft mit «Grüß' Sie, Frau Gruber» angesprochen. Seit 15 Jahren spielt die Münchnerin die Rolle der Lisbeth Gruber im ZDF-Dauerbrenner «Der Bergdoktor». Selbst wenn sie Maske trage, werde sie erkannt, sagte Baumgartner der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 70. Geburtstag am 19. Juli. Die Begegnungen mit den Fans der Familienserie seien meist sehr nett. Die Menschen erkundigten sich dann nach ihren Söhnen - und meinen die beiden TV-Söhne Hans Sigl und Heiko Rupprecht. «Ich finde das ganz rührend.»

Zurzeit laufen am Wilden Kaiser in Österreich die Dreharbeiten für die 15. «Bergdoktor»-Staffel. Die Serie hat sich zum Quotenhit entwickelt. Pro Folge schauen meist um sieben Millionen Menschen zu.

Jennifer Lopez packt Musical-Projekte an - «Lass uns das machen»

LOS ANGELES: Pop-Superstar Jennifer Lopez (51) will sich auf Musical-Projekte einlassen. «Lass uns das machen», schrieb die Sängerin und Schauspielerin am Montag in einem Tweet, in dem sie mehrere Produktionspartner verlinkte. Als Produzentin macht Lopez mit dem Verlag Concord, der unter anderem den Katalog des Songwriter-Teams Rodgers und Hammerstein besitzt, gemeinsame Sache. Laut der Mitteilung soll Lopez auf Musicals basierende TV-Serien und Filme produzieren. Auf Wunsch kann sie selbst auch Rollen darin übernehmen.

Sie sei mit Musicals aufgewachsen, teilte Lopez mit. Sie freue sich darauf, einige dieser klassischen Stoffe für eine neue Generation zum Leben zu erwecken. Concord hat die Rechte für hunderte Broadway-Musicals, darunter «A Chorus Line», «Hello Dolly» und «Dreamgirls». Zum Katalog des Verlags gehören Werke von Irving Berlin, Cole Porter, Lin-Manuel Miranda und Andrew Lloyd Webber.

Erst im Juni hatte Lopez mit ihrer Produktionsfirma Nuyorican Productions eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen. Nach dieser Vereinbarung sollen Filme und TV-Serien mit einem Augenmerk auf Diversität und Frauen vor und hinter der Kamera entstehen.

Lopez hat in über zwei Dutzend Filmen mitgewirkt, darunter «Out of Sight», «Manhattan Love Story», «The Boy Next Door» und «Hustlers». Zuletzt drehte sie die Action-Romanze «Shotgun Wedding», die 2022 in die Kinos kommen soll.