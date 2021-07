Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.21 | Überblick

Gwen Stefani zeigt Fotos von Hochzeit mit Blake Shelton

TISHOMINGO: US-Sängerin Gwen Stefani (51) hat ihren langjährigen Partner, Country-Musiker Blake Shelton (45), geheiratet. Beide teilten am Montag (Ortszeit) Bilder der Hochzeitsfeier auf Instagram. «3. Juli 2021. Träume werden wahr!!! (...) Ich liebe dich», schrieb die frühere No-Doubt-Frontfrau dazu. Auf einem der Fotos steht das Paar neben einer mehrstöckigen weißen Torte, auf einem anderen fahren beide in einem Golfcart davon. Shelton trägt dabei Jeans und ein weißes Hemd mit schwarzer Weste, Stefani weiße Cowboystiefel und ein weißes Kleid mit Tüllrock, das von der Star-Designerin Vera Wang angefertigt wurde. Wie mehrere US-Medien berichteten, fand die Hochzeit auf Sheltons Anwesen in Tishomingo, Oklahoma statt.

Die beiden Musiker lernten sich als Coaches bei der Castingshow «The Voice» kennen und sind seit 2015 ein Paar. Aus einer früheren Ehe mit dem Rockmusiker Gavin Rossdale hat Stefani drei Söhne. Shelton war zuvor zweimal verheiratet, bis 2015 mit der Country-Sängerin Miranda Lambert.

Sänger und Kosmopolit Alvaro Soler: Heimat ist einfach in uns

BERLIN: Der spanisch-deutsche Musiker Alvaro Soler (30) verbindet mit dem Begriff Heimat mehr als nur einen Ort. «Wenn ich in Spanien bin, bin ich immer der, der in Berlin wohnt. Und wenn ich in Deutschland bin, bin ich der Spanier. Das ist manchmal komisch», sagte der Musiker («Sofia», «La cintura») im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Am Ende legt man einfach fest, dass es egal ist, wo man ist. Es ist ja gerade das Schöne, zwischen den Kulturen pendeln zu können.» Er empfinde dadurch mehr Balance und größere Inspiration.

Der Musiker, der zuletzt auch in der Musikshow «The Voice Kids» zu sehen war, wurde in Barcelona geboren, lebte als Jugendlicher in Tokio und spricht sechs Sprachen. Mittlerweile pendelt er zwischen Berlin und Barcelona. «Ich habe mich irgendwann nicht mehr mit der Frage beschäftigt, wo ich denn nun leben möchte, weil mich das nur gestresst hat», sagte er der dpa. «Heimat ist einfach in uns. Das Wichtigste ist, dass wir glücklich sind. Egal wo.»

Der Sänger und Songschreiber veröffentlicht am Freitag (9.7.) sein drittes Album «Magia». Im September bringt er ein Buch heraus, in dem er von seinem Aufwachsen in verschiedenen Kulturen erzählt.

Regisseur von «Superman» und «Lethal Weapon»: Richard Donner ist tot

NEW YORK: Einer der Wegbereiter des klassischen Actionfilms, US-Regisseur Richard Donner, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Er sei am Montag im Alter von 91 Jahren aus zunächst nicht genannter Ursache gestorben, hieß es unter anderem in einem «Deadline»-Bericht. Seine Frau Lauren Shuler Donner sagte dem Branchenmagazin: «Er war ein großartiger Mann. Ich war eine sehr, sehr glückliche Frau. Aber er war sehr krank, also war es Zeit für ihn zu gehen.»

Der in New York geborene Regisseur begeisterte Fernsehzuschauer und Kinogänger über Jahrzehnte mit seinen TV-Episoden und Filmen, die vor allem im Genre zwischen Abenteuer und Action angesiedelt waren. Zu seinen bekanntesten Werken zählen «Superman» von 1978 mit Schauspieler Christopher Reeves und ab 1987 die Action-Komödienreihe «Lethal Weapon».

Auch der Kinder-Abenteuerfilm «Die Goonies» - produziert von Filmemacher Steven Spielberg - von 1985 wurde zu einem modernen Klassiker. Zusammen mit seiner Frau produzierte Donner außerdem eine Reihe von erfolgreichen Filmen, darunter in den 90ern und ab 2000 «Free Willy» und «X-Men».

Steven Spielberg nahm mit großen Worten Abschied von seinem Weggefährten: Mit ihm Zeit zu verbringen sei so gewesen, als wäre man mit «seinem Lieblingstrainer, dem klügsten Professor, dem wildesten Motivator, dem liebenswertesten Freund, dem treuesten Verbündeten» zusammen. «Er war ganz Kind. Ganz Herz. Die ganze Zeit. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist, aber sein heiseres, herzliches Lachen wird immer bei mir bleiben.»