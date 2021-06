Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.21 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Krimi von der Küste Quebecs: «Der dunkle Sog des Meeres»

BERLIN: In einem kleinen Fischerort an der kanadischen Atlantikküste spielt der Roman «Der dunkle Sog des Meeres» der Autorin Roxanne Bouchard. In dem abgelegenen Ort taucht auf der zur französischsprachigen Provinz Quebec gehörenden Halbinsel Gaspesie eines Tages eine Frau auf, die ihre Mutter sucht. Tatsächlich findet sich die Gesuchte, allerdings als Leiche, eingewickelt in ein Fischernetz. Aufklären soll den Fall Polizeisergeant Morales, der gerade erst aus der Großstadt Montreal in die Provinz gekommen ist. Schnell wird klar, dass die Tote ein Leben voller Geheimnisse hinter sich hat. Und Morales merkt, dass er noch längst nicht in dem Fischerort angekommen ist. Die wortkargen Einheimischen lassen niemanden ohne weiteres in ihre Gemeinschaft, und wenn sie dem Polizisten einmal etwas erzählen, kann er sich nie sicher sein, was wahr und was erfunden ist. Und in jeder Szene zeigt sich, wie sehr das allggenwärtige Meer das Leben der Menschen bestimmt. Ein ungewöhnlicher und faszinierender Krimi.

BERLIN: Der Rausch des Reisens: Eckhart Nickels «Von unterwegs»

Der aufregende Aufbruch hat zuletzt brachgelegen. Auf den Überschwang kurz vor einer Reise mussten die meisten in der Corona-Pandemie seit mehr als einem Jahr verzichten. In diesem Warten auf bessere Zeiten bietet Eckhart Nickel mit seinen mehr als vier Dutzend Erzählungen und Essays in «Von unterwegs» nun zumindest eine literarischen Abflug in weltweite Gefilde. In der Rolle des distinguierten Flaneurs reist der gebürtige Frankfurter in seinen Notizen und Berichten etwa zur Hildebrandt-Orgel im Naumburger Dom, in den «spröden Charme» des norditalienischen Triest, zu den «weiß lackierten Holzplanken» auf Sri Lanka oder nach San Francisco in den Buchladen City Lights, «einem heiligen Ort der Moderne». Mit erhabenem Blick ist der 54-Jährige das ganze Gegenteil eines Pauschaltouristen. Mit seinen Geschichten, historischen Anekdoten, Erinnerungen und Skizzen schält der Autor die Besonderheiten teils skurriler Orte wie etwa das Hotel «Imperial» in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba heraus - ganz ohne Überschwang oder Pathos, mitunter aber mit ein wenig Wehmut. Wer sich darauf einlässt, findet in Nickels geschraubtem Snobismus ein besonderes, weil vollkommen eskapistisches Vergnügen. Und wer nach der Story über die Billingham Bag nicht nach diesem scheinbar besonderen Handgepäckstück zumindest einmal googelt, der hat sich nur halbherzig auf «Von unterwegs» eingelassen.

Neues Museum zu Ehren von Märchenmeister H. C. Andersen wird eröffnet

ODENSE: In Dänemark wird ein neues Museum zu Ehren des weltberühmten Dichters Hans Christian Andersen eröffnet. Königin Margrethe II. wird am Mittwochnachmittag in Odense erwartet, um das H. C. Andersens Hus vor geladenen Gästen mit dem Durchschneiden eines Bandes feierlich einzuweihen. Am Abend wird das Museum in der drittgrößten Stadt Dänemarks dann für die Öffentlichkeit geöffnet. Erste Besucher können ab 19.00 Uhr hinein, sofern sie vorab ein Ticket gebucht haben.

H. C. Andersens Meisterstücke, etwa «Die kleine Meerjungfrau», «Die Prinzessin auf der Erbse» und «Das hässliche Entlein», zählen auch in Deutschland zu den Klassikern der Märchenwelt. Andersen ist 1805 in Odense geboren worden. Das historische Geburtshaus ist mit dem neuen Museum verknüpft, ansonsten versprechen die Betreiber ein modernes, architektonisch hochwertiges und interaktives Andersen-Universum.

Komplett fertig ist das 390 Millionen Kronen (rund 52,5 Millionen Euro) teure Museum allerdings noch nicht. Während die überwiegend unterirdische Ausstellung selbst so gut wie startklar ist, muss vor allem noch im Museumsgarten gearbeitet werden. Erwachsene zahlen im gesamten Juli nur den halben Preis statt wie üblich 165 Kronen (rund 22 Euro), für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 17 Jahren ist das Museum grundsätzlich kostenlos.

Weinmacher: Franziskus kann 2026 eigenen Papst-Wein trinken

ROM: Papst Franziskus (84) lässt einen Vatikan-Wein anbauen und kann für 2026 mit trinkfertigen Flaschen rechnen. «Ich habe den Weinberg angelegt», sagte der Weinberater des Papstes, der italienische Star-Winzer Riccardo Cotarella, der Deutschen Presse-Agentur. Der Vatikan habe ihn beauftragt, in Castel Gandolfo unweit von Rom, am langjährigen Sommersitz der katholischen Kirchenführer, auf zwei Hektar Wein zu pflanzen. Erste Nachrichten über das Projekt gab es schon Anfang 2021.

Franziskus selbst wohnt nicht in der Residenz in den Albaner Bergen, sondern im Vatikan in Rom. «Ich habe den Papst bisher nicht getroffen. Aber ich weiß, dass er hinter dem Projekt steht», sagte der 72-jährige Cotarella. Geplant sei eine Weinernte im Jahr 2023. «Der Wein des Papstes wird 2026 getrunken werden», erläuterte er. «Wir werden vermutlich 20.000 Flaschen herstellen.»

Cotarella erwartet nicht, dass das Produkt für kommerzielle Zwecke bestimmt sein wird. Der Wein dürfte nach seinen Worten eher für die Kirche selbst da sein, denn Wein spiele ja in der christlichen Religion eine große Rolle. Anfangs habe er die Idee gehabt, Reben aus dem Nahen Osten, etwa aus Palästina, für den vatikanischen Weinberg einzuführen, berichtete der Italiener. Doch das sei an bürokratischen Hürden gescheitert. Nun habe man Rebstöcke aus der Region verwendet.

Cotarella berät als Weinexperte zahlreiche Prominente, die eigenen Wein anbauen, sowie andere renommierte Höfe. Außerdem ist er Präsident des italienischen Weinherstellerverbands AIE.