Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

22.06.21

Berichte: Bryan Cranston und Annette Bening als Paar in neuer Komödie

LOS ANGELES: Die Hollywood-Stars Bryan Cranston (65, «Breaking Bad») und Annette Bening (63, «American Beauty») sollen bald in einer Komödie des Streamingdienstes Paramount+ als Ehepaar zu sehen sein. Die beiden übernehmen die Titelrollen in der Produktion «Jerry and Marge Go Large», wie mehrere US-Medien am Montag (Ortszeit) mit Bezug auf eine Mitteilung der Mediengruppe ViacomCBS berichteten. Demnach spielen Cranston und Bening in der Komödie ein Rentner-Ehepaar, das mithilfe eines mathematischen Tricks 27 Millionen US-Dollar im Lotto gewinnt und mit dem Geld seine verschlafene Heimatstadt in Michigan auf Vordermann bringt. Regie führt demnach David Frankel («Der Teufel trägt Prada»).

Das Skript von Brad Copeland («Arrested Development») basiert auf einer wahren Geschichte, die erstmals von der «Huffington Post» veröffentlicht wurde. Die Dreharbeiten für den Film sollen im Juli starten, ein Termin für die Veröffentlichung war zunächst nicht bekannt.

Friedenspreisträgerin: Frauen in Simbabwe tragen die Hauptlast

FRANKFURT/MAIN/HARARE: Die diesjährige Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga (62) macht sich Sorgen um die Lage der Frauen in ihrem Heimatland. «Die politische Situation in Simbabwe ist durch einen stetigen Niedergang geprägt, in dem wir uns nun seit fast zwei Jahrzehnten befinden», sagte die simbabwische Autorin und Filmemacherin der Deutschen Presse-Agentur. Sie erhält im Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Frauen seien heute in einer schlechteren Position als zur Jahrtausendwende.

Rein rechtlich sei die Lage für Frauen gut. «Unsere Verfassung verbietet geschlechtsspezifische Diskriminierung. Aber dazu haben wir es mit einer historischen Lage der Frauen zu tun, die nicht so positiv ist. Insbesondere während der Kolonialzeit, als das Gesetz Frauen zu Minderjährigen machte, war es schwierig, sich zu emanzipieren. Das Gesetz hat sich geändert, aber die Bräuche von damals gelten nun als Tradition: Der Unterwürfigkeitsstatus von Frauen ist Teil des Lebensverständnisses der Menschen hier.»

Dazu komme, dass in der aktuellen Wirtschaftskrise die Frauen die Hauptlast trügen. Die wirtschaftliche Misere zehre an der Energie. «Die Menschen müssen sich auf das Überleben konzentrieren. Es gibt nicht viel Spielraum dafür, eine Energie anders einzusetzen.» Junge Frauen gingen seltener zur Schule, zeigten riskantes Sexualverhalten und fänden seltener bezahlte Arbeit. «Infolgedessen befinden sich Frauen in einer schlechteren Position als noch vor zwei Jahrzehnten.»

Simbabwe mit der Hauptstadt Harare liegt im südlichen Afrika. Einst galt das rohstoffreiche und fruchtbare Land mit seinen rund 15 Millionen Einwohnern als Brotkammer des Kontinents, es wurde aber vom 2019 gestorbenen Langzeitpräsidenten Robert Mugabe heruntergewirtschaftet. Auf dem UN-Index der menschlichen Entwicklung, ein Wohlstandsindikator, liegt das Land auf Platz 150 von 189.

«Smartphone-Generation» soll Logo für Queen-Jubiläum kreieren

LONDON: Mit einem Wettbewerb für junge Designer sucht der britische Palast ein Logo für das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) im kommenden Jahr. Aufgerufen sind 13- bis 25-Jährige, um ein passendes Emblem für die «Smartphone-Generation» zu erstellen, wie der Chef des Albert-and-Victoria-Museums in London, Tristram Hunt, einer Mitteilung zufolge sagte.

Es handele sich um eine vielschichtige Herausforderung, denn die Monarchie sei untrennbar mit der Identität der Nation verbunden und stelle zugleich eine globale Dimension dar. «Dies ist ein spannender Zeitpunkt, um dabei zu helfen, das Monarchie-Emblem für die Smartphone-Generation zu definieren», sagte Hunt. Der Wettbewerb endet am 16. Juli, die Sieger würden «im Sommer» bekanntgegeben.

Eigens zum sogenannten Platin-Jubiläum der Queen plant das Vereinigte Königreich vom 2. bis 5. Juni 2022 ein viertägiges Fest der Monarchie - es gibt sogar für alle Briten einen freien Tag extra. Geplant sind eine große Militärparade, ein Gottesdienst, ein Konzert mit Weltstars sowie ein Pferderennen, denn die Königin gilt als Pferdenärrin.

Queen Elizabeth hatte am 6. Februar 1952 den Thron bestiegen, nachdem ihr Vater Georg VI. plötzlich gestorben war. Sie ist nun die am längsten regierende Monarchin der britischen Geschichte. Gekrönt wurde die Königin am 2. Juni 1953.

Christoph Waltz und Willem Dafoe drehen «Dead For A Dollar»-Western

LOS ANGELES: Hollywood-Star Christoph Waltz (64) will nach seiner oscargekrönten Rolle in dem Tarantino-Western «Django Unchained» wieder einen Western drehen. An der Seite von Willem Dafoe (65, «Platoon», «Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit») übernimmt er in «Dead For a Dollar» eine Hauptrolle, wie das Kinoportal «Deadline.com» am Montag berichtete. Regie führt der Western-Experte Walter Hill (79, «Geronimo - Eine Legende», «Wild Bill», «Last Man Standing»), der auch Blockbuster wie «Nur 48 Stunden» drehte und die «Alien»-Filme produzierte.

«Dead For a Dollar» ist 1897 in New Mexico angesiedelt. Waltz soll einen Kopfgeldjäger spielen, der die angeblich entführte Frau eines reichen Geschäftsmannes im Nachbarland Mexiko aufspürt. Dort trifft er auch auf einen alten Widersacher (Dafoe).

In «Django Unchained» mimte Waltz den Kopfgeldjäger Dr. King Schultz, die Rolle brachte ihm 2013 den zweiten Oscar als bester Nebendarsteller ein. Der Schauspieler ist in dem kommenden James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» an der Seite von Daniel Craig zu sehen.

Stars um George Clooney gründen Filmschule für mehr Diversität

LOS ANGELES: Hollywoodstars wie George Clooney, Don Cheadle, Kerry Washington, Mindy Kaling und Eva Longoria sind in Los Angeles an einem Schulprojekt beteiligt, das Minderheiten leichteren Zugang zur Filmindustrie ermöglichen soll. Ab Herbst 2022 sollen Highschool-Schüler an der «Roybal School of Film and Television Production» aufgenommen werden, wie der Schulbezirk Los Angeles am Montag mitteilte. Das Programm für mehr Diversität spricht gezielt Schüler aus unterversorgten Gemeinden an.

Man müsse früh damit beginnen, Diversität zu fördern, sagte Oscar-Preisträger Clooney in der Mitteilung. Die jungen Leute sollen im Unterricht unter anderem in den Bereichen Kameraführung, Schnitt, Spezialeffekte und Ton ausgebildet werden. «Es bedeutet auch Praktika, die zu gut bezahlten Berufsmöglichkeiten führen», erklärte der Regisseur, Schauspieler und Produzent. Die Schule will auch dabei helfen, den Kontakt zu bekannten Filmemachern und Geschäftsleuten in der Branche herzustellen.