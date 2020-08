Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.08.20 | Aktualisiert um: 15:45 | Überblick

Die Ärzte kündigen mit «Morgens Pauken» erste Albumsingle an

BERLIN: Mit der Single «Morgens Pauken» will die Punkband Die Ärzte einen Vorgeschmack auf ihr für Herbst angekündigtes neues Album geben. Die unter der Selbstbezeichnung «Die beste Band der Welt» agierenden Berliner Musiker Bela B (57), Farin Urlaub (56) und Rodrigo Gonzalez (52) versprechen für den 21. August eine «philosophische Hymne» über den Morgen nach langem Abend und einer «unvergesslichen, aber viel zu kurzen Nacht». Dem Stück wird in einer Mitteilung vom Dienstag viel Potenzial bescheinigt: «Obwohl Musik kein Mensch ist, kein Mensch sein kann, wird diese Single dein neuer bester Freund. Bzw. deine neue beste Freundin. Oder auch dein neues bestes Freundperson**.»

Zur Single gehört auch das im März veröffentlichte Corona-Stück «Ein Lied für jetzt», in dem Die Ärzte aus dem jeweiligen Homeoffice die Langeweile in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten besingen. Mit den Folgen der Krise hatten sich Bela B und Farin Urlaub auch während einer gemeinsamen Comic-Lesung im Kreuzberger Szene-Club SO36 befasst. Über die Spendenaktion für seit Monaten geschlossene Berliner Clubs wurden bisher gut 40.000 Euro gesammelt. Ziel sind 200.000 Euro.

Günther Maria Halmer: Mein Vater sah die Schauspiel-Karriere kritisch

BERLIN: Der Film- und Fernsehschauspieler Günther Maria Halmer («Enkel für Anfänger») glaubt, dass sein Vater seine Schauspiel-Karriere kritisch gesehen hat. «Die «Münchner Geschichten» hat er schon noch gesehen», sagte der 77-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe in Bezug auf seine erste große Fernsehrolle in den 70er Jahren. «Aber er hat mir nicht gesagt, was er dabei empfunden hat.»

«Ich glaube, das ist so, wie wenn ein unsportlicher Mensch einen Sohn hat, der Fußballstar wird», sagte Halmer weiter. «Der weiß nicht, was er davon halten soll.» Sein Vater habe klare Vorstellungen gehabt, wie sein Leben aussehen sollte: «Doktortitel, Anwalt. Und plötzlich wird aus mir ein Schauspieler. Was ist denn das? Man nimmt eben an, dass das Kind, das seine Gene hat, so wird, wie man selbst ist. Aber so ist es eben nicht», sagte Halmer.

«Dirty Harry» und «Seinfeld»: Schauspieler Reni Santoni gestorben

LOS ANGELES: Fernsehzuschauer kennen ihn von Gastauftritten in Dutzenden US-Serien: Der Schauspieler Reni Santoni ist tot. Er starb bereits am Samstag im Alter von 81 Jahren, wie seine Freundin Tracy Newman den Magazinen «People» und «The Hollywood Reporter» sagte.

Die bekanntesten Rollen von Santoni waren der Pizzabäcker Poppie aus der Sitcom «Seinfeld» (1994-1998) und der Polizist Chico Gonzalez an der Seite von Clint Eastwood in dem Spielfilm «Dirty Harry» (1971). Beim Thriller mokiert sich Rauhbein Harry Callahan (Eastwood), dass ihm der «Junge von College» (Santoni) zugeteilt wurde, nachdem zwei andere Partner entweder in der Klinik oder auf dem Friedhof landeten.

Santoni war in Nebenrollen überaus präsent. Gastauftritte hatte er unter anderem in den Serien «Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte», «Walker, Texas Ranger», «Zurück in die Vergangenheit», «Miami Vice», «Detektiv Rockford» und «Lou Grant». Auch in der Detektivkomödie «Tote tragen keine Karos» (1982) und dem Actionfilm «Die City-Cobra» (1986) wirkte er mit. Der gebürtige New Yorker starb eines natürlichen Todes, nachdem er mehrere Monate in einem Hospiz in Los Angeles in Pflege gewesen war, sagte seine Freundin den Blättern.

«El Mundo»: Geste von Juan Carlos wird Monarchiegegner nicht bremsen

MADRID: Zur Entscheidung von Spaniens Altkönig Juan Carlos, wegen einer Korruptionsaffäre das Land zu verlassen und ins Ausland zu ziehen, schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Dienstag:

«Machen wir uns nichts vor. Nicht einmal eine so dramatische Geste wie die von Juan Carlos wird den Kreuzzug jener stoppen, die die Abschaffung der Monarchie als Ziel haben. Das Schlimme ist, dass es darunter auch welche gibt, die im Kabinett sitzen. Und natürlich gehören dazu auch alle separatistischen Unterstützer der Regierung. (Der sozialistische Ministerpräsident) Pedro Sánchez hatte vom Königshaus überzeugende Gesten verlangt. Jetzt hat er sie. Er hat nun die Pflicht, mit dem Schutz der Krone zu beginnen.»

Taylor Swift bricht Rekord: Künstlerin mit meisten Songs in US-Charts

LOS ANGELES: Pop-Star Taylor Swift (30) hat den Rekord für die meisten «Billboard Hot 100»-Einträge von Frauen in der Geschichte der US-Charts gebrochen. Swift liegt mit 113 Liedern vor der US-Rapperin Nicki Minaj mit 110. Das berichtete das «Billboard»-Magazin, das die US-amerikanischen Charts veröffentlicht.

Da alle 16 Songs von Swifts neuem Album «Folklore» ihr Debüt in den Charts feierten, stieg die Gesamtzahl von 97 auf 113 Titel. Minaj (37) hatte die Bestmarke seit dem 1. April 2017 gehalten. Sie überholte damals die verstorbene Soul-Ikone Aretha Franklin, die mit 73 Liedern in den US-Charts fast 40 Jahre lang den Rekord gehalten hatte.