Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.05.21 | Überblick

«Born This Way»-Feier: Lady Gaga erhält Schlüssel für West Hollywood

LOS ANGELES: Popstar Lady Gaga (35) ist zum zehnten Jubiläum ihres Hit-Albums «Born This Way» im kalifornischen West Hollywood gefeiert worden. Die Sängerin postete am Montag in ihren sozialen Medien Fotos von der Zeremonie in der liberalen Stadt mit einem großen Homosexuellenanteil. In Regenbogenfarben war «Born This Way» in Großbuchstaben auf eine Straße gemalt. Bürgermeisterin Lindsey P. Horvath hatte dem Star am Sonntag einen symbolischen Schlüssel zu der Stadt überreicht. Als Künstlerin und Aktivistin sei sie zur kulturellen Ikone dieser Generation geworden, sagte Horvath.

Der schwarze, schwule Prediger und Aktivist Carl Bean habe ihr Album von 2011 inspiriert, erklärte die Grammy-Preisträgerin auf Twitter. Er habe 1975, elf Jahre vor ihrer Geburt, über «Born This Way» gesungen und sich mutig für Toleranz und Freiheit eingesetzt.

Lady Gagas zweites Studioalbum war am 23. Mai 2011 erschienen. Viele der Lieder drehen sich um Identität, gegenseitige Akzeptanz und LGBTQ-Rechte. LGBTQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und queere Menschen.

Lindsay Lohan erhält Hauptrolle in Netflix-Romanze

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Lindsay Lohan (34, «Girls Club - Vorsicht bissig!») erhält die Hauptrolle in einer Netflix-Romanze. Sie werde eine verwöhnte und frisch verlobte Hotel-Erbin spielen, die bei einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert und von einem «attraktiven Hüttenwirt» und dessen altkluger Tochter aufgenommen wird, teilte der Streamingdienst am Montag (Ortszeit) mit. Die weitere Besetzung der noch titellosen Komödie wurde zunächst nicht bekannt.

Lohan hatte in den letzten Jahren nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller «Among the Shadows». Bekannt wurde der frühere Kinderstar durch Hit-Komödien wie «Freaky Friday», «Girls Club - Vorsicht bissig» und der Käfer-Klamotte «Herbie Fully Loaded». Doch dann geriet Lohan mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und Skandalen in die Schlagzeilen, die Filmkarriere lag lange brach.

Hauptrolle für Timothée Chalamet in «Willy Wonka»-Verfilmung

LOS ANGELES: US-Schauspieler Timothée Chalamet (25) soll die Hauptrolle in einer weiteren Verfilmung über den Schokoladenfabrikanten Willy Wonka aus der Kinderbuchvorlage des britischen Autors Roald Dahl übernehmen. Das geplante Filmmusical dreht sich um das Leben des jungen Wonka, bevor er zu dem berühmten Fabrikbesitzer wird, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag berichteten. Chalamets Sprecher teilten laut «Variety» mit, dass der Schauspieler in dieser Rolle auch tanzen und singen werde. Der Drehstart ist für September geplant.

Das Studio Warner Bros. hat Regisseur Paul King, den Macher der «Paddington»-Filme, mit dem Projekt beauftragt. «Harry Potter»-Produzent David Heyman ist ebenfalls an Bord. In der 1964 veröffentlichten Geschichte «Charlie und die Schokoladenfabrik» von Roald Dahl (1916-1990) erhält der kleine Charlie Bucket aus ärmlichen Verhältnissen Eintritt in die Schokoladenfabrik des kauzigen Fabrikanten Willy Wonka, eine fantastische Welt aus Süßigkeiten.

US-Komiker Gene Wilder spielte Wonka 1971 in «Charlie und die Schokoladenfabrik». Das Buch wurde 2005 auch von Tim Burton verfilmt, Johnny Depp stellte darin den schrägen Fabrikanten dar.

Chalamet war 2018 für die Hauptrolle in dem Beziehungsdrama «Call Me By Your Name» für einen Oscar nominiert. Zuletzt drehte er den Science-Fiction-Streifen «Dune», der im Herbst in die Kinos kommen soll.

Erster «Eternals»-Trailer für starbesetzten Marvel-Film im Netz

LOS ANGELES: Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden und Kumail Nanjiani: Der erste Trailer für den Marvel-Film «Eternals» stimmt auf ein starbesetztes Kinoabenteuer ein. Marvel Studios veröffentlichte den zweiminütigen Clip am Montag (Ortszeit), der auf Anhieb millionenfach angeklickt wurde.

Die Eternals (die Ewigen) sind unsterbliche Wesen, die seit Jahrtausenden heimlich auf der Erde leben und den Bewohnern unerkannt mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. Nun kommen sie plötzlich zum Vorschein, um eine Gefahr abzuwehren. «Über die Jahre hinweg sind wir nie eingeschritten, bis jetzt», erzählt die von Hayek gespielte Figur Ajak. In einer Trailer-Szene landen die Superhelden mit einem futuristischen Raumschiff an einer wilden Küste in einer kargen Landschaft, wo Menschen leben.

Nach mehreren Aufschüben wegen der Corona-Pandemie soll der Film nun Anfang November in die Kinos kommen. Es ist die erste große Hollywood-Produktion der in Peking geborenen Filmemacherin Chloé Zhao, die im April für «Nomadland» mit dem Oscar ausgezeichnet worden war. Das Road-Movie gewann zudem den Oscar als bester Film und für Hauptdarstellerin Frances McDormand. Mit Zhao wurde erst zum zweiten Mal in der Oscar-Geschichte eine Frau mit dem Regiepreis geehrt.