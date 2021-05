Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.05.21 | Überblick

Hirschhausen: Große Hebel gegen die Klima-Krise hat nur die Politik

BERLIN: Der Mediziner Eckart von Hirschhausen sieht die großen Hebel bei Klima-Krise und Artensterben in einer besseren Politik. So wichtig das Engagement jedes einzelnen sei, entscheidend sei vor allem, dass die Politik aufwache und handle. «Denn ich kann nicht «eigenverantwortlich» dafür sorgen, dass endlich Bahnfahren in Deutschland so gut funktioniert wie in Frankreich, Japan oder der Schweiz, dass nachhaltige Landwirtschaft gefördert wird und es endlich einen wirksamen CO2-Preis gibt», sagte von Hirschhausen der Deutschen Presse-Agentur. «Dafür braucht es keine Ökomoral, sondern wissenschaftsbasierte Ordnungspolitik und Gesetze.»

In seinem neuen Buch «Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben» beschreibt der Kabarettist, Autor und TV-Moderator, warum Corona-Pandemie und Klima-Krise nicht unabhängig voneinander zu sehen sind. «Die Krisen hängen zusammen», sagte er. Beim Thema Klima gehe es immer auch um das Thema Gesundheit. «Wir müssen nicht «das Klima» retten - sondern uns.» Endlich zu handeln, sei extrem dringlich. «Die nächsten zehn Jahre entscheiden darüber, wie die nächsten 10.000 Jahre für unsere Zivilisation werden», so von Hirschhausen.

Durch Verzicht könne die Menschheit auch gewinnen, betonte der Mediziner. «Jede Menge Lebensqualität!» Stärker das Rad anstelle des Autos zu nutzen und mehr Gemüse statt Fleisch zu essen zum Beispiel biete gesundheitliche Vorteile. «Ich atme lieber die Abgase von zehn Radfahrern ein als von einem SUV.»

Eckart von Hirschhausen (Jahrgang 1967) engagiert sich seit einigen Jahren für eine medizinisch und wissenschaftlich fundierte Klimapolitik und gründete 2020 die Stiftung «Gesunde Erde - Gesunde Menschen».

Katzenberger ins Dschungelcamp? Das Essen wäre das Problem

KÖLN: Daniela Katzenbergers Ehemann Lucas Cordalis zieht 2022 ins RTL-Dschungelcamp - die 34-Jährige hätte bei einer eigenen Teilnahme aber ein großes Problem. Dabei gehe es nicht etwa darum, dass man im Camp ungeschminkt gezeigt werde, oder um die Hygiene, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin auf dem Campingplatz groß geworden», versicherte Katzenberger. Die Krux sei eine andere: «Das Essen. Wenn ich hungern müsste, wäre das der Punkt, an dem ich aussteige», sagte sie.

Lucas Cordalis, ihr Ehemann, ist für 2022 als Camp-Bewohner vorgesehen. Der Sohn von «Dschungelkönig» Costa Cordalis fiebert dem Start bereits entgegen. «Sie haben mich oft gefragt und ich habe immer nein gesagt», sagte er. «Ich dachte: Ein König in der Familie reicht. Aber mein Vater lebt jetzt nicht mehr und ich denke, er würde sich freuen, wenn ich da weit komme.»

Bei der Reality-Reihe «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca» sind die zwei ab Mittwoch in sechs neuen Folgen bei RTLzwei zu sehen.

Vorwürfe gegen Autor: Roth-Biografie bekommt neuen US-Verlag

NEW YORK: Nachdem die Auslieferung eines Werks über den 2018 gestorbenen US-Autor Philip Roth wegen Vorwürfen sexueller Belästigung gegen den Biografen vorerst ausgesetzt worden war, hat das Buch einen neuen Verlag gefunden. Skyhorse Publishing habe die Rechte erworben, teilte der Verlag am Montag in New York mit. Mitte Juni solle das Werk als Taschenbuch erscheinen, bereits zuvor als digitales Buch und Hörbuch.

Die rund 900 Seiten dicke Biografie «Philip Roth. The Biography» war Anfang April bei W.W. Norton erschienen, der Verlag hatte Auslieferung und Bewerbung aber Ende April vorerst ausgesetzt, nachdem mehrere Frauen dem Biografen Blake Bailey sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Zudem beendete die Literaturagentur The Story Factory die Zusammenarbeit mit Bailey. Der 57 Jahre alte Bailey wies die Vorwürfe zurück.

Roth (1933-2018), der mit Bestsellern wie «Der menschliche Makel» oder «Verschwörung gegen Amerika» weltberühmt geworden war, hatte Bailey noch selbst als seinen Biografen ausgewählt, ihm vor seinem Tod ausführliche Interviews und Zugang zu seinem Archiv gewährt. Erste Rezensionen des Werks in den USA waren überwiegend positiv ausgefallen.