Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.04.21 | Aktualisiert um: 12:45 | Überblick

Taylor Swift: Drittes Nummer-eins-Album in unter einem Jahr

BERLIN: US-Popstar Taylor Swift hat einen weiteren Chart-Rekord gebrochen: Ihr Album «Fearless (Taylor's Version)» erreicht Platz eins der US-Albumcharts und ist damit (nach «Folklore» und «Evermore») das dritte Swift-Album an der Chartspitze in weniger als einem Jahr. Vor Swift gelang das noch keiner Musikerin, wie das US-Magazin «Billboard» berichtete, das die Charts herausgibt. Den vorigen Rekord hielt demnach Disco-Königin Donna Summer mit drei Nummer-eins-Alben in knapp 14 Monaten.

Swifts aktuelle Veröffentlichung ist eine Neueinspielung ihres Albums «Fearless» aus dem Jahr 2008. Nachdem ihr früheres Label Big Machine die Rechte an «Fearless» und fünf weiteren Alben zweimal weiterverkauft hatte, versuchte die 31-Jährige vergeblich, die Rechte an ihrer Musik zurückzugewinnen. 2019 gab die Songwriterin bekannt, dass sie ihre ersten sechs Studioalben neu aufnimmt - als «Taylor's Version».

Sänger Joris: Ohne Feinfühligkeit verlieren wir den Blick füreinander

BERLIN: Popsänger Joris (31) hat es sich abgewöhnt, andere Menschen vorschnell zu verurteilen. «Wenn dich etwas an jemandem stört, solltest du dir immer bewusst sein: Du weißt nicht, was bei dem oder der anderen gerade los ist. Damit bin ich die vergangenen Jahre viel besser gefahren», sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Der in Niedersachsen als Joris Ramon Buchholz geborene Sänger plädiert für mehr Empathie im gesellschaftlichen Miteinander. «Du kannst anderen nicht immer anmerken, dass sie durch eine schwere Zeit gehen. Wenn man da nicht ein bisschen feinfühlig ist, verlieren wir oft den Blick füreinander.»

Der Songwriter, der derzeit an der Vox-Musikshow «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert» teilnimmt, veröffentlicht am Freitag (23. April) sein drittes Album «Willkommen Goodbye».

Sarah Lombardi plant ihre Hochzeit noch recht vorsichtig

KÖLN: Die Pläne von Popsängerin und Influencerin Sarah Lombardi (28) für ihre Hochzeit nehmen nur langsam Gestalt an. «Wir planen sie, aber langsam. Wir wissen noch nicht wirklich, wie es ablaufen wird. In der momentanen Zeit ist es ja auch schwierig», sagte Lombardi der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Vielleicht werde es auch nicht so groß - sondern erstmal standesamtlich. «Wir haben da noch keinen genauen Plan», versicherte sie. Die 28-Jährige hatte im vergangenen November publik gemacht, dass sie sich mit ihrem Partner Julian verlobt hat. An der Beziehung der beiden nehmen viele ihrer Instagram-Follower Anteil.

Momentan ist Lombardi mit neuer Musik zu hören - sie hat ein Album mit dem Titel «Im Augenblick» eingesungen.

Olivia Colman nimmt Marvel-Serie «Secret Invasion» ins Visier

LOS ANGELES: In der Netflix-Serie «The Crown» spielte Olivia Colman (47) die britische Queen, mit ihrer Hauptrolle in der Königshofgroteske «The Favourite» gewann sie 2019 den Oscar als beste Schauspielerin. Nun könnte Colman ihr Debüt im Marvel Universum feiern. Der britische Star soll um eine Rolle in der geplanten Serie «Secret Invasion» verhandeln, wie die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Montag (Ortszeit) berichteten.

Für die Serie vom Streaminganbieter Disney+ sind bereits Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn an Bord. Jackson tritt in seiner früheren «Captain Marvel»-Rolle als Agent Nick Fury auf, Mendelsohn als Skrull-Anführer Talos. Über Colemans mögliche Rolle in dem Superhelden-Abenteuer wurde zunächst nichts bekannt.

«Secret Invasion» war im vorigen Jahr als neue Marvel-Serie angekündigt worden, ein Sendetermin steht noch nicht fest. Im Juni soll zunächst die neue Marvel-Serie «Loki» mit Tom Hiddleston in der Schurkenrolle bei Disney+ Premiere feiern.

Coleman ist derzeit im Oscar-Rennen. Die Schauspielerin ist für ihre Nebenrolle in dem Familiendrama «The Father» an der Seite von Anthony Hopkins nominiert.