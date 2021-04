Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.04.21 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

The Weeknd spendet Dollar-Million für Opfer des Tigray-Konflikts

BERLIN: R&B-Superstar The Weeknd (31, «Blinding Lights») hat angekündigt, mit einer Spende von einer Million Dollar (rund 850.000 Euro) Menschen in der äthiopischen Region Tigray zu unterstützen. «Mein Herz bricht für meine Leute in Äthiopien, wo unschuldige Zivilisten - von kleinen Kindern bis zu Alten - sinnlos ermordet werden und ganze Dörfer aus Angst und Zerstörung verlassen werden», schrieb der Musiker bei Instagram.

Der Sänger und Rapper, mit bürgerlichem Namen Abel Makkonen Tesfaye, wurde im kanadischen Toronto als Sohn äthiopischer Einwanderer geboren. Mit seiner Spende wolle er über das World Food Programme der Vereinten Nationen (UN) zwei Millionen Mahlzeiten zur Verfügung stellen. Außerdem wolle er andere, «denen es möglich ist», ermutigen, ebenfalls zu spenden.

Nach Angaben des Branchenblatts «Variety» spendete der Grammy-Preisträger allein im vergangenen Jahr rund 1,8 Millionen Euro für humanitäre Zwecke: unter anderem für die Covid-19-Bekämpfung in seinem Heimatbezirk Scarborough, einem Vorort von Toronto, für die «Black Lives Matter»-Bewegung und die Opfer der Explosion in Beirut.

Die Regierung in Addis Abeba hatte im November eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) im Norden Äthiopiens begonnen, die bis dahin in der gleichnamigen Region an der Macht war. Hintergrund waren jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Der Konflikt hat Hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben und große Zerstörungen angerichtet.

Lil Nas X erreicht wieder US-Chartsspitze - und teilt kräftig aus

BERLIN: US-Rapper Lil Nas X (21) hat seinen zweiten Song an die Spitze der US-amerikanischen Charts gebracht - und sich dafür kräftig gefeiert, inklusive Seitenhieb gegen Nicht-Fans. «Ich hoffe, meine Hater sind traurig», schrieb er auf Twitter.

Das Stück «Montero (Call Me By Your Name)» stieg am Montag (Ortszeit) direkt auf Platz eins in die «Hot 100» ein, berichtete das Magazin «Billboard», das die Charts herausgibt. Auf Twitter würdigte der Musiker seinen Erfolg mit einem Video, das er schon im vorigen Juni aufgenommen habe. Darin gratulierte er seinem Zukunfts-Ich zu dem erhofften Erfolg. «Ich bin stolz auf dich», sagt Lil Nas X, der bürgerlich Montero Lamar Hill heißt, in dem Video. «Du verdienst alle guten Dinge, die gerade passieren.»

Als einer von wenigen Rappern sprach Lil Nas X 2019 erstmals öffentlich über seine Homosexualität. Auch in «Montero» geht es um schwule Liebe: In dem dazugehörigen Musikvideo wird Lil Nas X aus dem Garten Eden und vor Gericht geführt. Schließlich landet er über eine lange Poledance-Stange in der Hölle, wo er den Teufel verführt. Das Video wurde innerhalb kurzer Zeit millionenfach geklickt, zog aber auch empörte Reaktionen aus dem konservativen Lager auf sich.

Seinen Durchbruch hatte der Rapper 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». Zu dieser Zeit hätten ihn private Probleme und Suizidgedanken beschäftigt, wie er im Februar berichtete. «Ihr alle habt einem 19-Jährigen, der gerade den Tiefpunkt seines Lebens überstanden hatte, gesagt, dass er nie wieder einen Hit haben würde», schrieb Lil Nas X. «Ihr habt ihm gesagt, dass er aufhören soll. Aber vier Multi-Platin-Songs und zwei Nummer-eins-Hits später ist er immer noch da.» Der 21-Jährige bedankte sich bei seinem Team und seinen Fans. Dieses Jahr will Lil Nas X sein Debütalbum veröffentlichen.

Kate Winslet über Homophobie in Hollywood: «Das ist doch furchtbar»

BERLIN: Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (45, «Der Vorleser») ist empört darüber, dass sich queere Kolleginnen und Kollegen in Hollywood immer noch oft verstecken müssten. «Ich kann gar nicht sagen, wie viele junge Schauspieler ich kenne - manche schon bekannt, manche am Anfang ihrer Karriere -, die große Angst davor haben, dass ihre Sexualität öffentlich gemacht wird und dass sie dann nicht mehr für Hetero-Rollen engagiert werden», sagte die mit dem Filmdrama «Titanic» weltberühmt gewordene Britin der «Sunday Times». «Das ist doch furchtbar.»

Winslet erzählte in dem Interview die Geschichte eines bisexuellen Schauspielers, dem sein Agent gesagt habe, dass er besser nicht öffentlich über seine sexuelle Orientierung sprechen solle. «Ich kenne mindestens vier Schauspieler, die ihre Sexualität wirklich verstecken», sagte sie. Nach ihrer Einschätzung litten vor allem Männer unter dem «Stigma». Sie hoffe, dass es bald normal werde, offen homosexuelle Schauspieler für homosexuelle Rollen auszuwählen. Aktuell sei es jedoch noch so, dass queere Geschichten nur mit «großen Namen» überhaupt produziert würden.

Winslet selbst als heterosexuelle Schauspielerin spielt in ihrem neuen Film «Ammonite», der im Februar beim Streamingdienst Hulu startete, eine lesbische Paläontologin. Natürlich könne man darüber reden, ob sie die Rolle möglicherweise jemandem weggenommen habe, so Winslet. «Aber ich weiß, dass diese Rolle niemand anderem angeboten wurde.» Indem sie sie angenommen habe, könne sie immerhin eine «LGBTQ-Geschichte in die Wohnzimmer bringen». Die Abkürzung LGBTQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen.

Anna Brüggemann schrieb einen «Trennungsroman»

BERLIN: Die Berliner Schauspielerin und Drehbuchautorin Anna Brüggemann (40) hat einen Roman über die Trennung eines Paares geschrieben. Autobiografisch sei das Buch überhaupt nicht, sagte Brüggemann («Kreuzweg», «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl») der Deutschen Presse-Agentur. «Ich hatte nie so eine Beziehung, wie sie in diesem Buch beschrieben wird.» Der Impuls für den Roman war demnach vielmehr, dass sie beobachtete, wie sich viele Paare in ihrem Umfeld in den 20ern nach langer stabiler Beziehung trennen, und das immer nach gleichen Muster. Der Titel «Trennungsroman» war ein nächtlicher Einfall. Das bei Ullstein erschienene Buch handelt von Thomas und Eva, beide Anfang 30 und seit acht Jahren ein Paar. Nachdem sie nach zwei Jahren in Paris nach Berlin zurückkehrt, steuern die beiden auf eine Trennung zu.

Brüggemann machte 2018 bei der Berlinale Furore - mit einer Aktion gegen das Modediktat auf dem roten Teppich. Frauen sollen dort anziehen, was sie möchten, so die Botschaft. «Nobody's doll» hieß die Aktion, mit der sie sagen wollte, dass Schauspielerinnen keine Puppen, sondern Künstlerinnen sind. Was sich seitdem geändert hat? Was sich nicht geändert hat, ist laut Brüggemann, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, einen sehr niedrigen Body-Mass-Index haben, also sehr dünn sind. Aber zumindest nähmen sich Frauen auf roten Teppichen in Deutschland mehr Freiheit, so Brüggemann. Die Zwänge hätten sich etwas gelockert. «Aber vielleicht wünsche ich mir das auch nur.»

Grönemeyer wird 65: «Bochumer Junge», Musiktalent und Aufsteiger

BOCHUM: Herbert Grönemeyer, einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands, wird am Montag (12.4.) 65 - und da gratuliert auch die alte Heimat. «Egal, wo sein Wohnsitz ist, für uns ist und bleibt Herbert Grönemeyer ein «Bochumer Junge»», sagt der dortige Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD). Der Schauspieler und Sänger sei dem VfL Bochum ebenso verbunden wie den Bochumer Symphonikern, seine Konzerte im Ruhrgebiet fühlten sich immer wie «Heimspiele» an, meinte der OB. Grönemeyer - er lebt seit einigen Jahren in Berlin - hatte seinen Durchbruch als Musiker 1984 mit dem Album «4630 Bochum».

Als Schauspieler war er zuvor im Kinofilm «Das Boot» von Wolfgang Petersen als Leutnant Werner einem Millionenpublikum bekanntgeworden. Sein großer Erfolg als vielseitiger Künstler sei schon ungewöhnlich, sagt Musikexperte Heiko Maus. Das «Phänomen Grönemeyer» setze sich aus mehreren Faktoren zusammen. Dazu gehörten «Authentizität und Anpassungsfähigkeit, sprachliches, musikalisches und darstellendes Talent, Lokalkolorit und das Image eines sympathischen, sozialpolitisch engagierten Aufsteigers».