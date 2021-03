Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.03.21 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Miley Cyrus appelliert an Fans: Lasst euch impfen

LOS ANGELES: US-Popstar Miley Cyrus appelliert an ihre Fans, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. «Jeder von uns kann dazu beitragen, die Pandemie zu stoppen, indem er sich impfen lässt», schreibt die 28 Jahre alte Künstlerin in einem Brief, der am Ende ihres neuen Musikvideos «Angels Like You» eingeblendet wird. Und: «Gemeinsam können wir das Erlebnis von Live-Musik wieder möglich machen.»

Alle freuten sich darauf, wieder zusammen zu sein - und das könne schneller passieren, als gedacht, da immer mehr Impfstoffe verfügbar seien, schrieb sie weiter. In den Vereinigten Staaten haben der Gesundheitsbehörde CDC zufolge bislang etwa 59 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten, etwa 31 Millionen bereits zwei Dosen.

Krimi-Autorin Noll vermisst in Corona-Zeiten «geneigtes Publikum»

WEINHEIM: Der fehlende Kontakt mit ihren Lesern ist für Krimi-Autorin Ingrid Noll eine der schmerzlichsten Folgen des Corona-Lockdowns. «Ich vermisse vor allem die Lesereisen und mein geneigtes Publikum», sagte die 85-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Auch geplante Lesungen für ihren neuen Roman «Kein Feuer kann brennen so heiß» mussten gestrichen werden. In den vergangenen Jahren hat Noll, die im baden-württembergischen Weinheim lebt, nach Angaben ihres Verlages Diogenes jährlich zwischen 15 und 23 Lesungen gemacht. Früher waren es sogar 40 bis 60 pro Jahr. Im vergangenen Jahr mussten wegen Corona die meisten Lesungen abgesagt werden.

Bei Diogenes hofft man, dass in diesem Jahr noch einige Veranstaltungen möglich sind - je nach Entwicklung der Pandemie. Zunächst sind sechs Lesungen vorgesehen beginnend im April. Der «Rhein-Neckar-Zeitung» sagte Noll, dass sie «bei öffentlichen Auftritten, in Talk-Shows oder bei der ersten Lesung am Anfang fast gestorben wäre vor Angst». Dann habe sie «gelernt, dass ich nicht auf alle Fragen eine Antwort wissen muss. Und dann wurde es jedes Mal besser, auch weil ich gemerkt habe, man will mir ja nichts Böses.»

Die Pandemie hat Noll noch nicht auf der Themenliste für ihre nächsten Werke. Sie sagte: «Ich möchte wenigstens beim Schreiben nicht ständig daran denken müssen.» Noll, die erst mit Mitte 50 anfing zu schreiben, arbeitet schon wieder an ihrem 17. Roman. Er soll in ihrer Heimatstadt Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) spielen.

Academy Museum ehrt Sophia Loren und Haile Gerima

LOS ANGELES: Bei der für September geplanten Eröffnung des neuen Academy Museums in Los Angeles sollen die italienische Filmlegende Sophia Loren und der äthiopische Regisseur Haile Gerima eine besondere Ehrung erhalten. Nach Mitteilung der Museumsleitung am Montag wird Loren mit dem «Visionary Award» für Verdienste um die Filmkunst ausgezeichnet. Gerima, der in seinen Independent- Produktionen häufig Minderheiten thematisierte, erhält den «Vantage Award».

«Selma»-Regisseurin Ava Duvernay, Filmproduzent Jason Blum («Get Out») und Drehbuchautor Ryan Murphy («American Horror Story») sollen die Eröffnungsgala am 25. September mitgestalten.

Die Einweihung des Museums der Filmakademie, die alljährlich die Oscars verleiht, hatte sich mehrfach verzögert. 2012 waren die Pläne für den Bau des italienischen Stararchitekten Renzo Piano verkündet worden. Stars wie Steven Spielberg, Barbra Streisand und George Lucas, aber auch Filmstudios, Stiftungen und Firmen spendeten Millionen. Mit dem coronabedingten Aufschub der 93. Oscar-Gala von Februar auf April 2021 war auch die Museums-Eröffnung verschoben worden.

Auf knapp 30.000 Quadratmetern sollen Teile der Sammlung der Oscar-Akademie zu sehen sein, darunter Filme, Drehbücher, Requisiten und Kostüme. In einer großen Kugel-Konstruktion gibt es ein Großraumkino mit 1000 Plätzen.