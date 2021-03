Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.03.21 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Taylor Swift kritisiert Scherz in Serie als «faul und sexistisch»

NEW YORK: Die US-Sängerin Taylor Swift hat die Serie «Ginny & Georgia» für einen abfälligen Scherz kritisiert. Die 31-Jährige postete am Montag (Ortszeit) auf Twitter ein Foto mit einem Zitat aus der Netflix-Serie, in dem es heißt «Was kümmert es dich? Du wechselst die Männer schneller als Taylor Swift» - und schrieb dazu: «Hey Ginny & Georgia, 2010 hat angerufen und will seinen faulen, tief sexistischen Witz zurück.» Mit derartigen Scherzen degradiere man hart arbeitende Frauen, erklärte Swift weiter.

Die Sängerin hatte sich bereits vor Jahren gegen abfällige Bemerkungen über ihre vermeintlich häufigen Partnerwechsel gewehrt. In ihrem Song «Shake it Off» sang sie 2014 darüber, wie sie Lästereien und Hasskommentare abschüttelt - unter anderem den Vorwurf, dass sie «auf zu viele Dates» gehe.

Kino-Experte Steven Gätjen wird Rategast bei «Masked Singer»

KÖLN: Moderator und Kino-Experte Steven Gätjen unterstützt in der dritten Folge der aktuellen «The Masked Singer»-Staffel das Rateteam. Der 48-Jährige wird am Dienstagabend zusammen mit der Stamm-Besetzung aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) über die Promis unter den Kostümen rätseln, wie ProSieben mitteilte.

Gätjen erklärte, er sei «ready» für die Show: «Ich habe mich die letzten Tage in einem schalldichten, dunklen Raum verschanzt, um meine Sinne zu schärfen. Ich wollte meine Augen für die Farbe und die großartigen Kostüme sensibilisieren und meine Ohren schärfen, damit mir auch kein Ton oder Stimmnuance verloren geht.»

Bei «The Masked Singer» singen Promis in aufwendigen Ganzkörperkostümen, die ihre wahre Identität verschleiern. Das Rateteam im Studio und die Zuschauer zu Hause rätseln, wer unter den Masken stecken könnte. Bereits enttarnt wurden in der aktuellen Staffel die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick (42) und Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55, «Das aktuelle Sportstudio»).