Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa)

Musiker von Deylen wartet für Filmmusik noch auf richtigen Moment

HAMBURG/ROTENBURG/WÜMME: Obwohl der Elektro-Pop-Künstler Christopher von Deylen (50) mit seiner Musik vor allem das Kopfkino mit großen Melodien begleiten will, kann er sich eine Karriere als Filmmusik-Komponist im Moment nicht vorstellen. «Ich habe ein einziges Mal bis jetzt Filmmusik gemacht - für einen Film von Veit Helmer und mit Udo Kier. Das hat mir auf der einen Seite sehr viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite ist sehr viel Handwerk dabei und man muss darauf gefasst sein, dass sich Dinge permanent ändern.» So habe er für eine Szene ein «aus meiner Perspektive sehr schönes Musikstück» komponiert. «Und das ist zwei Tage vor Abschluss des Films rausgeschmissen worden, weil der Film zu lang war.» Das habe ihn schon ziemlich geärgert.

Er habe großen Respekt vor dem Beruf und bewundere Filmkomponisten wie Hans Zimmer sehr. «Ich weiß gar nicht genau, wie sehr mir das dann wirklich läge.» Er will deshalb einfach auf den richtigen Moment warten. Er sei einfach glücklich, wenn bei seinen Hörern von selbst Bilder im Kopf entstehen würden.

Von Deylen ist generell ein großer Filmfan. «Ich mag alles von «Himmel über Berlin» bis «Fast & Furious 6». Ich liebe Filme», so der Niedersachse. Gleichzeitig mag er das Genre Film Noir besonders gern. Christopher von Deylen hat vor fast 20 Jahren seine ersten Erfolge mit dem Musikprojekt Schiller gehabt und seitdem regelmäßig Nummer-1-Alben veröffentlicht. Am 12. Februar erscheint sein elftes Studio-Album «Summer in Berlin».

Lugner nur halb traurig über Absage des Opernballs

WIEN: Auch wenn sein großer Auftritt beim Wiener Opernball dieses Mal wegen Corona ausfällt, ist Richard «Mörtel» Lugner nur bedingt traurig. «Ich erspare mir Geld und viel Aufregung, aber mir tut es auch leid», sagte der 88-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Wien. Normalerweise glänzt der betagte Gesellschaftslöwe bei Österreichs Society-Event Nummer 1 gern an der Seite einer für viel Geld engagierten Schönen. Auf Kameras muss er aber nicht ganz verzichten. Am 11. Februar sendet der ORF einen Themenabend rund um das Ereignis, im Vorfeld ist Lugner als Studiogast geladen.

Für 2022 hat Lugner, der eine Krebserkrankung und diverse andere Leiden gut überstanden hat, wieder große Pläne. «Der Gast, der für dieses Jahr vorgesehen war, soll auch 2022 kommen.» Und er verspricht: «Das ist einer der aufregendsten Gäste, die ich bisher hatte.» Seit 1992 lädt der Geschäftsmann, der nach einer Baufirma ein Einkaufszentrum mit rund 120 Geschäften («Lugner City») aufgebaut hat, Prominente in seine Loge. Zuletzt war es die italienische Schauspielerin Ornella Muti.

Sein Privatleben verläuft seit einiger Zeit viel ruhiger. «Ich bin solo», so der 88-Jährige. Zwar würden immer wieder Frauen anrufen. «Auch ganz junge Frauen sprechen mich an.» Aber er sei nun eher auf eine Partnerschaft mit geringerem Altersabstand aus. «Das Alter sollte schon mit einer 4 anfangen.» In der Corona-Zeit beherzige er besonders den Rat, ausgeglichen zu sein und dem Körper nicht mit mieser Stimmung zu schaden. «Ich bin ein Waage-Mensch und die lieben das Schöne - natürlich auch die Frauen».