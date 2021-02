Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.02.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Angelina Jolie: «Freue mich auf meine 50er»

LOS ANGELES: Hollywoodstar Angelina Jolie (45) freut sich nach eigenen Worten darauf, 50 zu werden. «Ich habe das Gefühl, dass ich in meinen 50ern richtig in Fahrt komme», sagte sie in einem Interview der britischen «Vogue» (Montag). Bereits in ihren 40ern fühle sie sich viel wohler als früher, so die sechsfache Mutter. Vielleicht liege das daran, dass ihre Mutter bereits früh gestorben sei - «daher hat Alter für mich etwas, das sich wie ein Sieg anfühlt.»

Dass ihre Kinder sich offenbar bereits um sie sorgen, findet sie lustig: «Neulich waren wir auf dem Trampolin, und die Kinder sagten: «Nein, Mama, mach das nicht. Du wirst dir wehtun».» Jolie, die vor 20 Jahren in der «Tomb Raider»-Reihe die Actionheldin Lara Croft gespielt hatte, ergänzt scherzend: «Es gab eine Zeit, in der ich ein Actionstar war, und jetzt erzählen mir die Kinder, dass ich vom Trampolin runter kommen soll, um mich nicht zu verletzen.»

Schauspieler Kohlund gegen Corona-Masken in der Fernsehunterhaltung

GENF: Der Schweizer Schauspieler Christian Kohlund (70, «Zürich-Krimi») hält wenig davon, Fernsehproduktionen mit dem Einsatz von Corona-Masken künstlich einen aktuellen Anstrich zu geben.

«Wir wollen die Leute ja unterhalten, auf hohem Niveau», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, die Zuschauer sind ganz froh, wenn sie abends einen Film sehen können, wo nicht auch wieder jeder mit Maske rumläuft.» Kohlund ist im Februar unter anderem in drei neuen Folgen des «Zürich-Krimis» im Ersten zu sehen. Corona spielt darin keine Rolle. Die Drehbücher seien ja schon vor längerer Zeit geschrieben worden. «Jetzt mit dem Holzhammer ranzugehen und Masken zu tragen, nur um aktuell zu erscheinen - das funktioniert glaube ich nicht», sagte Kohlund.

«Halloween»-Regisseur Carpenter glaubt an die Existenz des Himmels

HAMBURG/LOS ANGELES: Als Drehbuchautor, Regisseur und Komponist verantwortet John Carpenter (73) Filme wie «Halloween», «Die Klapperschlange» und «The Fog - Nebel des Grauens». Jedoch lasse dieses düstere Werk keine Rückschlüsse auf ihn als Mensch zu, sagte der US-Amerikaner jetzt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

«Die Filme mögen Horror gewesen sein, aber die Musik hat mir größtmögliche Freude beschert», betonte Carpenter. «Sie gab mir einen Grund zu leben. Sie überzeugte mich, dass dieses Leben wert ist, gelebt zu werden. So sehr, dass ich an die Existenz des Himmels glauben möchte.»

Am Freitag veröffentlicht das Multitalent ein Album mit dem Titel «Lost Themes III: Alive After Death». Glaubt er an ein Leben nach dem Tod? «Das ist das, was ich gerne hätte!», sagte Carpenter lachend. «Vielleicht ist es reines Wunschdenken. Aber ich könnte ewig so weitermachen. Wenn ich morgens aufwache, freue ich mich auf den neuen Tag.»

Die Isolation in der Corona-Pandemie macht ihm wenig zu schaffen. «Ich lebe in den Hollywood Hills in Los Angeles. Ich kann von unserem Haus den Hügeln hinunter auf die Stadt gucken. Die Sonne scheint fast immer. Es ist das reinste Paradies.»

Foo-Fighters-Frontmann Grohl: «Die Band ist meine Familie»

LONDON: US-Rockstar Dave Grohl (52) hätte nicht erwartet, dass er nach über 25 Jahren immer noch mit seiner Band Foo Fighters erfolgreich ist. «Das erste Album war ein Experiment», sagte Grohl der Deutschen Presse-Agentur. «Es war nur ein Projekt, das zu einer Band und dann zu einer Tournee wurde. Und als wir damit fertig waren, haben wir uns angeguckt und gesagt: Wollen wir das nochmal machen? Und dann haben wir es noch mal gemacht.»

Am Freitag bringt die Rockband ihr zehntes Studioalbum «Medicine At Midnight» raus. Vor seiner Karriere mit den Foo Fighters sei er nie Frontmann oder Leadsänger einer Band gewesen, sagte Grohl, der als Schlagzeuger des legendären Grungerock-Trios Nirvana («Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are») bekannt geworden war. Dessen Sänger Kurt Cobain hatte sich 1994 das Leben genommen.

«Ich hatte das Gefühl, ich musste das (Album) machen, damit das Leben nach Nirvana weitergeht», so Grohl im dpa-Interview. Heute füllt der Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger mit den Foo Fighters weltweit Hallen und Stadien - und spielte kürzlich sogar einen Song im Rahmen der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden.

«Die Leute in der Band sind nicht nur Musiker für mich, sie sind meine besten Freunde. Sie sind meine Familie», schwärmte Grohl, der die erste gemeinsame Tournee nach der Corona-Zeit kaum erwarten kann. «Wenn wir auf Tour gehen, ist das wie ein verdammter Familienurlaub. Da gibt's nicht nur Pyrotechnik und Blitzlichter, sondern da gehen unsere Kinder zusammen ins Museum, und die Eltern schleichen sich mal auf eine Zigarette und ein Glas Champagner davon, wenn die Kinder nicht gucken.»