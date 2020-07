Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.07.20 | Überblick

«Das ist unser Freund Kevin» - Jennifer Aniston warnt mit Klinik-Foto

LOS ANGELES: Schauspiel-Star Jennifer Aniston (51) warnt mit dem Krankenhaus-Foto eines Freundes vor Corona. Bei Instagram teilte sie ein Bild, auf dem ein Mann zu sehen ist, der - an ein Beatmungsgerät angeschlossen - in einem Krankenhausbett liegt. «Das ist unser Freund Kevin. Völlig gesund, kein einziges grundlegendes Gesundheitsproblem. Das ist Covid. Das ist echt», schrieb sie dazu.

Aniston geht es um Vorsichtsmaßnahmen: «Wir dürfen nicht so naiv sein zu glauben, dass wir dem entkommen können. Wenn wir wollen, dass es endet - und das wollen wir doch, oder? - ist der eine Schritt, den wir gehen können: Tragt bitte eine Maske», schrieb sie. «Denkt an diejenigen, die bereits unter diesem schrecklichen Virus gelitten haben. Tut es für eure Familie. Und vor allem für euch selbst. Covid befällt alle Altersgruppen.»

Nach Angaben der Schauspielerin wurde das Foto Anfang April aufgenommen, ihr Freund habe sich glücklicherweise «jetzt fast erholt». Aniston hat in den sozialen Netzwerken bereits mehrfach dazu aufgerufen, Masken zu tragen.

«BRZRKR»: Keanu Reeves schreibt an Comic-Buch-Reihe mit

LOS ANGELES: Schauspieler Keanu Reeves (55) arbeitet an einer Serie von Comic-Büchern mit. Mit Matt Kindt, dem Graphic-Novel-Autor der «New York Times», will der Action-Star eine zwölfteilige Comicserie mit dem Titel «BRZRKR» (sprich: Berzerker) produzieren. Der erste Teil soll in diesem Oktober veröffentlicht werden, wie «CNN» berichtete.

«Ich liebe Comics seit meiner Kindheit, und sie haben mich künstlerisch stark beeinflusst», sagte Reeves in einem Statement über die Motivation für sein neues Projekt. Die Bücher sollen sich mit einem gewalttätigen Halbgott beschäftigen, der auf der Suche nach Antworten über seine Existenz auf der Erde umherirrt. Die Figur namens Berzerker arbeite «für die US-Regierung, um die Schlachten zu schlagen, die zu gewalttätig und zu gefährlich für alle anderen sind», heißt es in einer Zusammenfassung.