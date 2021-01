Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.01.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Morgan Freeman erinnert mit Videovorträgen an Martin Luther King

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Morgan Freeman («Million Dollar Baby») hat mit Videovorträgen an den Bürgerrechtler Martin Luther King erinnert. Der 83-Jährige postete anlässlich des «Martin Luther King Days» am Montag im Stundentakt Videos auf Instagram, in denen er Zitate Kings vorliest. Im zwölften und letzten Video trug der Schauspieler, der seit dem Film «Bruce Allmächtig» manchen als die «Stimme Gottes» gilt, folgende Worte vor: «Endlich frei! Endlich frei! Großer allmächtiger Gott, wir sind endlich frei!» Mit dem Ausruf hatte King im August 1963 seine legendäre «I have a dream»-Rede abgeschlossen.

Der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. (1929-1968) ist der einzige Amerikaner außer George Washington, der in den USA mit einem eigenen Feiertag geehrt wird. Auch der Sänger Lionel Richie und die Moderatorin Oprah Winfrey veröffentlichten am Montag Zitate Kings in den sozialen Medien.

Sängerin Zoe Wees: Schönheitsideale machen es jungen Menschen schwer

BERLIN/HAMBURG: Die Hamburger Musikerin Zoes Wees (18) findet die von vielen Influencern und Fernsehshows vermittelten Schönheitsideale belastend. «Es ist echt schwierig, in der heutigen Welt aufzuwachsen. Als junger Mensch weißt du ja noch gar nicht, wie du dich selbst liebst, und ob es normal ist, wie du aussiehst», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Wenn du jeden Morgen in den Spiegel guckst und sagst, wie sehr du dich lieb hast, hilft das», sagte die Sängerin. «Auch wenn du es in dem Moment vielleicht gar nicht so empfindest.» Wees, die im vergangenen Jahr mit ihrer Debütsingle «Control» einen europaweiten Hit landete, hat mittlerweile gelernt, sich selbst zu lieben: «Du musst das ganze Leben in deinem Körper sein und kommst niemals raus. Das heißt, du musst irgendwann anfangen, dich zu akzeptieren.»

In ihrem aktuellen Song «Girls Like Us» singt Wees über den Druck der Gesellschaft auf junge Mädchen. Sie betonte: «Am Ende des Tages gehen wir alle ohne Make-up ins Bett, mit zerzausten Haaren und normaler Kleidung. Wir sind alle Menschen mit den gleichen Rechten und sind genau gleich schön.»