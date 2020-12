Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.20 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Hilaria Baldwin reagiert auf Diskussion über Verbindung zu Spanien

BERLIN: Alec Baldwins Ehefrau Hilaria wehrt sich gegen den Vorwurf, eine spanische Herkunft vorgetäuscht zu haben. «Ich bin in Boston geboren und habe meine Jugend zum Teil in den USA, zum Teil in Spanien verbracht», erklärte die 36-Jährige am Montag (Ortszeit) in einem Instagram-Video. Sie sei zweisprachig aufgewachsen, weshalb sie auch ihre Kinder zweisprachig erziehe.

Zuvor hatten ihr etliche Nutzer in den sozialen Medien vorgeworfen, ihre Verbindung zu Spanien übertrieben zu haben. So war etwa in verschiedenen Medienberichten zu lesen, dass Hilaria Baldwin auf Mallorca geboren worden und Spanierin sei - dies habe sie nicht in die Welt gesetzt, sagt die Yogalehrerin nun in dem Instagram-Video. Reporter hätten sie missverstanden. «Meine Familie lebt heute jedoch dauerhaft in Spanien.»

Ihr Geburtsname sei eigentlich Hillary, räumte die 36-Jährige ein. Während ihrer Aufenthalte in Spanien habe sie jedoch stets die spanische Form Hilaria genutzt. Sie habe später Hilaria zu ihrem offiziellen Namen gemacht, da ihre Familie sie so nenne und es zudem offizielle Dokumente mit beiden Namen gegeben habe: «Also habe ich mich entschieden, diese beiden Namen zusammenzuführen.» Auch die fünf gemeinsamen Kinder von Alec und Hilaria tragen spanische Namen.

Die Online-Diskussion über Hilaria Baldwins Herkunft hatte sich daran entzündet, dass sie in Interviews mal mit und mal ohne spanischen Akzent gesprochen hatte. Diesen Umstand erklärt sie nun damit, dass sie beide Sprachen regelmäßig spreche und mal mehr zur einen und mal mehr zur anderen tendiere: «Mein Akzent ist eine meiner Unsicherheiten.»

Karlie Kloss über Schwangerschaft: «Könnte bis nachmittags schlafen»

BERLIN: Die erste Schwangerschaft macht US-Model Karlie Kloss ungewohnt müde. «Ich könnte bis drei Uhr nachmittags schlafen», sagte die 28-Jährige in einem Interview des «Wall Street Journal Magazine», das am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Gerade jetzt im Winter müsse sie sich für ihr morgendliches Workout oft aufraffen. Nach dem Aufstehen ziehe sie sich deshalb direkt Sportkleidung an. «Ich putze mir die Zähne und fange dann sofort mit dem Sport an.»

Normalerweise gehe sie auch gerne Laufen, berichtete Kloss. «Aber ich muss sagen, dass ich im Moment einfach zu schnell aus der Puste komme.» Ihre Ernährung habe sich durch die Schwangerschaft dagegen kaum verändert. «Ich hatte immer schon einen merkwürdigen Geschmack, also sind Schwangerschaftsgelüste nichts Neues für mich», erklärte sie. Aktuell liebe sie vor allem salziges und knuspriges Essen.

Das Model ist seit 2018 mit dem Geschäftsmann Joshua Kushner (35) verheiratet. Dessen älterer Bruder ist Jared Kushner, der Ehemann von Ivanka Trump. Im November gab Kloss bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Trump steht für... den Friedensnobelpreis?

WASHINGTON: Auch vor dem Ende seiner Amtszeit wird der abgewählte US-Präsident Donald Trump nicht müde, sich seiner Erfolge zu rühmen. Am Montag (Ortszeit) veröffentlichte er ein Video auf Twitter, in dem zu sehen ist, womit sein Name zu verbinden sei: So stehe Trump für amerikanische Jobs, Freiheit, die militärische Macht des Landes und für Frieden. Als Beleg für letzteres dienen Bilder, die zeigen, wie die historische Annäherung zwischen Israel und zwei arabischen Golfstaaten im September im Weißen Haus besiegelt wurde - eingeblendet wird auch ein Bild der Nobelpreismedaille.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Trump mit der Auszeichnung in Verbindung bringt. Vergangenes Jahr hatte er etwa gesagt, er würde den Nobelpreis «für viele Sachen» bekommen, wenn er denn nur fair vergeben werden würde. Mehrfach beklagte er sich zudem darüber, dass die Medien nicht angemessen darüber berichtet hätten, dass er für den Friedensnobelpreis nominiert wurde - dabei kann grundsätzlich jede Person oder Organisation dafür vorgeschlagen werden.