Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.12.20 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Weihnachtshit: Mariah Carey ist wieder an der Spitze der US-Charts

LOS ANGELES: US-Sängerin Mariah Carey (50) hat es mit ihrem Weihnachtsklassiker «All I Want For Christmas Is You» wieder auf Platz 1 der US-Charts geschafft.

Längst ist sie die Künstlerin mit den meisten Wochen an der Charts-Spitze: Mit 83 Wochen liegt sie weit vor Rihanna (60 Wochen) und den Beatles (59 Wochen), wie das Branchenmagazin «Billboard» berichtet, das auch die Charts veröffentlicht. Erstmals wurde das Lied von Carey 1994 auf ihrem Feiertagsalbum «Merry Christmas» veröffentlicht.

Will Smith überrascht mit Geschenken vor Weihnachten

LOS ANGELES: Hollywoodstar Will Smith (52) hat schon vor Weihnachten begonnen, Menschen in den USA via Internet mit Geschenken zu überraschen. «Wir geben den Menschen etwas zurück. Wir wollen Liebe und Optimismus verbreiten», sagt Smith in einem Trailer der Snapchat-Serie «Will From Home» (dt. «Will von zu Hause aus»), den das Promiportal «TMZ.com» zeigte. In dieser Staffel solle ein Licht «auf die Tapferen und Selbstlosen» geworfen werden.

In dem veröffentlichten Video wird ein 14 Jahre alter Krebspatient, der wegen Corona auch noch isoliert leben muss, mit der Spielekonsole Playstation 5 überrascht, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar war. Freude und Überraschung sind dem Jungen anzusehen.

Moderatorin Sharon Osbourne mit Coronavirus infiziert

LOS ANGELES: Die britische Talkshow-Moderatorin Sharon Osbourne, Managerin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne (72), ist mit dem Coronavirus infiziert. Das gab die 68-Jährige am Montag auf Twitter bekannt. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt erhole sie sich nun getrennt von ihrem Ehemann, bei dem der Test negativ ausgefallen sei.

Die Britin tritt in der US-Sendung «The Talk» auf, bei der jeden Werktag mehrere Moderatorinnen über aktuelle Themen diskutieren. Erst kürzlich hatte die US-Komikerin Ellen DeGeneres, Moderatorin der beliebten «The Ellen DeGeneres Show», ihre Corona-Infektion bekanntgegeben.

Jeff Bridges nach Krebsdiagnose: Kopf rasiert und Hund angeschafft

LOS ANGELES: Jeff Bridges meldet sich knapp zwei Monate nach seiner Krebsdiagnose mit rasiertem Kopf bei seinen Fans zurück. Der Schauspieler postete am Montag auf Instagram ein Foto mit der Botschaft: «Fühle mich gut, habe meinen Kopf rasiert, habe mir ein Hundebaby - Monty - angeschafft, hatte Geburtstag, 71, Mensch». Das Foto zeigt Bridges lachend auf einem Liegestuhl mit einem kleinen Hund auf dem Schoß. Am 4. Dezember war der Schauspieler 71 Jahre alt geworden.

Mitte Oktober hatte Bridges öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. «Obwohl es sich um eine schwere Krankheit handelt, bin ich froh, dass ich ein großartiges Ärzteteam habe und die Prognose gut ist», teilte der Oscar-Preisträger («Crazy Heart») mit. Er wolle jetzt mit der Behandlung beginnen. Neun Tage später teilte er ein Foto von sich, auf dem er an mehrere Schläuche angeschlossen ist und einen Infusionsständer festhält.

Jeff Bridges hat in rund 50 Jahren in über 90 Filmen mitgespielt. Am meisten verbunden wird er auch heute noch mit dem «Dude» aus der US-Komödie «The Big Lebowski» (1998). 2010 gewann er den Hauptdarsteller-Oscar für «Crazy Heart».

Alicia Vikander und Olivier Assayas drehen TV-Serie

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander (32, «The Danish Girl») und der französische Regisseur Olivier Assayas (65, «Zwischen den Zeilen») planen eine Fernsehserie. Für den Pay-TV-Sender HBO werden sie «Irma Vep» drehen, wie das WarnerMedia am Montag bekanntgab. Schon lange bewundere sie Assayas und seine Arbeit, sagte Vikander in einer Mitteilung. Sie freue sich darauf, Teil des erweiterten Universums seines Kult-Klassikers «Irma Vep» zu werden.

Die Serie lehnt sich an Assayas' gleichnamige Komödie von 1996 an, in der Maggie Cheung die Hauptrolle spielte. Der Spielfilm drehte sich um eine Schauspielerin aus Hongkong, die in Frankreich ihr Debüt gibt. Sie soll den Vampir-Vamp in der Neuauflage eines Stummfilmklassikers spielen. Doch der Regisseur hat privat und beruflich Probleme und die Produktion versinkt im Chaos.

In der geplanten Serie spielt Vikander einen US-Filmstar namens Mira, der sich bei den Dreharbeiten in Frankreich immer mehr in der schrägen Rolle verliert. Die gebürtige Schwedin ist auch als Produzentin an Bord.

Erst kürzlich hatte Vikander ein weiteres TV-Projekt verkündet. Als Hauptdarstellerin und Produzentin will sie den Hitchcock-Thriller «Bei Anruf Mord» als Fernsehserie neu auflegen. Vikander drehte zuletzt unter anderem das Liebesdrama «Grenzenlos» unter der Regie von Wim Wenders und den Abenteuerfilm «Tomb Raider».