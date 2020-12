Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.12.20 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Regisseur Rüping: Theater auch in Fußballstadien vorstellbar

BERLIN: Der Theaterregisseur Christopher Rüping kann sich vorstellen, während des Teil-Lockdowns andere Räume in der Öffentlichkeit zu bespielen. «Fußgängerzonen, Fußballstadien, Eishallen, Balkone... Theater braucht immer irgendeine Form der Bühne», sagte der 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Und wenn die Bühnen, die wir normalerweise hauptsächlich bespielen, gerade nicht zur Verfügung stehen, suchen wir uns eben andere: im analogen wie im digitalen Raum.»

Während die Theater in Deutschland noch bis mindestens 20. Dezember geschlossen sind, haben in der Schweiz noch einige Einrichtungen unter Einschränkungen geöffnet - so auch das Schauspielhaus Zürich, wo am 3. Dezember (Donnerstag) Rüpings neue Inszenierung «Einfach das Ende der Welt» Premiere feiert. Rüping - 2019 von der Zeitschrift «Theater heute» zum Regisseur des Jahres gewählt - hatte während des ersten Lockdowns im April mit «Dekalog» eine interaktive Online-Theater-Serie inszeniert. Von seiner neuen Inszenierung soll es am 17. Dezember einen Livestream im Internet geben.

Aktuell diskutieren Theatermacher darüber, was für eine Zeit beginnt, wenn die Pandemie vorbei ist. Er habe Schwierigkeiten damit, sich eine Welt «nach» Corona vorzustellen, sagte Rüping, «ist ja schon schwer genug, sich die Welt vorzustellen, in der wir gerade leben, also eine Welt «mit» Corona - und ich fürchte, dabei wird es noch eine ganze Zeit lang bleiben».

Rüping ergänzte: «Wer weiß, wenn wir Pech haben, steht uns ein Jahrhundert der Pandemien bevor. Dann würde die Krise der Versammlung zum Normalzustand werden. Das Theater würde das wohl nicht überleben - also jedenfalls nicht so, wie wir es uns gemeinhin vorstellen: mit Garderobe, voll besetztem Zuschauerraum und einer Bühne, die von Scheinwerfern beleuchtet wird. Aber selbst dann, da bin ich mir sicher, würde aus den Ruinen der Stadt- und Staatstheater etwas Neues entstehen, eine andere Form des Theaters, entwickelt für andere Formen der Versammlung.»

Gegen Hass und Gewalt: Dragqueen bringt Rosenstolz-Song neu heraus

BERLIN: Gewalt und Intoleranz in der Gesellschaft nehmen aus Sicht von Travestiekünstler Marcel Kaupp, Gewinner der RTL-Show «Das Supertalent» aus dem Jahr 2014, wieder zu. «Auch hier in Deutschland - im Jahr 2020 - habe ich als 32-jähriger Mann ein ungutes Gefühl, wenn ich, selbst in einer sogenannten Hochburg wie Köln oder Berlin, Hand in Hand mit einem anderen Mann durch die Straße gehe», sagte Kaupp, der unter dem Künstlernamen Marcella Rockefeller als Dragqueen auftritt. «Es ist die Angst, Ablehnung, Hass oder Gewalt zu erfahren. Weil ich einfach nur liebe, wen ich liebe.»

Gemeinsam mit Musiker Peter Plate (53) bringt Kaupp zum Welt-Aids-Tag (1. Dezember) den im Jahr 2006 vom Duo Rosenstolz veröffentlichten Song «Ich hab genauso Angst wie du» in einer neuen Version heraus. Plate hatte Rosenstolz vor knapp 30 Jahren zusammen mit der Sängerin AnNa R. gegründet. Die Plattenfirma bezeichnete die Benefiz-Single, deren Lizenz-Einnahmen komplett an die Deutsche Aidshilfe gehen sollen, als «Aufruf, sich nicht zu verstellen und zu sich selbst zu stehen».

Im Zeichen von Corona werde oft vergessen, wie viel Leid und Stigmatisierung das Immunschwäche-Virus HIV immer noch mit sich bringe. Nebenher gewöhne sich die Gesellschaft an ein Europa, in dem sich viele Gemeinden in Polen als frei von LGBTQ+ bezeichneten, hieß es weiter von der Plattenfirma. «Auch bei uns in Deutschland werden Menschen nach wie vor angefeindet, einfach weil man «anders» ist.» Die englische Abkürzung LGBTQ+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen - das Pluszeichen als Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten.