Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

«Lonely Planet» kürt keine Top-Ziele 2021 - stattdessen 30 Projekte

LONDON: Wegen der Coronavirus-Pandemie sieht «Lonely Planet» davon ab, für 2021 zehn Top-Städte, -Länder und -Regionen zu küren. Stattdessen wolle man «30 inspirierende Menschen, Reiseziele und Tourismusprojekte» mit Zukunft vorstellen, die die Reisebranche verändern. Darunter sind der Syrer Hesham Moadamani, der in Berlin auf Stadttouren (Refugee Voices Tours) Geschichte und Geschichten der Migration erläutert sowie das deutsch-holländische Paar Karl Krause und Daan Colijn, die in ihrem Blog «Couple of Men» die Welt für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intersexuelle und queere Reisende (LGBTIQ) beleuchten. «Lonely Planets Best in Travel 2021» ist kein Buch, sondern eine Online-Kampagne der Reiseführermarke.

Im Reisebuch «Lonely Planets Best in Travel 2020» war noch ohne Corona-Kenntnis Salzburg als Top-Reisestadt fürs Jahr verkündet worden, vor allem wegen des 100. Jubiläums der Festspiele. Bonn lag auf Rang fünf wegen Beethovens 250. Geburtstag.

Schauspieler Sigl: Corona-Einschränkungen in der Kultur «fatal»

MÜNCHEN: Schauspieler Hans Sigl («Der Bergdoktor») findet die Corona-Einschränkungen in der Kulturbranche «fatal», ganz besonders für die Live-Szene. Corona habe ein Problem ans Tageslicht gebracht, mit dem sich die Branche arrangiert habe - nämlich die mangelnde Wertschätzung von Kunst und Kultur durch die Politik. «Ich finde, es ist ein sehr bezeichnendes Momentum in unserer Gesellschaft, dass zuerst Kultur und Kunst hintangestellt werden, wenn die Situation schwierig ist.»

Das sei zwar nachvollziehbar, wenn es um Menschenleben geht, aber: «Es geht um das Wort systemrelevant - ein hässliches Wort - und da muss man sagen: Kultur ist systemrelevant!», sagt der 51-Jährige. Es bestehe großer Handlungsbedarf zwischen Politik und Künstlern. Jetzt sei wichtig, dass die staatlichen Hilfen bei allen Betroffenen ankommen.

Sigl selbst hat nach eigener Aussage im Corona-Sommer Glück gehabt, weil die Dreharbeiten zur 14. Staffel des ZDF-«Bergdoktor» stattfinden konnten. «Da bin ich demütig und dankbar, dass ich drehen darf, sonst sähe es mau aus.» Seine für dieses Jahr geplanten Live-Veranstaltungen seien ausgefallen.

Ina Müller lernt Englisch mit YouTube - «Einfach langsamer stellen!»

HAMBURG: Erst zur Sprachschule nach London, jetzt im Eigenstudium von Zuhause aus: Ina Müller versucht, mit kreativen Methoden ihr Englisch zu verbessern. «Ich wollte schließlich auch mal Hallo sagen können und mich nicht schämen müssen, jemanden zu begrüßen und einen kleinen Smalltalk zu halten, wenn die Person zum Beispiel in meiner Sendung singt und gerade aus England rübergeflogen kam», erzählt die 55-Jährige im dpa-Interview.

Nach ihrem Abstecher in eine Londoner Sprachschule vor drei Jahren habe sie mittlerweile die perfekte Lernmethode für sich entdeckt. «Ich schaue super gerne englische Comedy-Programme bei YouTube», verrät sie. Damit sie nebenbei noch die Wäsche machen oder Betten beziehen kann, würde sie sich eines Tricks bedienen: «Mein Tipp: Ich stelle die Geschwindigkeit immer auf 0.75. Dann ist es viel leichter zu verstehen!»

Am Freitag erscheint das neue Album von Ina Müller mit dem Titel «55».

Taylor Swift nach Musikrechte-Streit: nehme alte Musik neu auf

LOS ANGELES: US-Sängerin Taylor Swift (30) nimmt nach einem Streit um die Musikrechte für ihre früheren Alben nun wieder alte Musik neu auf. Sie habe kürzlich damit begonnen und dieser Vorgang sei «aufregend und schöpferisch erfüllend», teilte der Pop-Star am Montag auf Twitter seinen Fans mit. Sie könnten «viele Überraschungen» erwarten. In der längeren Mitteilung spricht Swift über ihren gescheiterten Versuch, seit 2019 die Rechte an ihren früheren Alben und Masterbändern ihrer Songs zurückzugewinnen.

Sie kritisierte erneut den Musikmanager Scooter Braun, dem sie unfaire Praktiken vorwirft. Eine Holding Brauns hatte 2019 Swifts früheres Plattenlabel Big Machine - und damit auch die Rechte an Swifts Alben - für mehr als 300 Millionen Dollar erworben. Jetzt sei ihre Musik von der Investorengruppe Shamrock Holdings aufgekauft worden, so Swift, ein zweiter Verkauf ohne ihr Wissen, lamentiert die Sängerin.

Swift hatte zwischen 2006 und 2017 ihre ersten sechs Studioalben bei Big Machine herausgebracht, bevor sie zu Universal Music wechselte. Die zehnfache Grammy-Gewinnerin veröffentlichte 2019 mit «Lover» ihr siebtes Studioalbum, gefolgt von «Folklore» im vorigen Juli.

Verleger Steidl vermisst täglichen Austausch mit Lagerfeld

GÖTTINGEN: Der Tod von Modeschöpfer Karl Lagerfeld hat eine große Lücke im Leben des Göttinger Verlegers Gerhard Steidl hinterlassen. «Natürlich vermisse ich ihn sehr, weil wir jeden Tag zusammengearbeitet haben», sagte der 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Nach den Absprachen zu Werbung oder Katalogen für Chanel sei es stets um Filme, Literatur und Fotografie gegangen. «Es war bei Lagerfeld Ritual, dass man sich täglich über kulturelle Dinge unterhalten hat.» Der Kreativdirektor des Modehauses Chanel starb im Februar 2019 im Alter von 85 Jahren.

Die momentan wegen Corona geschlossene Ausstellung «Karl Lagerfeld. Fotografie» in der Moritzburg in Halle (Sachsen-Anhalt) wurde noch von Lagerfeld und Steidl zusammen konzipiert. Die Beiden habe nicht nur die gemeinsame Liebe zum Papier, zum Drucken und zum Buch, sondern auch der gleiche Geschmack verbunden, sagte der Verleger. «Ich liebe Gedichte von Rilke, da bin ich süchtig nach. Als wir uns Anfang der 1990er Jahre kennenlernten, da haben wir gemerkt, dass wir diese gemeinsame Leidenschaft für Rilke-Gedichte haben.»

Gerhard Steidl wird am 22. November 70 Jahre alt. Sein Geburtstag interessiere ihn nicht, er feiere ihn nie, sagte der Büchermacher. «Ich bin stolz darauf, ein spröder Norddeutscher zu sein. Ich bin nicht sonderlich gesellig.»

Comedy-Regisseur Judd Apatow dreht Pandemie-Komödie

LOS ANGELES: Comedy-Spezialist Judd Apatow (52, «Jungfrau (40), männlich, sucht», «Beim ersten Mal», «Dating Queen») will die Corona-Auswirkungen in Hollywood als Komödienstoff inszenieren. Im Auftrag des Streamingdienstes Netflix werde der Regisseur eine noch titellose Ensemble-Komödie drehen, berichteten die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Montag. Dabei geht es um eine Gruppe Schauspiel-Kollegen, die während der Corona-Pandemie in einem Hotel festsitzen und einen Film fertigdrehen müssen.

Über die Besetzung wurde noch nichts bekannt, aber den Filmblättern zufolge könnte dieses Projekt eine Star-Riege anlocken. Apatow schreibt auch am Drehbuch mit und produziert den Film. Zuvor arbeite der Regisseur über viele Jahre hinweg mit dem Studio Universal Pictures zusammen. Im Juli brachte er mit dem Studio die Tragikomödie «The King of Staten Island» heraus.