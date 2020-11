Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.20 | Überblick

AC/DC-Sänger Brian Johnson glaubte nicht mehr an Band-Comeback

LONDON: Nach mehrjähriger Auszeit veröffentlichen AC/DC am Freitag ihr neues Studioalbum. Für «Power Up» stand Sänger Brian Johnson wieder am Mikrofon. Der Sänger hatte die Band 2016 wegen schwerer Gehörprobleme verlassen und ein Comeback nicht für möglich gehalten. «Für mich war es das Ende. Nichts mehr zu machen, wenn man nicht hören kann», sagte Johnson der Deutschen Presse-Agentur. «Zu dem Zeitpunkt war ich 36 Jahre in der Band gewesen und hab mir gedacht, man kann nicht alles haben. Wenn man älter wird, passieren Dinge, mit denen man nie gerechnet hätte, zum Beispiel Taubheit.»

Auf den letzten Konzerten der «Rock Or Bust»-Tournee wurde Johnson, der 1980 als Nachfolger des verstorbenen Bon Scott zur Band gekommen war, von Guns'N'Roses-Sänger Axl Rose vertreten. «Wenn einem gesagt wird, dass man aufhören muss, fühlt sich das an, als ob man keine Beine hätte, es ist schrecklich», erinnerte sich der 73-Jährige. «Glücklicherweise habe ich mich nur mit einer Flasche Whiskey zugeschüttet. Ich hab keine Drogen genommen, ich brauchte keinen Psychiater. Ich mir gesagt, ich muss jetzt stark sein.»

Das unerwartete Comeback bei AC/DC wurde möglich, weil ein Spezialist ein Hörgerät für Johnson entwickelt hatte. Der Frontmann schwärmt von seiner «neuen, technischen, wundervollen Erfindung» und hofft, bald wieder mit der Band auf der Bühne zu stehen. Ursprünglich wollten AC/DC schon in diesem Jahr auftreten. Die Pandemie verhinderte das. «Wir hatten schon zwei Wochen geprobt», erzählte Johnson. «Dann ist jeder nach Hause geflogen, und drei Tage später kommt dieses Virus.»

«Bergretter»-Star setzt in Corona-Krise auf Solidarität

HAMBURG: Schauspieler Sebastian Ströbel («Die Bergretter») hofft, dass sich die Menschen in den kommenden Wochen an die Corona-Regeln halten. Ziel müsse es sein, dass ein weiterer großer Lockdown möglichst abgewendet werden kann. Gastronomie und Kulturbranche habe es in der Krise am härtesten getroffen. Jetzt sei Solidarität gefragt, sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Damit wir schnell aus diesem Schlamassel herauskommen.» Er selbst bewege sich - abgesehen von der Zeit am Drehort - weitgehend nur noch im «familiären Mikrokosmos».

Der vierfache Vater pendelt zwischen seinem Wohnort Hamburg und der Gemeinde Ramsau am Dachstein in Österreich. Dort werden für das ZDF «Die Bergretter» gedreht. Ströbel spielt seit 2015 die Hauptrolle. Der Drehort ist für ihn inzwischen zur zweiten Heimat geworden, wie er sagt. Zwar habe er seine Schulzeit am Bodensee verbracht und sei begeisterter Skifahrer und Snowboarder gewesen, seine Leidenschaft für die Berge habe er nun aber erst richtig entdeckt.

Sam Neill lobt «Jurassic World: Dominion»-Team nach Drehende

LOS ANGELES: Die Dreharbeiten zu «Jurassic World: Dominion» sind beendet - und Sam Neill (73) hat lobende Worte für das Team. «Es gab Tage, an denen wir dachten, wir würden es nicht schaffen», schrieb der neuseeländische Star auf Twitter. Aber sie hätten das «nahezu Unmögliche» hinbekommen. «Großartige Crew. Wunderbare Besetzung. Spitzenregisseur.» Neill verlinkte dazu ein Foto, das ihn mit Regisseur Colin Trevorrow und den Co-Stars DeWanda Wise und Mamoudou Athie zeigt. Er kehrt in seiner alten Rolle als der Paläontologe Dr. Alan Grant aus Steven Spielbergs «Jurassic Park» (1993) zurück.

Trevorrow hatte sich am Wochenende in einem Tweet mit diesem Foto bei seinem Team bedankt und das Ende der Dreharbeiten verkündet. Wegen positiven Coronavirus-Tests am Set war der Dreh im Oktober zeitweise gestoppt worden. Die Pandemie hatte die Filmarbeiten im März zunächst lahmgelegt, später mussten zahlreiche Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Im dritten Teil der «Jurassic World»-Filmreihe sind Bryce Dallas Howard und Chris Pratt erneut in den Hauptrollen zu sehen. Neben Neill sind auch wieder Laura Dern und Jeff Goldblum, die Stars aus dem Originalwerk «Jurassic Park», dabei. «Jurassic World: Dominion» soll im Juni 2022 in die Kinos kommen.