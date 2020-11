Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Leute kompakt

Frank Zander: Essen aus dem Food Truck für Obdachlose

BERLIN: Das große Gänsekeulen-Essen samt Weihnachtsfeier für Obdachlose fällt zwar in diesem Jahr wegen Corona aus, doch der Berliner Entertainer Frank Zander (78) will trotzdem helfen. Zander und seine Familie unterstützen Food Trucks für Obdachlose und Bedürftige von Caritas und Diakonie mit 40.000 Euro. «Es ist ein tolles Gefühl, dass es mit der Hilfe weitergehen kann», sagte Zander der Deutschen Presse-Agentur. Das Geld wäre demnach normalerweise in die Weihnachtsfeier im Estrel-Hotel geflossen. In der Woche vor Weihnachten wollen Zander und Helfer auch Geschenke verteilen. Er freue sich, dass er bereits so lange von Sponsoren unterstützt werde. «Wir sind eben immer da und helfen nicht nur einmal. Die Firmen und andere Sponsoren wissen das», so Zander. Normalerweise veranstalten die Zanders mit Hilfe Hunderter Ehrenamtlicher jährlich eine Weihnachtsfeier für etwa 3000 Obdachlose und Bedürftige im Estrel-Hotel Berlin.

Dana Schweiger ist wieder bei Til Schweiger eingezogen

HAMBURG: Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (56) und seine Ex-Frau Dana Schweiger wohnen wieder zusammen. Wegen der Corona-Pandemie hatte die 52-Jährige gemeinsam mit Tochter Emma (18) ihr Haus in Malibu verlassen und ist seitdem in Hamburg gestrandet. «Emma und ich sind seit Ende Juli in Hamburg. Wir wohnen gerade im «Hotel Til» und sind froh, wieder zu Hause zu sein», sagte sie der «Bild»-Zeitung. Von einem Aufflammen der alten Liebe könne aber keine Rede sein. «Wir hatten immer schon ein Gästezimmer in unseren Häusern füreinander. Til und ich sind nicht perfekt, aber geben unser Bestes, uns gegenseitig zu respektieren. Es läuft super!», so die Amerikanerin.

Disco-Fan Kylie Minogue schwärmt von Kultband Abba

LONDON: Auf ihrem neuen Album «Disco» lässt Popdiva Kylie Minogue («Can't Get You Out Of My Head») den Dancefloor-Sound der 70er und 80er Jahre wieder aufleben. Schon als Kind habe sie sich für die Musik begeistert. «Ich war neun oder zehn Jahre alt und habe die Schallplatten meines Vaters gehört», erzählte die 52-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Es waren viele Alben, aber vor allem Discomusik. Und da hat auch meine Begeisterung für Abba angefangen.» Bis heute ist die Australierin ein Fan der schwedischen Popgruppe. «Wenn du einen Abba-Song nimmst und in seine Einzelteile zerlegst, würdest du ihn wieder exakt genauso zusammensetzen», sagte sie. «Man kann ihn nicht mehr verbessern.»

Harrison Ford trauert um «Indiana Jones»-Vater Sean Connery

LOS ANGELES: Hollywood-Schauspieler Harrison Ford (78) trauert um seinen berühmten «Indiana Jones»-Vater Sean Connery. Zwei Tage nach dem Tod des Bond-Stars im Alter von 90 Jahren meldete sich Ford am Montag (Ortszeit) zu Wort. «Mein Gott, hatten wir Spaß», blickte Ford in einer von «Variety» veröffentlichten Mitteilung auf die Dreharbeiten zu «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug» (1989) zurück. In dem dritten Teil der Abenteuer-Saga spielte Connery den Vater des abenteuerlustigen Archäologen Henry Jones Junior (Ford). Es sei eine wahre Freude gewesen, Connery im Beiwagen eines russischen Motorrads über holprige, kurvenreiche Bergstraßen zu chauffieren, erinnerte Ford an eine Drehszene. «Ruhe in Frieden, lieber Freund», fügte der Schauspieler hinzu.

Phoenix und Mara über getrennte Migrantenfamilien: «unerträglich»

LOS ANGELES: Das US-Schauspielerpaar Joaquin Phoenix (46) und Rooney Mara (35) hat den Umgang mit Migrantenkindern, die 2018 an der US-Grenze von ihren Familien getrennt wurden und noch immer von ihnen getrennt sind, scharf kritisiert. «Als neue Eltern ist es uns unerträglich vorzustellen, wie es sich anfühlen würde, unser Kind für einen Tag von uns genommen zu bekommen, geschweige denn für Jahre», schreibt das Paar in einer Kolumne, die das US-Magazin «People» am Montag (Ortszeit) - einen Tag vor den Präsidentschaftswahlen - veröffentlichte. Phoenix und Mara hatten kürzlich ihren ersten gemeinsamen Sohn bekommen.

Michael Wendler: «Ich bin kein Corona-Leugner»

BERLIN: Schlagersänger Michael Wendler hat zu seinen umstrittenen Corona-Äußerungen Stellung genommen. «Ich bin überhaupt gar kein Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner», sagte der 48-Jährige in einem Video in einer Instagram-Story. «Nein, ich kann euch hier und jetzt sagen: Das Coronavirus gibt es. (...) Aber ihr könnt mich auf jeden Fall ein Corona-Realist nennen oder auch ein Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker, aber mit Sicherheit bin ich kein Aluhutträger oder Verschwörungstheoretiker. Ich habe die Maßnahmen der Regierung zur Corona-Pandemie in Frage gestellt», sagte Wendler nun in seiner Instagram-Story. Das Video war am Dienstag zu sehen - Instagram-Storys verschwinden nach 24 Stunden wieder. Seinen Vorwurf gegen RTL, der Sender sei wie andere Medien gleichgeschaltet, nahm er zurück und entschuldigte sich.

Jan Böhmermann: Nackt-PR für Telegram-Kanal und ZDF-Sendung

KÖLN: Satiriker Jan Böhmermann (39) hat in einem kurzen Video auf seinem neuen Telegram-Kanal dafür geworben, ihm beim umstrittenen Messengerdienst zu folgen. In der Nacht zu Dienstag veröffentlichte der Entertainer den Clip, in dem er nackt in einem Zimmer steht und erklärt: «Ich habe mich dafür entschieden, endlich meine Maske fallenzulassen der vergangenen Jahre und euch die Informationen zukommen zu lassen, die ihr begreifen müsst.» Damit spielte er offensichtlich auf Verschwörungstheoretiker an, die zuletzt immer wieder bei Telegram gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung Stellung bezogen hatten.

US-Autor Foer: Trump-Wähler sind nicht alle ignorant

ROM: Der Autor Jonathan Safran Foer hat anlässlich der US-Präsidentschaftswahl davor gewarnt, Trump-Anhänger generell als rassistisch und ignorant einzustufen. Der US-Schriftsteller («Alles ist erleuchtet») sagte der italienischen Zeitung «La Repubblica» in einem am Dienstag publizierten Gespräch, die Wähler von Präsident Donald Trump hätten oft nachvollziehbare Gründe für ihre Entscheidung. «In Trump stecken zweifellos typische Elemente dieses Landes», sagte er. Trotzdem denke er, dass auch eine klare Entgleisung des amerikanischen Geistes zu beobachten sei. Der Präsident habe schlimme Methoden angewendet, aber diese Einschätzung dürfe «nicht auf alle seine Wähler ausgedehnt werden, das wäre ein schwerer Fehler. Nicht alle sind rassistisch, ignorant und gewalttätig», mahnte der 43-Jährige.

Maradona für Tests ins Krankenhaus gebracht

LA PLATA: Wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag ist die argentinische Fußballlegende Diego Maradona in ein Krankenhaus gebracht worden. «Es war emotional eine etwas schwierige Woche für ihn. Es stand unter großem Druck. Das hat ihm psychisch sehr zugesetzt», sagte sein Leibarzt Leopoldo Luque am Montag im Fernsehsender TyC Sports. Im Sanatorium Ipensa in La Plata würden nun einige Test durchgeführt. Maradona habe zuletzt schlecht gegessen. Er solle nun in der Klinik bleiben, bis es ihm besser gehe, sagte Luque. An seinem Geburtstag am Freitag hatte Maradona bereits einen angeschlagenen Eindruck gemacht.