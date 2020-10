Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.20 | Überblick

«GQ»: Claudia Schiffer ist «Woman of the Year»

BERLIN/MÜNCHEN: Supermodel Claudia Schiffer, die Ende August 50 geworden ist, ist für das Stil-Magazin «GQ Gentlemen's Quarterly» die Frau des Jahres.

Bei den diesjährigen, wegen Corona anders veranstalteten «GQ Men of the Year»-Awards werde sie in der Kategorie «Woman of the Year» ausgezeichnet, teilte das in München ansässige Magazin mit. «In einer Zeit und in einer Branche, in der junge Frauen gerne als hübsche Gesichter behandelt wurden, die ansonsten nicht viel zu sagen hatten, hatte sie es eben doch. Das Sagen! Sie hat Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt inspiriert und gezeigt, dass es geht», so «GQ» in einer Mitteilung vom Dienstag. Die deutsche «GQ» vergibt ihre «Men of the Year»-Preise in der Corona-Pandemie mit Videos statt mit einer Live-Gala. Veröffentlicht werden die Clips am 29. Oktober auf «GQ.de» und in den Social-Media-Kanälen des Magazins.

Jamie Foxx trauert nach Tod von Schwester

LOS ANGELES: Hollywoodstar Jamie Foxx (52, «Django Unchained», «Baby Driver») trauert um seine mit 36 Jahren verstorbene Schwester. «Mein Herz ist in eine Million Stücke zerbrochen», schrieb Foxx am Montag (Ortszeit) auf Instagram. Seine Schwester DeOndra Dixon, die das Down-Syndrom hatte, beschrieb er als «helles Licht». Sie habe es geliebt zu tanzen und jede Gelegenheit genutzt, auf der Tanzfläche zu stehen.

«Obwohl der Schmerz unglaublich ist, muss ich lächeln, wenn ich an all die schönen Erinnerungen denke, die sie mir hinterlassen hat», schrieb der Schauspieler. Dazu postete er mehrere gemeinsame Fotos. Über die Todesursache machte er keine Angaben.

Dixon war zeitweise Botschafterin der «Global Down Syndrome Foundation». Die Stiftung für Menschen mit dem Gendefekt erinnerte am Montag in einem Nachruf an die 1984 in Texas geborene jüngere Schwester des Oscar-Preisträgers («Ray»). Sie machte dort ihren Schulabschluss und siedelte später nach Kalifornien um, wo sie mit der Foxx-Familie lebte, wie «People.com» berichtete.