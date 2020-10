Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 20/10/2020 | Überblick

Japaner baute falsche «Fender»-Gitarren - Ermittlungen

TOKIO: Ein Japaner hat Gitarren gebastelt und sie unter dem berühmten Logo «Fender» des gleichnamigen US-Gitarrenbauers verkauft.

Wegen des Verdachts, gegen das Markenschutzgesetz verstoßen zu haben, ist sein Fall jetzt an die Staatsanwaltschaft von Tokio gegangen, wie die japanische Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Dienstag berichtete. Demnach soll der 44-Jährige rund 30 Fake-Fender gebaut und für rund 900.000 Yen (rund 7000 Euro) über eine App verkauft haben, hieß es. Er habe das aus reinem Hobby gemacht, wurde der geständige Mann zitiert. Dem Hersteller selbst war aufgefallen, dass gefälschte Gitarren auf dem japanischen Markt in Umlauf sind, Fender hatte daraufhin die Polizei eingeschaltet.

Konfliktabbau bei Punkband Die Ärzte - Fahrradtour durch Amsterdam

BERLIN: Nach acht Jahren ohne neues Album und einigen internen Konflikten haben die Musiker der Berliner Punkband Die Ärzte auch mit Hilfe von Konzerten im Ausland wieder zueinander gefunden. «Wir haben eine kleine Tour gemacht um Deutschland herum, haben zum Beispiel in Polen, Tschechien, Slowenien, Italien, England, Belgien und sogar in Luxemburg gespielt», sagte Schlagzeuger Bela B (57) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor Veröffentlichung des neuen Albums «Hell» (VÖ 23.10.). «Die Tour sollte den Ausschlag geben: Wie wird es weitergehen? Kommen wir klar auf engstem Raum?»

Gitarrist Farin Urlaub (56 - Geburtstag am 27. Oktober) ergänzte zur Tour im vergangenen Jahr: «Wir hatten schon luxuriöse Hotels, das war jetzt nicht zurück in die 80er, aber trotzdem haben wir halt wieder mal von null auf 100 sehr viel Zeit miteinander verbracht und hatten auch sehr, sehr, sehr viel Spaß.»

Jenseits der Bühne lief es nach Angaben der Musiker ebenfalls gut. «Wir haben auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf der Tour gemeinsam was gemacht», sagte B. «Farin war zum Beispiel schon öfter in Ljubljana, ich das erste Mal. Er hat mir da ein paar Sachen gezeigt und mich zum Essen eingeladen, da musste ich nicht den Stadtführer bemühen.» Andere Städte, andere Erinnerungen: «Ein wunderbares Erlebnis war zum Beispiel, mit Rod in Amsterdam Fahrrad zu fahren. Voll Klischee, aber schön.» Bassist Rod Gonzalez (52) dazu: «Da kann man ganz schnell Kneipen ansteuern.»

LOS ANGELES: US-Schauspieler Jeff Bridges (70) hat Lymphdrüsenkrebs.

«Obwohl es sich um eine schwere Krankheit handelt, bin ich froh, dass ich ein großartiges Ärzteteam habe und die Prognose gut ist», schrieb der Oscar-Preisträger am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter. Er werde nun mit der Behandlung beginnen und danke Familie und Freunden für ihre Unterstützung. Jeff Bridges hat in rund 50 Jahren in über 90 Filmen mitgespielt, aber mit keiner Rolle wird er so stark verbunden wie mit dem «Dude» aus der US-Komödie «The Big Lebowski» von 1998. 2010 gewann er einen Oscar als besten Hauptdarsteller für «Crazy Heart».

Musiker Manfred Mann mag Taylor Swift: «Wunderbare Popmusik»

LONDON: Der britische Musiker Manfred Mann («Do Wah Diddy Diddy») kann mit vielen Songs, die heute in den Charts sind, nicht viel anfangen. «Ich mag Musik, die einen guten Groove hat», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in London. «Damit fällt das meiste an moderner Musik schon mal raus.» Die erfolgreiche US-Sängerin Taylor Swift findet bei Mann allerdings Gnade: «Ich bin ein Popfan, deshalb gefallen mir einige von Taylor Swifts Alben», betonte er. «Ich finde, das ist wunderbare Popmusik.»

Für Rockmusik hat Mann, der am Mittwoch (21.10.) 80 Jahre alt wird, überraschenderweise kein besonderes Faible. «Da fehlt mir der Groove», erklärte er und lachte. «Aber ich spiele sie wirklich gern.» Als Keyboarder und Arrangeur ist er bis heute mit Manfred Mann's Earth Band aktiv. Die Gruppe hatte ihre größten Erfolge in den 70ern mit eingängigen Rocksongs wie «Blinded By The Light» oder «Davy's On The Road Again».

Momentan arbeitet Manfred Mann wieder an neuen Songs. Das mache ihm heute deutlich mehr Spaß als früher. «Ich muss mir nicht mehr um Plattenfirmen und Promotion Gedanken machen», sagte der Musiker. «Früher habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, was wir als Nächstes machen. Die meiste Zeit war ich besorgt und ängstlich.» Ohne den Erfolgsdruck könne er heute einfach «rumklimpern», sagte Mann. «Als Großvater mit zehn Enkeln erwarte ich nicht, dass ich noch großen Erfolg habe.»